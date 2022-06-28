 የኢትዮጵያ መንግስት ተደራዳሪዎች ማንነት | ኢትዮጵያ | DW | 28.06.2022

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ መንግስት ተደራዳሪዎች ማንነት

ምክትል ጠቅላይ ሚንስትርና ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ደመቀ መኮንን የሚመሩት ከሚቴ በአባልነት ካቀፋቸዉ ሰዎች አብዛኞቹ ሕወሓት መራሹ-ኢሕአዴግ ሥልጣን ላይ በነበረበት ወቅት በከፍተኛ የፓርቲና የመንግስት ሥልጣን ላይ የነበሩ ናቸዉ

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የተደራዳሪዉ ኮሚቴ አባላትና ስብጥር

                                                   
የኢትዮጵያ መንግስት ለ19ኝ ወራት ከተዋጋዉ ከሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ጋር ላቀደዉ ድርድር የሚወክለዉን ኮሚቴ ገዢዉ የብልፅግና ፓርቲ ሰይሟል።ምክትል ጠቅላይ ሚንስትርና ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ደመቀ መኮንን የሚመሩት ከሚቴ በአባልነት ካቀፋቸዉ ሰዎች አብዛኞቹ ሕወሓት መራሹ-ኢሕአዴግ ሥልጣን ላይ በነበረበት ወቅት በከፍተኛ የፓርቲና የመንግስት ሥልጣን ላይ የነበሩ ናቸዉ።የኮሚቴዉ አባል የፍትሕ ሚንስትር  ጌዲዮን ጢሞቲዎስ ትናንት በሰጡት መግለጫ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በሰላም እንዲፈታ የፓርቲው የሥራ አስፈፃሚ እና ማዕከላዊ ኮሚቴዎች ወስነዋል፣ ሂደቱም በአፍሪቃ ሕብረት መሪነት ይከናወናል ብለዋል።ሕወሓት ግን ከዚሕ ቀደም ባሰራጨዉ ግልፅ ደብዳቤ የአፍሪቃ ሕብረትን ዋና አደራዳሪ እንደማይቀበል አስታዉቋል።

ሰለሞን ሙጬ 

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ 


 

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የተደራዳሪዉ ኮሚቴ አባላትና ስብጥር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የሕዝብ አስተያየት በመንግስት ተደራዳሪዎች ላይ

የሕዝብ አስተያየት በመንግስት ተደራዳሪዎች ላይ 28.06.2022

በምክትል ጠቅላይ ሚንስትርና ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር የሚመራዉ ኮሚቴ የመረጃ፣የፍትሕ፣ የወታደራዊና ዲፕሎማሲ ባለስልጣናትና ባለሙያዎችን ያካተተ ነዉ።ሕወሓትን የሚወክሉትን ተደራዳሪዎች ማንነት እስካሁን አላሳወቀም።

The Amhara Regional Government is facilitating the relocation of hundreds of thousands of people displaced mainly from Tigray and bordering areas as well as from Oromia regions due to conflict and violence, according to Amhara Regional authorities and recent multiagency assessments. To date, the internally displaced people (IDPs) will be relocated from the Kobo Town in North Wollo Zone and Sekota Town in Waghemra Zone. The relocation of an estimated 60,000 IDPs in Raya Kobo Woreda of North Wollo Zone, Amhara Region started on 14 March. The majority of IDPs were displaced from Raya Alamata, Ofla, Zata, Korem and Raya Azebo woredas of Southern Zone, Tigray Region. As of 23 March, nearly 10,000 IDPs were reported to have relocated to Jara in Dire Roka Kebele of Habru Woreda. Photo: Alemenw Mekonnen/DW

ኢትዮጵያ አዳኝ ያጣች ሐገር 20.06.2022

ኢትዮጵያ አዳኝ ያጣች ሐገር

ኢትዮጵያ አዳኝ ያጣች ሐገር 20.06.2022

የትግራይ፣ የአማራ፣ የአፋርን ሕዝብ የፈጀዉ --- ጦርነት፣ መተከልን ያንገረገበዉ ግድያ፣ሰሜን ሸዋን ያነፈረዉ ጥቃት ገለል-ቀለል ማለቱ አስገምግሞ ሳበቃ ደዋ ጨፋ ላይ የተዋለዉ ዘግናኝ ግፍ ፈጋ።ሰሞኑን ጋምቤላ፣ዴምቢዶሎ፣ ጊምቢ ላይ የረገፈዉ አስከሬን ሲቆጠር፣የክሳይ ንዳጅ አመድ ሲዛቅ ጊምቢ መዳረሻ ዳግም ተንፈቀፈቀች።