የኢትዮጵያ መንግሥት የአገር ውስጥ ዕዳ ወደ 17 ትሪሊዮን ብር አሻቅቧል

የኢትዮጵያ መንግሥት የአገር ውስጥ ብድር ከሰኔ 2014 እስከ መጋቢት 2015 ባሉት ወራት ብቻ በ14 በመቶ ጨምሮ ወደ 17 ትሪሊዮን ብር አሻቅቧል። የውጭ ብድር በአንጻሩ በአንድ በመቶ ከፍ ብሎ ወደ 28 ቢሊዮን ዶላር አድጓል። የገንዘብ ሚኒስቴር ሰነድ እንደሚያሳየው የኢትዮጵያ መንግሥት አጠቃላይ ዕዳ 60.6 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ነው።
የኢትዮጵያ መንግሥት ከአገር ውስጥ ምንጮች የተበደረው የገንዘብ መጠን ወደ 17 ትሪሊዮን ብር ገደማ አሻቅቧል። የገንዘብ ሚኒስቴር ባለፈው ወር ይፋ ያደረገው ሰነድ እንደሚያሳየው የአገር ውስጥ ብድር ከሰኔ 2014 እስከ መጋቢት 2015 ባሉት ወራት ብቻ በ14 በመቶ ከፍ ብሏል። ከዚህ ዕዳ ውስጥ 40 በመቶ የሚሆነው በመንግሥት የልማት ድርጅቶች የተያዘ ነው።
የአገር ውስጥ ዕዳ ከኢትዮጵያ መንግሥት አጠቃላይ ብድር ያለው ድርሻ 53.5 በመቶ ደርሷል። የተቀረው 46.5 በመቶ በውጭ ብድር የተያዘ ነው። የኢትዮጵያ መንግሥት የአገር ውስጥ እና የውጭ ዕዳ እስከ መጋቢት 22 ቀን 2015 ባለው ጊዜ 60.6 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። ይኸ የዕዳ መጠን ከሰኔ 2014 እስከ መጋቢት 2015 ባለው ጊዜ ብቻ በ6 በመቶ እንደጨመረ የገንዘብ ሚኒስቴር ባለፈው ወር ይፋ ያደረገው ሰነድ ያሳያል።
የኢትዮጵያ መንግሥት “የአገር ውስጥ ብድር ከ200 ቢሊዮን ብር በላይ” መጨመሩን የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው ዶክተር አብዱልመናን መሐመድ ታዝበዋል። ዶክተር አብዱልመናን እንደሚሉት ለዕዳ መጨመር ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስደው መንግሥት ከብሔራዊ ባንክ የሚበደረው ገንዘብ ነው። “በዋናነት የጨመረው ከብሔራዊ ባንክ በተወሰደ ብድር ነው። ዋናው የመንግሥት የገንዘብ ማግኛ መንገድ ትሬዠሪ ቢል በአንድ በመቶ ቀንሷል” ሲሉ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
ከፍተኛ የዕዳ ጫና ውስጥ ወድቀዋል ከሚባሉ አገራት አንዷ የሆነችው የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ከገጠሟቸው አንገብጋቢ የቤት ሥራዎች አንዱ ኤኮኖሚውን ላጎበጠው የአገር ውስጥ እና የውጭ ብድር መፍትሔ መሻት ነው። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አሕመድ ሽዴ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት እንደተናገሩት በኢትዮጵያ “የዕዳ ሥጋት ላይ ተጨማሪ ጫና” ላለማከል መንግሥታቸው የንግድ ብድር መውሰድ አቁሟል።
