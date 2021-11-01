የኢትዮጵያ መንግሥት ዉንጀላ

የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ታጣቂዎች በቅርቡ በተቆጣጠሯት ኮምቦልቻ ከተማ ዉስጥ ወጣቶችን በጅምላ ገድለዋል በማለት የኢትዮጵያ መንግሥት ወነጀለ። የኢትዮጵያ መንግሥት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚንስትር ለገሰ ቱሉ ትናንት እንዳሉት ሕወሓት በደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች ዉስጥ ከፍተኛ ዉድመት አድርሷል።
የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ታጣቂዎች በቅርቡ በተቆጣጠሯት ኮምቦልቻ ከተማ ዉስጥ ወጣቶችን በጅምላ ገድለዋል በማለት የኢትዮጵያ መንግስት ወነጀለ። የኢትዮጵያ መንግስት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚንስትር ለገሰ ቱሉ ትናንት እንዳሉት ሕወሓት በደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች ዉስጥ ከፍተኛ ዉድመት አድርሷል። ሰዎችን ገድሏልም። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ወቀሳዉን አላረጋገጠም። የሕወሓት ባለስልጣናትን ማነጋገር አልቻልንም ።የአዲስ አበባዉ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ እንደተከታተለዉ ሕወሓት በመገናኛ ዘዴዎቹም የሰጠዉ ማስተባበያ የለም።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
ማንተጋፍቶት ስለሺ