 የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር ድርድር | ኢትዮጵያ | DW | 25.04.2023

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር ድርድር

የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት ከፈረጀዉ አማፂ ቡድን ጋር እንደሚደራደር ጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ ባለፈዉ ዕሁድ አስታዉቀዉ ነበር።ድርድሩ ዛሬ መጀመሩን የምስራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) አስታዉቋል

የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር ድርድር

የኢትዮጵያ መንግስትና ራሱን የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር (OLA) ብሎ የሚጠራዉ፣ ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት ኦነግ ሸኔ የሚለዉ አማፂ ቡድን ተወካዮች ዛሬ ዛንዚባር-ታንዛኒያ ዉስጥ መደራደር ጀምረዋል።የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት ከፈረጀዉ አማፂ ቡድን ጋር እንደሚደራደር ጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ ባለፈዉ ዕሁድ አስታዉቀዉ ነበር።ድርድሩ ዛሬ መጀመሩን የምስራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) አስታዉቋል።እዚያዉ ታንዛኒያ የሚኖሩት የሕግ ባለሙያና የመገናኛ ዘዴ አስተያየት ሰጪ ዘላለም ወይም ዞላ ሞገስ እንዳሉት በምክትል ጠቅላይ ሚንስትርና ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ደመቀ መኮንን የተመራ የመንግስት የልዑካን ቡድንና የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር ተወካዮች  ዛንዚባር የገቡት ትናንት ነዉ።

ነጋሽ መሐመድ 

አዜብ ታደሰ

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የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር ድርድር

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ሱዳን ዉስጥ አንድ ሚሊዮን ዜጎች እንዳሏት የሚነገረዉ ኢትዮጵያ ዜጎችዋን ለመርዳት ወይም ለማስወጣት ያደረገችና ያሰበችዉ ስለመኖር አለመኖሩ እስካሁን የሚታወቅ ነገር የለም።የአረብ መንግስታት፣ዩናያትድ ስቴትስ፣ብሪታንያ፣ የአዉሮጳ ሕብረት፣ሩሲያ፣ቻይና፣ጃፓን፣ ሕንድ ኢንዶኔዚያና ሌሎችም ዜጎቻቸዉን እያስወጡ ነዉ።

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ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ከ"ሸኔ" ጋር በታንዛኒያ በነገው ዕለት ድርድሩ እንደሚጀመር አስታውቀዋል፡፡ ሠላም የሁሉም ነገሮች መሠረት እንደሆነ በመጥቀስ ይቅርታ በመባባል ጦርነትን በሰላም እና ንግግር መፍታት የስልጣኔ መገለጫ መሆኑንም ጠቁሟል፡፡ ከተለያዩ የወለጋ አካባቢዎች ያነጋገርናቸው ነዋሪዎችም ይህ ሰላም ያሰፍናል የሚል ተስፋ አላቸው።