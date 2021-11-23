የኢትዮጵያ መንግስት «ድል እየቀናኝ ነው» አለ

የአፋር ክልል ባለስልጣን በበኩላቸዉ የሚሌ መተላለፊያን ለመቆጣጠር ሲዋጋ በነበረ የህወኃት ኃይል ላይ በተወሰደ ማጥቃት ከባቲ ከተማ 30ኪ.ሜ. ርቀት ላይ የሚገኘውን የአሳጊታ ምሽግን ጨምሮ በርካታ ስፍራዎችን የመንግስት ኃይላት እየተቆጣጠሩ ነው ብለዋል።
የኢትዮጵያ መንግስት ጦር በባቲ እና ከሚሴ ግንባሮች 12 የጦር አዛዦችን ጨምሮ በርካታ የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ተዋጊዎችን መግደሉን የመንግስት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚንስቴር ትናንት አስታዉቋል።የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚንስትር ለገሰ ቱሉ ትናንት «ተደመሰሱ» ያሏቸዉ የሕወሓት የጦር አዛዦች በሐገር ክሕደት ወንጀል መንግስት ሲፈልጋቸው የነበሩ ናቸው።አንድ የአፋር ክልል ባለስልጣን በበኩላቸዉ የሚሌ መተላለፊያን ለመቆጣጠር ሲዋጋ በነበረ የህወኃት ኃይል ላይ በተወሰደ ማጥቃት ከባቲ ከተማ 30ኪ.ሜ. ርቀት ላይ የሚገኘውን የአሳጊታ ምሽግን ጨምሮ በርካታ ስፍራዎችን የመንግስት ኃይላት እየተቆጣጠሩ ነው ብለዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