የኢትዮጵያ መንግስት ጦር ጥቃት

ዋግ ሕምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና የሰሜን ወሎ ዞን ባለስልጣናት እንዳሉት የሕወሓት ታጣቂዎች ከየያዟቸዉ አካባቢዎች ሐብት ንብረት እየዘረፉ ወይም እያጠፉ ወደ ኋላ እያፈገፈጉ ነዉ
የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት ጦርና የአማራ ክልል ኃይላት በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችን በሚቆጣጠረዉ የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ኃይል ላይ የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ መክፈታቸዉን የየአካባቢዉ ባለስልጣናት አረጋገጡ።የዋግ ሕምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና የሰሜን ወሎ ዞን ባለስልጣናት እንዳሉት የሕወሓት ታጣቂዎች ከየያዟቸዉ አካባቢዎች ሐብት ንብረት እየዘረፉ ወይም እያጠፉ ወደ ኋላ እያፈገፈጉ ነዉ።የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስትና የአማራ ክልል ባለስልጣናት ግን አዲስ ተከፈተ ስለተባለዉ ጥቃት በይፋ መግለጫ አልሰጡም።ዉጊያ በሚደረግባቸዉ አካባቢዎች የመገናኛ አገልግሎት ባለመኖሩም የዉጊያዉን መጠን፣የደረሰዉን ጉዳትና ዉጤት ለጊዜዉ ማወቅ አልተቻለም።
ዓለምነዉ መኮንን
ነጋሽ መሐመድ
ኂሩት መለሰ