 የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃንን ይዞታ የቃኘው ውይይት | ኢትዮጵያ | DW | 23.02.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃንን ይዞታ የቃኘው ውይይት

የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሀንን የአሠራርና የአዘጋገብ ዳሰሳ እንዲሁም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን የግጭት አገናዛቢ አርትኦት ፖሊሲዎችና አተገባበራቸው በሚል ርዕስ ሁለት ጥናታዊ ጽሑፎች አዲስ አበባ ላይ ቀርበዋል። በየመብቶች እና ዲሞክራሲ ዕድገት ማዕከል አማካኝነት ለውይይት የቀረቡት ሁለቱ ጥናታዊ ጽሑፎችም በዘርፉ ባለሙያዎች ውይይት ተደርጎባቸዋል።

«ሁለት ጥናት ለውይይት ቀርቧል»

የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሀንን የአሠራር እና የአዘጋገብ ዳሰሳ እንደዚሁም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን የግጭት አገናዛቢ አርትኦት ፖሊሲዎች እና አተገባበራቸው  በሚል ርዕስ ሁለት ጥናታዊ ጽሑፎች  አዲስ አበባ ላይ ቀርበዋል። በየመብቶች እና ዲሞክራሲ ዕድገት ማዕከል አማካኝነት ለውይይት የቀረቡት ሁለቱ ጥናታዊ ጽሑፎችም በዘርፉ ባለሙያዎች ውይይት ተደርጎባቸዋል።

ላለፉት አምስት ዓመታት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ሁኔታን የቃኘ «ኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን የግጭት አገናዛቢ አርትኦት ፖሊሲዎች እና አተገባበራቸው» የሚል የመነሻ ጥናት እና «የግጭት አገናዛቢ አዘጋገብ ዳሰሳ በኢትዮጵያ» በሚመለከት  ሁለት ጥናታዊ  ጽሑፎች  በየመብቶችና ዴሞክራሲ ዕድገት ማዕከከል አማካኝነት ለውይይት ቀርበዋል። ትናንት ይፋ በሆኑት በእነኝህ ሁለት ጽሑፎች አማካኝነትም ባለፍት አምስት ዓመታት ኢትዮጵያ የነበረችበትን ምህዳር በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ መገናኛ ብዙኃን ተግዳሮት እንደዚሁም ተቋሞቹ ከአድማጮች ተመልካቾቻቸው ጋር በምን መልኩ ደርሰዋል የሚለውን በስፋት ለመዳሰስ ሙከራ አድርጓል።

Äthiopien Center for Advancement of Rights and Democracy | Aktion Urgent Call for Peace!

ከጥቂት ዓመታት በፊት የዓለም የፕረስ ቀንን በምድሯ ያከበረችው ኢትዮጵያ በሀገሪቱ ያሉ የመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች እየታሠሩ፣ የህትመት ውጤቶች እየመነመኑ እና ሚዛኑን የጠበቀ መገናኛ ብዙኃን ማየት እየቸገረ የመምጣቱን ምክንያት ምን እንደሆነ አቶ ፍቃዱ ሀይሉ የመብቶችና ዴሞክራሲ ዕድገት ማዕከል ኃላፊ ተናግረዋል። 

በጥናቱ እስካሁን ወደ 60 የሚሆኑ ጋዜጠኞች መታሰራቸውን ሁለት ጋዜጠኞች ሕይወታቸው ማለፉ ተመልክቷል። «ጋዜጠኞች አንዱን ወገን ካልያዙ መሥራት በተቸገሩበት ወቅት ሚዛናዊ ሆኖ መሥራት ፍፁም አስቸጋሪ ሆንዋል፣ የሀገሪቱ የፖለቲካ አወቃቀር ካልተስተካከለ በቀር» ሲሉ ለዶቼ ቬለ/ DW/ የገጹት ደግሞ ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ ናቸው።

በውይይቱ ላይም የኢትዮጵያ መገንኛ ብዙኃን ከ2018 በኋላ ምን ይመስላል የሚለው ምልከታ ወደ ፊት ምን መደረግ እንዳለበት ለመነጋገር እና መፍትሄ ለመፈለግ ምክንያት ይሆናል ነው የተባለው። በኢትዮጵያ ያሉትን 117 የመገናኛ ብዙኃንን የሥራ እና የአዘጋገብ ሁኔታ በስፋት የዳሰሰው ጥናታዊ የጽሑፍ አቅራቢዎች ዶክተር ሙላቱ አለማየሁ ሞገስ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ሁኔታ አቶ ወንድወሰን ንጉሤ «የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን የግጭት አገናዛቢ አርትኦት ፖሊሲዎችና አተገባበራቸው» በሚል ባቀረቧቸው ጽሑፎች ከመድረኩ ተወያዮች ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ እና ምላሽ ሰጥተዋል።

 ሃና ደምሴ  

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

Audios and videos on the topic

«ሁለት ጥናት ለውይይት ቀርቧል»

ተዛማጅ ዘገባዎች

የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት እና ሳንካዎቹ

የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት እና ሳንካዎቹ 24.01.2023

የዩናይትድስቴትስን የውጭ ፖሊሲ የሚያዘጋጀው ዋይት ሐወስ ብቻ አይደለም። ኮንግረሱ፣መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ማህበረሰብና በውጭ የሚኖሩም ጭምር ናቸው። በቅርብ ጊዜ ዩናይትድስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ የምትከተለው ፖሊሲ በርግጥ በጣም መከፋፈል የሚታይበት ነው። ዋሽንግተን ውስጥ ያለው የተወሰነ አካል ነገሮችን የሚያይበት መንገድ በጣም የተለየ ነው።"

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት ስለ ጋዜጠኞች እስራት

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት ስለ ጋዜጠኞች እስራት 02.06.2022

የጋዜጠኞች በጅምላ መታሰር በቅርቡ ተበራክቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ ብቻ ከ18 ያላነሱ ጋዜጠኞች ለእስር ተዳርገዋል። ከታሰሩት ጋዜጠኞች መካከል አንዳንዶቹ ፍርድ ቤት ቀርበው የጊዜ ቀጠሮ የተሰጣቸው ቢሆንም፤ አሁንም ፍርድ ቤት ያልቀረቡና የታሰሩበት ቦታ የማይታወቁ ጋዜጠኞች መኖራቸው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት ያሳስበናል ብሏል።

ወጣቶቹን የሚያረግፈው ስደት፦ ከደቡብ ኢትዮጵያ ወደ ደቡብ አፍሪካ

ወጣቶቹን የሚያረግፈው ስደት፦ ከደቡብ ኢትዮጵያ ወደ ደቡብ አፍሪካ 03.01.2023

በጥቅምት እና ሕዳር ወራት ከ50 በላይ የኢትዮጵያውያን አስከሬኖች በማላዊ እና በዛምቢያ ተገኝተዋል። በየአገራቱ የተካሔዱ ምርመራዎች በመንገድ ላይ ሞተው የተገኙት ኢትዮጵያውያን ወደ ደቡብ አፍሪካ በማምራት ላይ እንደነበሩ የሚጠቁሙ ናቸው። ይኸ ውይይት የጉዞ መስመሩን ጠባይ፣ የስደቱን ገፊ ምክንያቶች እና የኢትዮጵያውያኑን መከራ የሚመረምር ነው።