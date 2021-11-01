 የኢትዮጵያ መንግሥት ዉንጀላ | ኢትዮጵያ | DW | 02.11.2021

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ መንግሥት ዉንጀላ

የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ታጣቂዎች በቅርቡ በተቆጣጠሯት ኮምቦልቻ ከተማ ዉስጥ ወጣቶችን በጅምላ ገድለዋል በማለት የኢትዮጵያ መንግሥት ወነጀለ። የኢትዮጵያ መንግሥት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚንስትር ለገሰ ቱሉ ትናንት እንዳሉት ሕወሓት በደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች ዉስጥ ከፍተኛ ዉድመት አድርሷል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 02:43

«ኮምቦልቻ ዉስጥ ወጣቶች ተገድለዋል» የኢትዮጵያ መንግስት

 

የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ታጣቂዎች በቅርቡ በተቆጣጠሯት ኮምቦልቻ ከተማ ዉስጥ ወጣቶችን በጅምላ ገድለዋል በማለት የኢትዮጵያ መንግስት ወነጀለ። የኢትዮጵያ መንግስት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚንስትር ለገሰ ቱሉ ትናንት እንዳሉት ሕወሓት በደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች ዉስጥ ከፍተኛ ዉድመት አድርሷል። ሰዎችን ገድሏልም። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ወቀሳዉን አላረጋገጠም። የሕወሓት ባለስልጣናትን ማነጋገር አልቻልንም ።የአዲስ አበባዉ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ እንደተከታተለዉ ሕወሓት በመገናኛ ዘዴዎቹም የሰጠዉ ማስተባበያ የለም።

ሰለሞን ሙጬ

ነጋሽ መሐመድ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

Audios and videos on the topic

«ኮምቦልቻ ዉስጥ ወጣቶች ተገድለዋል» የኢትዮጵያ መንግስት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Members of the Amhara Militia patrol on the streets in Dessie town, Amhara Region, Ethiopia, October 9, 2021. Picture taken October 9, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri

ኢትዮጵያ የጦርነት ምድር 01.11.2021

ይኸ ሁሉ ሕዝብ አልቆ፣ይሕ ሁሉ ግፍ ተፈፅሞ፣ ይሕ ሁሉ ሕዝብ ተፈናቅሎ፣በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር የደኻይቱ ሐገር ጥሪት ወድሞ፣ ወንጀሎች እንደሚጠየቁ እየታወቀም የተፋላሚ ኃይላት መሪዎችና ደጋፊዎቻቸዉ ዛሬም የሰላም ጭላንጭል አላሳዩም።ይልቅዬ ሕዝቡን ለተጨማሪ ዉጊያ እየቀሰቀሱ፤ ለቀጣይ ዘመቻ እያደራጁ፣አንዱ የሌላዉ ዉድቅ መቃረቡንም እየነገሩን ነዉ

Ahmed Hussien hat 1 Millionen Birr bei der Fana Yamrot Musikwettbewerb gewonnen Datum : 28.10.21 Copyright: privat

አንድ ሚሊዮን ብር ያሸነፈው አህመድ ሁሴን እና እቅዶቹ 29.10.2021

አህመድ ሁሴን ወይም ማንጁስን በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ወይም የፋና ላምሮት የሙዚቃ ውድድርን የተከታተሉ ሰዎች ያውቁታል። ወጣቱ ድምፃዊ ከብዙ ውጣ ውረዶች በኋላ ዝና ብቻ ሳይሆን በፋና ላምሮት ላይ በተካሄደ የድምፃውያን ውድድር የአሸናፊዎች አሸናፊ ሆኖ የአንድ ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ሆኗል።

dpatopbilder - 20.10.2021, Äthiopien, Mekelle: Menschen stehen nach einem Luftangriff auf die Hauptstadt der Region Tigray im Norden Äthiopiens vor schwarzen Rauchschwaden. Die äthiopische Armee hat am Mittwoch (20.10.2021) einen weiteren Luftangriff auf die Hauptstadt der Krisenregion Tigray geflogen. Damit wurde die Stadt Mekelle zum zweiten Mal binnen drei Tagen bombardiert. Foto: ---/UGC/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ስለ ወሎ ቀውስ፤ ስለ መቐለ የአየር ድብደባ እና የቦረና ድርቅ ምን ተባለ? 22.10.2021

በትግራይ ክልል መቐለ ከተማ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት የፈጸማቸው የአየር ድብደባዎች፤ ውጊያ በበረታበት የአማራ ክልል የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞን የተቀሰቀሰው ሰብዓዊ ቀውስ እና የቦረና ድርቅ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በሣምንቱ መነጋገሪያ ከሆኑ መካከል ይገኙበታል።