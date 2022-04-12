ኮሚሽነር መስከረም የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ ሴቶችን ለመርዳትና ዳግም ተመሳሳይ ወንጀል እንዳይፈጸም ለመካላከል የጥቃቱ ሰለባ ለሆኑ ሴቶችና ልጃገረዶች የኢኮሚ፤ የስነልቦናና የጤና ድጋፍ ማድረግ፤ወንጀሉን የፈጽሙትን ተጠያቂ ማደርግና ለፍርድ ማቅረብ፤ ከሁሉም በላይ ደግሞ ተመሳሳይ ወንጀል ዳግም እንዳይፈጸም ዋስትና መስጠት ያስፈልጋል ብለዋል።
ብራስልስ ቤልየጀም ተመዝግቦ የሚንቀስቀሰው ድልድይ በአውሮፓ የኢትዮጵያውያን ፎረም፤ ትናንት የኢትዮጵያ ሴቶች፤ ጀግኖችና ሰለቦች በሚል ርእስ በበይነ መረብ ኮንፈረንስ አካሂዷል። የኮንፈረንሱ ዋና ተናጋሪዎች የታሪክ ተማራማሪው ፕሮፌሰር ተከስተ ነጋሽ፣ በኢትዮጵያ የሰብዊት መብት ኮሚሺን የሲቶችና ህጽናት መብቶች ኮሚሽነር መስከረም ገስጥ፣ ወይዘሪት ኢባድ ሞሀመድ ከአፋር የሴቶች መብት ድርጅት እንዲሁም ዶክተር ስብለ ወንጌል አይናለም ከባህዳር ዩንቨርስቲ የማህብራዊ ሳይንስ ተመርማሪ ናቸው።
ፕሮፍሴር ተከስተ በኢትዮጵያ ታሪክ ከፍተኛ ሚና የነነበራቸው ብዙ ያልተነገረላቸው ሴቶች እንደነበሩ በመጥቀስ፤ በተለይ በ19ኛው ክፍለ ዘመን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ከፍተኛ ተዋናይ የንበሩትን አሚና አሊ ሊበንን ወይም እቴጌ መነንን የራስ አሊን እናት፤የወሎዎቹን ወርቂቱንና መስታውትን እንዲሁም እቲጌ ጣይቱን አውስተውል። ፕሮፊሰር ተከስተ እነዚህም ሆኑ ሌኦች ሴቶች ወደ ፖለቲካ ስልጣን የመጡት ንብረት ስለነበራቸውና የራስቸው ሰራዊትም መገንባት ስለቻሉ ነበር በማለት የኢኖሚ አቅምና ስልጣን ተመጋጋቢዎች መሆናቸውን አስረድተዋል።
ሌሎቹ ሶስቱ ተናጋሪዎች ግን ያተኮሩት በስሜን ኢትዮጵያ በተካሄደውና አሁንም በመካሄድ ላይ ባለው ጦርነት በተለይ በሴቶች ላይ በደረሱት ጾታዊ ጥቃቶችና የሰባዊ መብት ጥሰቶች ላይ ነው። ሁሉም በጦርነቱ፤ የነጾታ ጥቃትንና ሴቶችን መድፈርን፤ የጦር ስልት አድርጎ የመጠቀምን ሁኔታ በጥናቶቻቸው እንደታዘቡ አስገንዝበዋል። ኮሚሽነር መስከረም ድርጅታቸው ክመንግስታቱ ድርጅት
የሰባዊ መብት ኮሚሺን ጋርና በግሉም ባካሂዳቸው ጥናቶች ጦርነቱ በተካሄደባቸው ሁሉም አካባቢዎች የጦር ወንጀል ሊባሉ የሚችሉ አስገድዶ መድፈርና ሌሎች የጾታ ጥቃቶች የተፈጸሙ መሆናቸውን እንዳረጋገጡ አስታውቀዋል። የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ ሴቶችን ለመርዳትና ዳግም ተመሳሳይ ወንጀል እንዳይፈጸም ለመካላከል ሊደረጉ ይገባቸዋል ያሉዋቸውን ሲገልጹም፤ የጥቃቱ ሰለባ ለሆኑ ሴቶችና ልጃገረዶች የኢኮሚ፤ የስነልቦናና የጤና ድጋፍ ማድረግ፤ወንጀሉን የፈጽሙትን ተጠያቂ ማደርግና ለፍርድ ማቅረብ፤ ከሁሉም በላይ ደግሞ ተመሳሳይ ወንጀል ዳግም እንዳይፈጸም ዋስትና መስጠት ያስፈልጋል ብለዋል።
ዶክተር ሰብለ ወንጌል በበኩላቸው ከዚህ ቀደም በተለይም የትግራይ ነጻ አውጭ ድርጅት ከደርግ ጋር ያደረገውን ጦርነትም ሆነ የኢትዮ ኤርትራውን ጦርነት ሲመረምሩ፤ ዘረፋዎችና እርዳታን ለጦርነት የመዋል ወንጀሎች የነበሩ ቢሆንም፤ የጾታ ጥቃት ወንጀሎችን ግን ብዙም እንዳልታዘቡ አውስተው፤ በአሁኖቹ ጦርነቶች ግን በስፋት መፈጸም ብቻ ሳይሆን የጦር ስልት ሆኖ መወሰዱን በጥናታቸው እንዳረጋገጡ ገልጸዋል። በህብረተሰብ መካከል በሚደረግ ግጭት ወይም ጦርነት መሀል የጾታ ጥቃት የሚፈጸመው ተጠቂውን ብቻ ለመጉዳት እንዳልሆነ ሲያረዱም፤ ጦርነት ወይም ግጭት ከማንነትና ብሄረሰብ ጋር ሲያያዝ የጾታ ጥቃቶች አላማቸው ተጠቂዋ ግለሰብ ብቻ ሳሳትሆን ጠላት ብለው የፈረጁትን ማህብረሰብ ጭምር ነው በማለት አላማውም ያን ማህብረሰብ ማዋረድ
ነው ብለዋል
ወይዘሪት ኢባዳ በበተለይ በአፋር ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የትግራይ ሀይሎች አሁንም ጭምር እያደረሱ ነው ያሉትን በደልና የጾታ ጥቃት በሰፊው አስረድተዋል። በአፋር አምስት ወረዳዎች አሁንም በትግራይ ህይሎች እንደተያዙና 350 ሺ ሴቶችና ህጻናት ተፈናቅለው እንደሚገኙ በመግለጽ፤ በአፋር እየሆነ ያለውና የአፋር ሴቶች ጥቃት በዕርዳታና የመብት ድርጅቶች እንዲሁም በመንግስት ጭምር ትኩረት አልተሰጠውም በማለት ጥሪ አቅርበዋል ድምጽ ድምጽ
በኮንፈረንሱ ልዩ ልዩ ጥያቃዎችም ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል በተደረገው ጦርነት በተለይ በሴቶች ላይ የተፈጸሙት ሰንጀሎች አስከፊነትና ኢሰባዊነት በሰፊው ሊነገሩና ለጥቃቱ ሰለባዎችም ሁለንተናዊ ድጋፍ ሊደረግ እንደሚገባው የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች የጋራ ግንዛቤ ወስደዋል፤ ማሠቢያዎችንም አስተላለፈዋል
የስብሰባው መሪና የድልድይ ፕሬዝዳንት አቶ አበራ የማነአብም የኮንፈረንሱን አላማና የተላለፉትን መለእክቶች በሚመለክት ለዲደብሊው የሚከተለውን ብለዋል ድምጽ
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