“ባለፉት ዓመታት ምንም አይነት የንግድ ብድር ከውጭ አገር አልተበደርንም። ይኸ የሆነበት አንደኛ ምክንያት የዕዳ ሥጋታችን ጨምሯል። በጨመረው የዕዳ ሥጋት ላይ ተጨማሪ ጫና መፍጠር ተገቢ ስላልሆነ ያንን ጠንካራ ፖሊሲ ተከትለናል” ሲሉ የገንዘብ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። “ከተወሰኑ ስትራቴጂክ የሚባሉ የኢነርጂ ፕሮጀክቶች እና የልማት ድርጅቶች ዓመታዊ የዕዳ ክፍያ” ውጪ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ከአገር ውስጥ የሚወስዱት ብድር “በንጽጽር በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንስ” መደረጉንም አቶ አሕመድ ገልጸዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ያለፉትን ዓመታት የንግድ ብድር መውሰድ ቢያቆምም የአገሪቱ የውጭ ዕዳ ወደ 28 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። ባለፈው ሰኔ 2014 ኢትዮጵያ ያለባት የውጭ ዕዳ 27.9 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ነበር። ከሰኔ 2014 እስከ መጋቢት 2015 ባለው ጊዜ የኢትዮጵያ የውጭ ዕዳ ያሳየው ጭማሪ 1 በመቶ ገደማ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ካለባት 28 ቢሊዮን ዶላር ገደማ የውጭ ዕዳ 69.1 በመቶው የፌድራል መንግሥት ድርሻ ነው። የተቀረው 30.1 በመቶ ገደማ ደግሞ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ዕዳ እንደሆነ የገንዘብ ሚኒስቴር ሰነድ ያሳያል።
ኢትዮጵያ የንግድ ብድር መውሰድ ማቆሟ የውጭ ዕዳ በከፍተኛ መጠን እንዳይጨምር አስተዋጽዖ እንዳበረከተ ዶክተር አብዱልመናን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ “መልቲ ላተራል እና ባይላተራል ብድር አሁንም” እንደምትወስድ የገለጹት የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው “እሱም ከአገር ውስጥ ብድር አኳያ ሲታይ ምን አልባት ¼ኛ ቢሆን ነው” ሲሉ ተናግረዋል። የዶክተር አብዱልመናን እንደሚሉት በደቡብ አፍሪካ በተፈረመ ግጭት የማቆም ሥምምነት የተቋጨው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለዕዳ መጨመር የራሱን ሚና ተጫውቷል። “በጦርነቱ ምክንያት ከሐምሌ እስከ መስከረም መንግሥት ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ከብሔራዊ ባንክ ተበድሯል” ሲሉ ተናግረዋል።
በእርግጥም አቶ አብዱልመናን እንደጠቀሱት የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለአገር ውስጥ ዕዳ መጨመር ከፍተኛ አስተጽዖ ካላቸው ጉዳዮች አንዱ ነው። በጦርነቱ ምክንያት የመንግሥት ወጪ ከፍተኛ ጭማሪ ሲያሳይ ገቢው በአንጻሩ ቀንሷል። በትግራይ፣ አማራ እና አፋር ክልሎች ጦርነት የተካሔደባቸው ሁለት ዓመታት “የመንግሥት የሀገር ውስጥ ዕዳ ክምችት እና የብድር ክፍያ ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ ጭማሪ” ያሳየባቸው ነበሩ።
ኢትዮጵያ የብድር አከፋፈል ሽግሽግ ለማድረግ ያቀረበችው ጥያቄ በትግራይ፣ አማራ እና አፋር ክልሎች በተደረገው ጦርነት ምክንያት ተጓትቷል። ጦርነቱ በደቡብ አፍሪካ በተፈረመ ግጭት የማቆም ሥምምነት ቢቋጭም ኢትዮጵያ የምትሻው አንገብጋቢ የዕዳ አከፋፈል ሽግሽግ ግን ፈቅ ማለት ተስኖታል።
