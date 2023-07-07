 የኢትዮጵያ ምጣኔ ሃብት ዕድገትና እና ተግዳሮቱ | ኤኮኖሚ | DW | 07.07.2023

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ማስታወቂያ

ኤኮኖሚ

የኢትዮጵያ ምጣኔ ሃብት ዕድገትና እና ተግዳሮቱ

የኢትዮጵያ መንግሥት የኢትዮጵያ ምጣኔ ሃብት ከስድስት በመቶ በላይ እደገት እያስመዘገበ መሆኑን ይገልጻል። ይሁንና ኢኮኖሚው ግጭትና አለመረጋጋቱ እንዲሁም ሙስና እና ሥራ አጥነቱ በተንሰራፋበት ሁኔታ በከፍተኛ የዋጋ ግሽበት ችግር እየተፈተነም ይገኛል።

የኤኮኖሚ ተንታኝ አስተያየት

የኢትዮጵያ የቀጣይ ዓመት በጀት በጸደቀበት በትናንትናው ዕለት በተካሄደው የኢትዮጵያ ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ በጉልህ የመሟገቻ ሃሳብ ሆነው ከተነሱ ነጥቦች አንደኛው ስለ ኢትዮጵያ ምጣኔ ሃብታዊ እድገትና ውስንነቶቹ ነው። በዚህ የፓርላማ ውሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከአምስት ዓመታት በፊት ከነበረበት ደረጃ አንጻር አሁን አመርቂ እመርታ እያሳየ ነው በማለት የእድገት ምጣኔውም ከስድስት በመቶ በላይ መሆኑን አንስተው ሞግተዋል። ቁጥራዊ አሃዞችንም ጠቃቅሰው በማስረጃነት ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከምሥራቅ አፍሪቃ ቀዳሚ ከሰሃራ በታች ካሉ የአፍሪቃ ሃገራት ደግሞ ከደቡብ አፍሪካ እና ናይጀሪያ በመቀጠል ሦሥተኛ ግዙፍ ኢኮኖሚ ለመሆን መብቃቱንም ተናግረዋል።

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ይበሉ እንጂ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የዋጋ ግሽበትን ጨምሮ በኢኮኖሚው ላይ ያሉ ተግዳሮቶች ሰፊውን ማኅበረሰብ ሲያስመርር ይስተዋላል። እያደገ ነው የተባለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ስለምን የእድገቱ ተቋዳሽ ሊሆን የሚገባውን ዜጎቹን ፈተነ የተባሉት የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኝ አቶ ሸዋፈራሁ ሽታሁን፤ ሦሥት መሠረታዊ ምክንያቶችን አንስተዋል። «የህዝብ ቁጥር መጨመር፣ ከህዝብ ቁጥሩ የተነሳ የፍላጎት መናር እና ይህ የህዝብን ቁጥር የሚመጥን አቅርቦት አለመኖር ነው ፈተናው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግሥታቸው አመጣ ያሉት ቁጥሮች ላይ ብቻ ያተኮሩ ይመስላል።»

Äthiopien Hawassa Industrial Park

የኢትዮጵያ ኢንደስትሪ ፤ የሀዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በርግጥ ምጣኔ ሃብታዊ እድገቱ በዋጋ ግሽበት ክፉኛ መታወኩን አልሸሸጉም። ለዚህ ደግሞ እንደ ዋናው ምክንያት ያነሱት ዓለም አቀፋዊ ወቅታዊ ሁኔታን ነው። ከዋጋ ግሽበቱ በተጨማሪ ሙስና እና ብልሹ አሰራሮች ሌላው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የኢ-ፍትሃዊነት ምንጭ ሆኖ ይጠቀሳል። የፖሊቲካል ኢኮኖሚ ተንታኙ አቶ ሸዋፈራሁ ሽታሁን ግን ጤነኛ የእድገት ሞዴልን የሚከተል ኢኮኖሚ አጠቃላይ ማኅበረሰቡ ላይ በተለይም በሰፊው ህዝብ ላይ ተጨባች ለውጥን የሚያሳይ ነው ይላሉ።

