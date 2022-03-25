 የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ልዩ ጥናት | ኢትዮጵያ | DW | 07.05.2022

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ልዩ ጥናት

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ (ኢሰመጉ) ትናንት ይፋ ባደረገው ልዩ ጥናቱ፦ መንግሥት ኃላፊነቱን በአግባቡ እየተወጣ ባለመሆኑ በዜጎች ላይ በርካታ የመብት ጥሰት ከእለት ወደ እለት እየጨመረ መምጣቱን ዐሳውቋል።

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«የመፈናቀልና የመብት ጥሰቶች እየጨመሩ ነው»

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ (ኢሰመጉ) ትናንት ይፋ ባደረገው ልዩ ጥናቱ፦ መንግሥት ኃላፊነቱን በአግባቡ እየተወጣ ባለመሆኑ በዜጎች ላይ በርካታ የመብት ጥሰት ከእለት ወደ እለት እየጨመረ መምጣቱን ዐሳውቋል። ዘገባውን የቃኘው ሰለሞን ሙጬ ከኢሰመጉ ቃለ መጠይቅ አካቷል።  

ኢሰመጉ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መብቶች ሁኔታን አስመልክቶ ከ2009 ዓ. ም ጀምሮ በስድስት ክልሎች በአብዛኛው የአስተዳደራዊ እና የድንበር ይገባኛል ጥያቄዎችን ተከትሎ በደረሱ ግጭቶች የተፈጠሩ የመፈናቀልና የመብት ጥሰቶችን መርምሮ ውጤቱን ይፋ አድርጋል። 

ይህንን ተከትሎ ሰላማዊ ዜጎች በታጣቂዎች እና ከአካባቢያችን ውጡ በሚሉ አካላት ለሞት ፣ ለአካል መጉደል እና መፈናቀል ከመዳረጋቸው ባለፈ ሀብትና ንብረት አፍርተው ከሚኖሩበት አካባቢ ማንነታቸው እየተለየ በኃይል እንዲፈናቀሉ ሆነዋል ብሏል። 

ሰለሞን ሙጬ

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«የመፈናቀልና የመብት ጥሰቶች እየጨመሩ ነው»  

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