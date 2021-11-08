 የኢትዮጵያ መንግስት ጦር ጥቃት | ኢትዮጵያ | DW | 12.10.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ መንግስት ጦር ጥቃት

ዋግ ሕምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና የሰሜን ወሎ ዞን ባለስልጣናት እንዳሉት የሕወሓት ታጣቂዎች ከየያዟቸዉ አካባቢዎች ሐብት ንብረት እየዘረፉ ወይም እያጠፉ ወደ ኋላ እያፈገፈጉ ነዉ

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:02

አዲስ የተባለዉ ጥቃትና የአማራ ዞኖች ባለስልጣናት አስተያየት

የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት ጦርና የአማራ ክልል ኃይላት በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን በሚቆጣጠረዉ የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ኃይል ላይ የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ መክፈታቸዉን የየአካባቢዉ ባለስልጣናት አረጋገጡ።የዋግ ሕምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና የሰሜን ወሎ ዞን ባለስልጣናት እንዳሉት የሕወሓት ታጣቂዎች ከየያዟቸዉ አካባቢዎች ሐብት ንብረት እየዘረፉ ወይም እያጠፉ ወደ ኋላ እያፈገፈጉ ነዉ።የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስትና የአማራ ክልል ባለስልጣናት ግን አዲስ ተከፈተ ስለተባለዉ ጥቃት በይፋ መግለጫ አልሰጡም።ዉጊያ በሚደረግባቸዉ አካባቢዎች የመገናኛ አገልግሎት ባለመኖሩም የዉጊያዉን መጠን፣የደረሰዉን ጉዳትና ዉጤት ለጊዜዉ ማወቅ አልተቻለም።

ዓለምነዉ መኮንን 

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ

 

Audios and videos on the topic

አዲስ የተባለዉ ጥቃትና የአማራ ዞኖች ባለስልጣናት አስተያየት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Pro government rally in Ethiopia´s capital Addis Abeba Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann- 07.11.2021

ኢትዮጵያ የጦርነቱ ምስቅልቅልና የሰላም ጥያቄ 08.11.2021

Pro government rally in Ethiopia´s capital Addis Abeba Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann- 07.11.2021

ኢትዮጵያ ሰላም እየናፈቃት ሰላም የሚጠላባት ምድር 08.11.2021

በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊዎች ትብብሩ የተመሰረተዉ ወትሮም ሕወሓትን «ይደግፋል» በሚሉት በአሜሪካ መንግሥት ይሁንታና ድጋፍ ነዉ በማለት ይከሳሉ።አቶ ጌታቸዉ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ሕወሓትን ትደግፋለች መባሉን አጣጥለዉ ነዉ የነቀፉት።ይጠይቃሉም «በምን መንገድ» እያሉ።

Members of the Amhara Militia patrol on the streets in Dessie town, Amhara Region, Ethiopia, October 9, 2021. Picture taken October 9, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri

ኢትዮጵያ የጦርነት ምድር 01.11.2021

ይኸ ሁሉ ሕዝብ አልቆ፣ይሕ ሁሉ ግፍ ተፈፅሞ፣ ይሕ ሁሉ ሕዝብ ተፈናቅሎ፣በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር የደኻይቱ ሐገር ጥሪት ወድሞ፣ ወንጀሎች እንደሚጠየቁ እየታወቀም የተፋላሚ ኃይላት መሪዎችና ደጋፊዎቻቸዉ ዛሬም የሰላም ጭላንጭል አላሳዩም።ይልቅዬ ሕዝቡን ለተጨማሪ ዉጊያ እየቀሰቀሱ፤ ለቀጣይ ዘመቻ እያደራጁ፣አንዱ የሌላዉ ዉድቅ መቃረቡንም እየነገሩን ነዉ