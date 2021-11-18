 የኢትዮጵያ መንግስት ወቀሳ | ኢትዮጵያ | DW | 14.12.2021

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ መንግስት ወቀሳ

የሚንስቴሩ ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት በመጪዉ ሰኔ ኢትዮጵያ ዉስጥ ሊደረግ የታቀደዉ ዓለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ስብሰባ ወደ ሌላ ሐገር እንዲዛወር ቅስቀሳ እየተደረገ ነዉ።

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«በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫናዉ ቀጥሏል» አምባሳደር ዲና

ምዕራባዉያን መንግስታት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የሚያደርጉት ግፊትና ጫና አሁንም መቀጠሉን የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር አስታወቀ። የሚንስቴሩ ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት በመጪዉ ሰኔ ኢትዮጵያ ዉስጥ ሊደረግ የታቀደዉ ዓለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ስብሰባ ወደ ሌላ ሐገር እንዲዛወር ቅስቀሳ እየተደረገ ነዉ። የአዉሮጳ ሕብረት በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ የሚነጋገር ስብሰባ ነገ ጄኔቭ-ሲዊትዘርላድ ዉስጥ እንዲደረግ መጥራቱንም አምባሳደር ዲና አሳዛኝ ብለዉታል። የዓለም ጤና ድርጅት (WHO)ን ጨምሮ የተባበሩት መንግሥታት የተለያዩ ድርጅቶች በአማራና በአፋር ክልሎች በሚገኙ ተቋማት ላይ የደረሰዉን ጥፋት በዝምታ አልፈዉታል በማለት ወቅሰዋልም።

ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ

 

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«በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫናዉ ቀጥሏል» አምባሳደር ዲና  

ተዛማጅ ዘገባዎች

18.11.2021, Adis Abeba, Äthiopien, Dina Mufti bei der Pressekonferenz des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten zu aktuellen diplomatischen und geopolitischen Themen

የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር መግለጫ 18.11.2021

የኢትዮጵያ ዉጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት በጦርነቱ ለተጎዳዉ ሕዝብ ርዳታ ለመስጠት የበረራ ፈቃድ የጠየቁ ድርጅቶች ፍቃዱ ተሰጥቷቸዋል። የርዳታዉን መጠንና  ለችግረኛዉ የሚደርስበትን ጊዜ ግን ቃል አቀባዩ አልገለጡም።

5.8.2021, Adis Abeba, Äthiopien, er Botschafter Dina Mufit Sprecher des Auswärtigen Amtes

በወቅታዊ ጉዳይ የአምባሳደር ዲና ሙፍቲ መግለጫ 05.08.2021

የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው ሳምንታዊ መግለጫቸው በሰሜን ኢትዮጵያ በጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች ሰብዓዊ ድጋፍ የማቅረብ እና መልሶ የማቋቋሙ ተግባር በቀጣይ በሚዋቀረው መንግሥት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመልክተዋል።

(211007) -- UNITED NATIONS, Oct. 7, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on Oct. 6, 2021 shows a view of the Security Council meeting on Ethiopia at the UN headquarters in New York. Guterres said on Wednesday that Ethiopia has no right to expel UN staff and it is violating the international law in doing this. (Loey Felipe/UN Photo/Handout via Xinhua)

የፀጥታው ምክር ቤት ዳግም በኢትዮጵያ ጉዳይ 09.11.2021

በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም የአፍሪቃ ኅብረት የሚያደርገውን የሠላም ጥረት እንደሚደግፍ የፀጥታው ምክር ቤት ዐስታወቀ። የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ትናንት በኢትዮጵያ ጉዳይ ባደረገው ስብሰባ የአፍሪቃ ኅብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ባደረጉት ንግግር፦ ለሰላማዊ መፍትኄ ያለው ጊዜ እየጠበበ መምጣቱን አሳስበዋል።