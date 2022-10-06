 የኢትዮጵያ መንግስትና የሕወሓት አደራዳሪዎች | ኢትዮጵያ | DW | 06.10.2022

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ መንግስትና የሕወሓት አደራዳሪዎች

ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ለሕብረቱ በፃፉት ደብዳቤ ግን በድርድሩ ላይ ሌሎች በጦርነቱ የተሳተፉ ኃይላት መካፈል አለመካፈላቸዉ፣ የታዛቢዎች፣ የዋስትና ሰጪዎች፣የዓለም አቀፉ ማሕበረሰብ ሚና እና ለተደራዳሪዎቹ የሎጂስትክና የፀጥታ ጥበቃን የመሳሰሉ ጉዳዮች እንዲብራራላቸዉ ጠይቀዋል

Kombobild | Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo, Phumzile Mlambo-Ngcuka

የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት እና የትግራይ ክልላዊ መንግስት ተወካዮች በያዝነዉ ሳምንት ማብቂያ ይጀምሩታል የተባለዉን ድርድር ሶስት ሸምጋዮች እንደሚመሩት ተነገረ።የፈረንሳዩ ዜና አገልግሎት አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዲፕሎማቶችን ጠቅሶ እንደዘገበዉ ድርድሩን የአፍሪቃ ሕብረት ልዩ መልዕክተኛ ኦሌ ሴጎን አባሳንጆ፣የቀድሞዉ የኬንያ ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታና የቀድሞዋ የደቡብ አፍሪቃ ምክትል ፕሬዝደንት ወይዘሮ ፉምዚሌ ምላምቦ-ንግኩካ ይመሩታል።የኢትዮጵያና የትግራይ ክልል ባለስልጣናት ከዚሕ ቀደም በአደራዳሪዎች ማንነት ላይ ሲወዛገቡ ነበር።አሁን ግን በያዝነዉ ሳምንት ማብቂያ ደቡብ አፍሪቃ ዉስጥ እንዲደራደሩ የአፍሪቃ ሕብረት ያቀረበዉን ግብዣ ሁለቱም ወገኖች ተቀብለዉታል።
የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት የአፍሪቃ ሕብረትን ግብዣ ሙሉ በሙሉ ተቀብለዉታል።የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ለሕብረቱ በፃፉት ደብዳቤ ግን በድርድሩ ላይ ሌሎች በጦርነቱ የተሳተፉ ኃይላት መካፈል አለመካፈላቸዉ፣ የታዛቢዎች፣ የዋስትና ሰጪዎች፣የዓለም አቀፉ ማሕበረሰብ ሚና እና ለተደራዳሪዎቹ የሎጂስትክና የፀጥታ ጥበቃን የመሳሰሉ ጉዳዮች እንዲብራራላቸዉ ጠይቀዋል።ሁለቱ ወገኖች ለመደራደር መፍቀዳቸዉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በደስታ እንደሚቀበለዉ የድርጅቱ ቃል አቀባይ ስቴፋን ዱጅሪች ትናንት አስታዉቀዋል።
«የኢትዮጵያን ተፋላሚ ኃይላት ለመሸምገል አፍሪቃ-መራሹን ጥረት ሁል ጊዜ እንደግፋለን።በሚሊዮን የሚቆጠር ሕዝብ የጎዳዉ ሁከትና ግጭት ለማስቆም የሚደረገዉን ጥረት እንደግፋለን።እዚያ ስላለዉ ሰብአዊ ቀዉስ ትናንት የነገርኳችሁ ይመስለኛል።በየሳምንቱ የምንናገረዉ የተጎጂዎች ቁጥር እዉነቱን ለመናገር  አሳዛኝና አስደንጋጭ  ነዉ።በስተመጨረሻዉ ያዉ ሰዉ ሰራሽ ሰብአዊ ቀዉስ ነዉ።»
የኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) የሚመሯቸዉ ኃይላት ከሐቻምና ጥቅምት ጀምሮ በገጠሙት ጦርነት ብዙ ሺዎች ተገድለዋል።በርካቶች ተደፍረዋል፣ሚሊዮኖች ተሰደዋል ወይም ተፈናቅለዋል።ተርበዋልም።ድርድሩን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣የአዉሮጳ ሕብረትና የዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማቶች በቅርብ ይከታተሉታል ተብሎ ይጠበቃል።

ነጋሽ መሐመድ

እሸቴ በቀለ
 

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በደቡብ አፍሪካ ለሚደረገው የሰላም ንግግር የአፍሪካ ኅብረት ልዩ ልዑክ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ፣ የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝደንት ኡኹሩ ኬንያታና የቀድሞዋ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝደንት ፐምዙሌ ምላቦ ኑካ አደራዳሪ እንደሚሆኑ ዲፕሎማቶች ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግሥትና የትግራይ ባለሥልጣናት በመካከላቸው የበረታውን የመተማመን እጦት እንዴት ይፈቱታል?

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