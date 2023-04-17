የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር ድርድር

የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት ከፈረጀዉ አማፂ ቡድን ጋር እንደሚደራደር ጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ ባለፈዉ ዕሁድ አስታዉቀዉ ነበር።ድርድሩ ዛሬ መጀመሩን የምስራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) አስታዉቋል
የኢትዮጵያ መንግስትና ራሱን የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር (OLA) ብሎ የሚጠራዉ፣ ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት ኦነግ ሸኔ የሚለዉ አማፂ ቡድን ተወካዮች ዛሬ ዛንዚባር-ታንዛኒያ ዉስጥ መደራደር ጀምረዋል።የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት ከፈረጀዉ አማፂ ቡድን ጋር እንደሚደራደር ጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ ባለፈዉ ዕሁድ አስታዉቀዉ ነበር።ድርድሩ ዛሬ መጀመሩን የምስራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) አስታዉቋል።እዚያዉ ታንዛኒያ የሚኖሩት የሕግ ባለሙያና የመገናኛ ዘዴ አስተያየት ሰጪ ዘላለም ወይም ዞላ ሞገስ እንዳሉት በምክትል ጠቅላይ ሚንስትርና ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ደመቀ መኮንን የተመራ የመንግስት የልዑካን ቡድንና የኦሮሞ ነፃ አዉጪ ጦር ተወካዮች ዛንዚባር የገቡት ትናንት ነዉ።
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