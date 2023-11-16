የኢትዮጵያ ሲቪክ ድርጅቶች ለኘሬዚዳንት ባይደን የላኩት ደብዳቤ
በኢትዮጵያ የርስ በርስ ጦርነትን መከላከል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ለፕሬዚዳንት ጆሴፍ ባይደን ደብዳቤ ያስገቡት አስር የኢትዮጵያ አሜሪካውያን ሲቪል ማኀበራት ናቸው። ከነዚሁ ማኀበራት መኻከል የኢትዮጵያዊነት የዜጎች ማስከበሪያ ጉባዔ ወይንም ኢትዮጵያዊነት ፕሬዚዳንት ዶክተር እርቁ ይመር ደብዳቤውን በአሁኑ ወቅት ለፕሬዚዳንት ባይደን መላክ ያስፈለገበትን ምክንያት አስመልክቶ "ደብዳቤው፣አንደኛ አሁን በዐማራ ክልልና በሌሎች አካባቢዎች የሚካሄደው ጦርነት የብዙ ሰዎችን ሕይወት እየቀጠፈ ነው።ስደትም መፈናቀልም እያስከተለ ነውና ንብረትም እየወደመ ነው እና ይሄ መቀጠል የለበትም መቆም አለበት።እና ያለው ችግር በአለም ዓቀፍ ማኀበረሰብ በአሜሪካ መንግስትም ሆነ በሌሎቹ ታውቆ በሚችሉት የዲፕሎማቲክ መንገድ የሚቆምበትን መንገድ እንዲያመቻቹ እንዲጠይቁ ለማድረግ ነው" ሲሉ ተናግረዋል።
የርስ በርስ ጦርነት ስጋት
በፌዴራሉ መንግስትና በዐማራ ክልል በሚንሳቀሱት የፋኖ ታጣቂዎች መኻከል ያለው ውጥረት ተባብሶ የትጥቅ ግጭት ማስከተሉን ያወሳው የማኀበራቱ ደብዳቤ ፣በቶሎ ካልተገታ ወደ እርስ በርስ ጦርነት በማደግ ኢትዮጵያን ወደማተራመስና ብሎም ወደ መላው አፍሪቃ ቀንድ ሊስፋፋ እንደሚችል ስጋቱን ገልጿል። አሜሪካ ጦርነቱን የማስቆም እና ሰብዓዊ መብቶችን የመጠበቅ የሞራል ግዴታ እንዳለባትም አመልክቷል።
አቶ መስፍን መኮንን ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ነዋሪ ሲሆኑ ይህንኑ ኢትዮጵያን አስመልክቶ ለፕሬዚዳንት ባይደን የተላከውን ደብዳቤ በማዘጋጀት ተሳትፈዋል።"ኘሬዚዳንት ባይደንን፣ድሮ የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ሊቀመንበር የነበሩ ጊዜ በደንብ እንተዋወቅ ነበር፣አብረዋቸው ከሚሰሩት ጋርም የመረጃ ግንኙነት እናደርግ ነበር፤በዛ መነሻ አድርጌ ነው ደብዳቤ የተጻፈው።እና የጠየቅነው ምንድን ነው በኢትዬጵያ ያለው ችግር በጣም አስጊና የኢትዮጵያ መንግስትና በተለይ ከፋኖ እና ከሌሎቹ ጋር ያለው ጦርነት እንዲቆም፣በሰላም ቶሎ ብሎ ዕልባት እንዲሰጠው አለበለዚያ ይህ ችግር ወደሌላው የአፍሪቃ ሃገር እንዳይሰራጭና በጣም የሚያሳስብ ስለሆነ ይህንን ነገር ተመልክተው አንድ ዕልባት እንዲሰጠው፣እኛ እንግዲህ የምንጠይቀው እንዲረዱንና ፕሬዚዳንቱ ይህንን ተመልክተው ከአጋሮቻቸውና አብረው ከሚሰሩት ጋር በመመካከርና ዕልባት እንዲደረግ በተለይ አሁን ሰዐት በዐማራው አካባቢ የሚደረገው ግድያ በተለይ እንደሰማነው በድሮን እየተጠቀሙ ብዙ ሰላማዊ ኢትዮጵያዊያኖች እያለቁበት ነው እየተባለ ነው" ብለዋል።
ለኢትዮጵያ አዲስ ህገ መንግስት
በስራ ላይ ያለው ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም ሃገሪቱን በፍጥነት ከቁጥጥር ውጭ ወደሚሆን ሁከት እየከተታት እንደሆነም ማኀበራቱ በደብዳቤያቸው ገልጸዋል። እናም አሜሪካ ተቀባይነት ያለው መንግስታዊ ሽግግር እንዲኖር በማመቻቸት ለኢትዮጵያ አዲስ ህገ መንግስት የሚዘጋጅበትን ሂደት እንድትደግፍም ጠይቀዋል።
ይሄ ጥያቄያችሁ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የሌላ ሃገር ጣልቃ ገብነትን መጋበዝ አይሆንም ወይ?በማለት ላቀረብንላቸው ጥያቄ አቶ መስፍን "ኢትዮጵያ እኮ ሰላም አይደለም ያለችው።እኛ እኮ ማንንም አሜሪካም ሆነ ሌላም ሃገር አንጠይቅም ነበር።ሃገራችን ነጻ ብትሆንና ችግር ባይኖራት ሕዝቡም በጦርነት ባይታመስ በፍጹም እኛ አንገባም ምንም እንደው ይህንን ነገር አናነሳውም ነበር።ግን አሁን ሃገሩ ሰው እያለቀ ነው፤ሰው እየተገደለ ነው" ሲሉ መልሰዋል።
በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ መንግስትን አስተያየት ለማግኘት ወደ ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ስልክ በመደወልና የጽሑፍ መልዕክት በመጻፍ ጥረት ብናደርግም፣ ለጊዜው ያገኘነው ምላሽ የለም።
ታሪኩ ኃይሉ
እሸቴ በቀለ
ታምራት ዲንሳ