 የኢትዮጵያ መንግስት «ድል እየቀናኝ ነው» አለ | ኢትዮጵያ | DW | 25.11.2021

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ መንግስት «ድል እየቀናኝ ነው» አለ

የአፋር ክልል ባለስልጣን በበኩላቸዉ የሚሌ መተላለፊያን ለመቆጣጠር ሲዋጋ በነበረ የህወኃት ኃይል ላይ በተወሰደ ማጥቃት ከባቲ ከተማ 30ኪ.ሜ. ርቀት ላይ የሚገኘውን የአሳጊታ ምሽግን ጨምሮ በርካታ ስፍራዎችን የመንግስት ኃይላት እየተቆጣጠሩ ነው ብለዋል።

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የኢትዮጵያ መንግስት የድል መግለጫ

የኢትዮጵያ መንግስት ጦር በባቲ እና ከሚሴ ግንባሮች 12 የጦር አዛዦችን ጨምሮ በርካታ የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ተዋጊዎችን መግደሉን የመንግስት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚንስቴር ትናንት አስታዉቋል።የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚንስትር ለገሰ ቱሉ ትናንት «ተደመሰሱ» ያሏቸዉ የሕወሓት የጦር አዛዦች በሐገር ክሕደት ወንጀል መንግስት ሲፈልጋቸው የነበሩ ናቸው።አንድ የአፋር ክልል ባለስልጣን በበኩላቸዉ የሚሌ መተላለፊያን ለመቆጣጠር ሲዋጋ በነበረ የህወኃት ኃይል ላይ በተወሰደ ማጥቃት ከባቲ ከተማ 30ኪ.ሜ. ርቀት ላይ የሚገኘውን የአሳጊታ ምሽግን ጨምሮ በርካታ ስፍራዎችን የመንግስት ኃይላት እየተቆጣጠሩ ነው ብለዋል፡፡

ስዩም ጌቱ 

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

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የኢትዮጵያ መንግስት የድል መግለጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopian police march during a parade to display new police uniforms and instruct them to maintain impartiality and respect the law during the upcoming election, in Meskel Square in downtown Addis Ababa, Ethiopia Saturday, June 19, 2021. The country is due to vote in a general election on Monday, June, 21, 2021, the centerpiece of a reform drive by Prime Minister Abiy Ahmed. (AP Photo/Ben Curtis)

የማክሰኞ ኅዳር 14 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የዓለም ዜና 23.11.2021

Ethiopian Red Cross Society --- Logo

ኢትዮጵያ ቀይ መስቀልና የበጎ ፈቃደኞች ድጋፍ ለተፈናቃዮች  24.11.2021

ቀይ መስቀል በደብረ ብርሃን ለሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብ፣ የመድኃኒት ፣ የማረፊያ እና ሌሎች ድጋፎችን እየሰጠ መሆኑን ገልጿል። ቀይ መስቀል በትግራይ ክልል የሚያደርገው ድጋፍ በክልሉ ባሉ ቅርንጫፍ ቢሮዎቹ ሳይቋረጥ መቀጠሉንም ተናግሯል። ሕወሓት በኃይል በያዛቸው የአማራ ክልል ከተሞች አሁንም ድጋፍ እያደረገ ነው ሆኖም የፀጥታ ሥጋት እክል ፈጥሯል።

(210910) -- ADDIS ABABA, Sept. 10, 2021 (Xinhua) -- Bikila Hurisa, head of Ethiopia's ruling Prosperity Party's public and international relations, speaks during an interview with Xinhua in Addis Ababa, Ethiopia, Sept. 9, 2021. The U.S. intelligence agency's report on the origins of COVID-19 is misleading and can be cited as a showcase for politicizing scientific issues, Bikila Hurisa has said. (Photo by Michael Tewelde/Xinhua)

ለህወሓት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት መልስ 15.11.2021

ሕወሃት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲነሳ የትግራይን ህዝብ «የውሸት መረጃ መጋት» እንደሚያስቀድም በጠ/ሚ ጽ/ቤት የዴሞክራሲ ስረዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚንስትሩ ዶ/ር ቢቂላ ሁሪሳ ተናግረዋል።ዶቼቬለ ለዶ/ር ቢቂላ ከቀረበላቸው ጥያቄዎች አንዱ«የኢትዮጵያ መንግስት በውድቀት ዋዜማ ላይ ነው » ስለሚለው የዶ/ር ደብረ ጽዮን መግለጫ ነበር ፤ 