«የኢኮኖሚ እድገት መጣ የሚባለው ሲሆን ሲሆን ህዝብ ከሚጠቀመው ተርፎለት ለአቅመ ቁጠባ ሲበቃ ነው፡፡ ቢያንስ ቢያንስ ግን ወጪ ገቢው ሚዛናዊ ሲሆን ነው፡፡ አለዚያ ግን ውስን ሰዎች ሃብታም አብዛኛው ህዝብ ደሃ ሲሆን መጥፎ የኢኮኖሚ እድገት ይባላል።» በማኅበረሰቡ ሕይወት ላይ ትክክለኛ ለውጥን የሚያመጣ ለአገሪቱ ትክከለኛው የኢኮኖሚ ሞዴል የትኛ ይሆን፤ ኢትዮጵያስ የትኛውን የኢኮኖሚ መስመር እየተከተለች ነው የተባሉት የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኙ፤ አገሪቱ እየተከተለች ያለው የኢኮኖሚያዊ እድገት ሞዴል ጥርት ተደርጎ መገለጹን ይጠራጠራሉ።

Äthiopien Währung Birr

የኢትዮጵያ መገበያያ ሸርፍ፤ ብር

«ኢትዮጵያ በእርግጥ የትኛውን የኢኮኖሚ ሞዴል እንደምትከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጽሐፋቸው ከገለጹት ሌላ በውል የሚታወቅ አይመስለኝም። ግን ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የኢኮኖሚ ልዩነቱ በመስፋት ቀውስ እንዳያስከትል ቅይጥ የኢኮኖሚ እድገት ሞዴል መከተሉ ሳያስፈልግ አይቀርም።» በኢትዮጵያ አለመረጋጋት በሚስተዋልበት ባሁኑ ወቅት በየዓመቱ አዲስ ሥራ ፈላጊ ሆኖ ብቅ የሚለውን ሦሥት ሚሊየን ገደማ ወጣትን ወደ ሥራ ማስገባት በሚቻልበትና በሥራ እጦት ምክንያት የወጣቱ የግጭት ተሳትፎ እንዳይባባስ መንግሥታቸው ትኩረት ሰጥቶ እየሠራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በትናንቱ የምክር ቤት ውሎ ጠቁመዋል።

ሥዩም ጌቱ 

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

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የኤኮኖሚ ተንታኝ አስተያየት

ተዛማጅ ዘገባዎች

ስለ ዐቢይ የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ማብራሪያ የባለሞያዎች አስተያየት

ስለ ዐቢይ የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ማብራሪያ የባለሞያዎች አስተያየት 16.11.2022

የውስጥ ጦርነትን፣ የሩሲያ እና የዩክሬን ጦርነት ዓለማቀፍ ጫና፣ የኮሮና ተዋሲ ወረርሽኝ እና ድርቅን ተቋቁሞ በእድገት ምጣኔ ቀጥሏል ያሉት ዐቢይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፈተናዎች ቢገጥሙትም ለተግዳሮቶቹ ያልተበገረ መሆኑን ያሳየ ነው ብለዋል።የፋይናንስ ባለሙያው ዶ/ር አብዱልመናን መሃመድ ግን በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሁለገብነት አያምኑም፡፡

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የገንዘብ ሚኒስትር አሕመድ ሽዴ ባለፈው ሳምንት ባቀረቡት ሪፖርት የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት 28 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ኪሳራ ማድረሱን ይፋ አድርገዋል። "ግጭት እና ጦርነት በነበረባቸው አካባቢዎች ሦስት ሚሊዮን ዜጎች ወደ ከፋ ድህነት" ገብተዋል። የበጀት ጉድለትና ያለቅጥ የሚሰፋው የክልሎች መዋቅር ያስከተለው ጫና በሪፖርቱ ከተካተቱ መካከል ናቸው

የዋጋ ንረት፦ ገፊ ምክንያቶች፣ የብሔራዊ ባንክ እርምጃ እና የወደፊት ሥጋቶች

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ባለፉት ጥቂት ዓመታት ሲገሰግስ የታየው የዋጋ ንረት ገፊ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? የብር የምንዛሪ ተመን መዳከም ለዋጋ ንረት ምን አይነት ሚና ተጫወተ? የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እርምጃዎች ምን ፈየዱ? በዚህ ውይይት አቶ አቢስ ጌታቸው፣ ዶክተር አብዱልመናን መሐመድ እና ዶክተር ቀልቤሳ መገርሳ ተሳትፈዋል።