ይኸ ጫና በ2015 እና 2016 የፌድራል መንግሥት በጀት ላይ በግልጽ ታይቷል። ከኢትዮጵያ መንግሥት የ2016 በጀት ውስጥ 159 ቢሊዮን ብር ለዕዳ ክፍያ የተመደበ ነው። ከ2016 የፌድራል መንግሥት የመደበኛ እና የካፒታል ወጪ 27.76 በመቶ ድርሻ በመያዝ ቀዳሚ የሆነው የዕዳ ክፍያ ጉዳይ የዐቢይ መንግሥት ከፍተኛ ትኩረት ከሚሰጣቸው ጉዳዮች አንዱ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ሰኔ መጨረሻ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት የመንግሥት ዕዳ ከአጠቃላይ የአገር ውስጥ ምርት (GDP) ያለው ድርሻ 38 በመቶ መድረሱን ተናግረው ነበር።
ዐቢይ “በሚቀጥሉት ሦስት ዓመታት ከ30 በታች አድርሰን ለትውልድ ለማሸጋገር የሚጠበቅብንን ሁሉ እናደርጋለን” ሲሉ የመንግሥታቸውን ትኩረት ጠቆም አድርገዋል። የገንዘብ ሚኒስቴር ሰነድ እንደሚያሳየው የኢትዮጵያ ዕዳ ከአጠቃላይ አገራዊ የምርት መጠን (GDP) ያለው ድርሻ 38.8 በመቶ ነው።
ዶክተር አብዱልመናን “በጥቂት ዓመታት ውስጥ 54 እና 55 በመቶ አካባቢ ነበር። ድንገት በዚህ ያህል ደረጃ እንዴት ሊወርድ ቻለ በጣም አጠያያቂ ነው” ሲሉ ይናገራሉ። “በዚህ ደረጃ ሊወርድ የሚችልበት ምክንያት አጠቃላይ አገራዊ የምርት መጠን (GDP) በጣም አድጓል የምትል ከሆነ ብቻ ነው” የሚሉት የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው የኢትዮጵያ አጠቃላይ አገራዊ የምርት መጠን በዚያ መጠን ለማደጉ ጥያቄ አላቸው።
በፈረንሳይ እና ቻይና ተባባሪ ሊቀመንበርነት የሚመራው የኢትዮጵያ አበዳሪዎች ኮሚቴ እስካሁን የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግሥት ባቀረበው የዕዳ አከፋፈል ማሻሻያ ላይ ሁለት ጊዜ ተወያይቷል።
ኢትዮጵያ በቡድን 20 የጋራ ማዕቀፍ (G20's Common Framework) በኩል የዕዳ አከፋፈል ማሻሻያ ለማድረግ በቅድሚያ ድርድር ከጀመሩ ጥቂት አገራት አንዷ ናት። ከዕዳ አከፋፈል ሽግሽግ በተጨማሪ የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግሥት ተግባራዊ የሚያደርገው ሀገር በቀል የኤኮኖሚ ማሻሻያ መርሐ-ግብር ሁለተኛ ምዕራፍ ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ጠቀም ያለ ገንዘብ ይፈልጋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድን ጨምሮ የኢትዮጵያ መንግሥት ባለሥልጣናት እነዚህ ሒደቶች በፍጥነት ይጠናቀቃሉ የሚል ተስፋቸውን በተደጋጋሚ በአደባባይ ቢናገሩም እስካሁን በተጨባጭ የተቀየረ ነገር የለም። ለሒደቱ መጓተት ዋንኛ ምክንያት የነበረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በድርድር መቋጨቱን የሚያስታውሱት የገንዘብ አስተዳደር ባለሙያው ዶክተር አብዱልመናን መሐመድ “ከአሁን በኋላ ሊኖር የሚችል የልዩነት ጉዳይ የኤኮኖሚ ሪፎርም” የተመለከተ ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ። ዶክተር አብዱልመናን “ይፋ ሳይደረግ ድርድሩ እየተካሔደ ከሆነ ያልተግባቡበት የውጭ ምንዛሪ ተመንን የመሰለ የኤኮኖሚ ማሻሻያ ጉዳይ አለ የሚል እምነት አለኝ” ሲሉ ተናግረዋል።
እሸቴ በቀለ
ታምራት ዲንሳ