 የኢትዮጵያ መንግሥትንና ህወሓትን የማሸማገል ጥረትና ተስፋው | ኢትዮጵያ | DW | 12.06.2022

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ መንግሥትንና ህወሓትን የማሸማገል ጥረትና ተስፋው

የኢትዮጵያ መንግሥትና ህወሓት ለሰብዓዊ አቅርቦት በሚል ከወራት በፊት በተናጠል ተኩስ አቆምን ካሉ በኋላ ውጊያ በማካሄድና ለሌላ ጦርነት በመዘጋጀት አንዳቸው ሌላኛቸውን ሲከሱ ቆይተዋል።ወቀሳና ክሱ በቀጠለበት በዚህ ወቅት ላይ ደብዝዞ የቆየው ሁለቱን ወገኖች ለማሸማገል በአፍሪቃ ኅብረት የተጀመረው ጥረት ባለፈው ሳምንት እንደገና ያንሰራራ መስሏል።

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የኢትዮጵያ መንግሥትንና ህወሓትን የማሸማገል ጥረት

የኢትዮጵያ መንግሥት እና ህወሓት ለሰብዓዊ አቅርቦት በሚል ከወራት በፊት በተናጠል ተኩስ አቆምን ካሉ በኋላ ፣ውጊያ በማካሄድና ለሌላ ጦርነት በመዘጋጀት አንዳቸው ሌላኛቸውን ሲከሱ ቆይተዋል።ወቀሳና ክሱ በቀጠለበት በዚህ ወቅት ላይ ደብዝዞ የቆየው በአፍሪቃ ኅብረት በኩል  ሁለቱን ወገኖች ለማሸማገል የተጀመረው ጥረት ባለፈው ሳምንት እንደገና ያንሰራራ መስሏል። የአፍሪቃ ኅብረት ልዩ መልዕክተኛው የቀድሞ የናይጀሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ መቀሌ ውስጥ ከህወሓት መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ፣ ከዚያም ባሌ ውስጥ ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ጋር ታይተዋል። ስለ ሰላሙ ጥረት ለቢቢሲ በሰጡት አስተያየት ሽምግልናው «በጣም አዝጋሚ ቢሆንም ያላቋረጠ ለውጥ እያሳየ ነው» ብለዋል። ይህ በተሰማበት ሳምንት ዩናይትድ ስቴትስ ደግሞ አዲስ የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ መሾሟን አስታውቃለች።አፍሪቃ ኮንፊደንሽያል ባለፈው ሰሞን በድረ ገጹ « ዶክተር ዐብይና ዶክተር ደብረጽዮን በስልክ እንደተነጋገሩ ፣ የሁለቱ ወገኖች ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦችም ስለ ምርኮኞች ልውውጥ መምከራቸውን ቀኑን ሳይጠቅስ ዘግቧል።እነዚህ ያለፈው ሰሞን አዳዲስ ክስተቶች  ምን ያመለክታሉ? ለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ሰላማዊ መፍትሄ ለመሻት ለሚደረገው ጥረትስ ምን ያህል ተስፋ ሰጭ ናቸው? በዚህ ጉዳይ ላይ የሚወያዩልን  ሶስት እንግዶች ጋብዘናል። እነርሱም ዶክተር ደመላሽ መንግሥቱ በጅማ ዩኒቨርስቲ የኢንተር ካልቸራል የፐብሊክ ዲፕሎማሲና የግጭት አወጋገድ መምህርና ተመራማሪ፣አቶ ሰሎሞን ታፈሰ በአምቦ ዩኒቨርስቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር እና አቶ ጎይቶም ፀጋዬ የተቃዋሚው የአረና ትግራይ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ናቸው ። ሙሉውን ውይይት ለማዳመጥ ከታች የሚገኘውን የድምጽ ማዕቀፍ ይጫኑ፦

ኂሩት መለሰ

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የኢትዮጵያ መንግሥትንና ህወሓትን የማሸማገል ጥረት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት 06.05.2022

የኢድ አል-ፊጥር በዓል አዲስ አበባ ሲከበር አንድ ፖሊስ «በስሕተት» አፈነዳዉ የተባለ አስለቃሽ ጢስ መዕምናን ማስደንገጡና ማተራመሱ፣ የኢትዮጵያ መንግሥት 7.2 ሚሊዮን ቤቶች በ10 አመታት ለመገንባት የያዘው ውጥን በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች መነጋገሪያ ነበሩ። የፕሬስ ነጻነት ቀን ሲከበር በኢትዮጵያ በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞች ጉዳይ ተነስቷል።

በሰሜን ኢትዮጵያ የማገርሸት ምልክት እያሳየ ያለው ጦርነት

በሰሜን ኢትዮጵያ የማገርሸት ምልክት እያሳየ ያለው ጦርነት 16.05.2022

ለሰሜን ኢትዮጵያው የዓመት ከመንፈቅ ጦርነት የሰላም አማራጮች የቀረቡ ቢመስሉም አሁንም ጦርነቱ ሊያገረሽ እንደሚችል ምልክቶች መታየታቸው እየተገለፀ ነው። ጉዳዩን የሚከታተሉት ባለሙያ ለዶይቼ ቬለ እንደገለጹት፤ ጦርነቱን አሁንም በሰላማዊ አማራጭ የመቋጨት መንገድ ሙሉ በሙሉ ባይዘጋም ነገሮች የሚያሳዩት ስለ አይቀሬው ሌላኛው ምዕራፍ ጦርነት ነው፡፡

Former Nigerian president Olusegun Obasanjo waits to hear Republican presidential candidate Mitt Romney speak at the Clinton Global Initiative September 25, 2012 at a hotel in New York City. AFP PHOTO/Mandel NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/GettyImages)

ለኢትዮጵያ ግጭት መፍትሔ የሚያበጅ "ውይይት በተባባሰ ወታደራዊ ግጭት ውስጥ ሊካሔድ እንደማይችል" ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ገለጹ 14.11.2021

የአፍሪካ ኅብረት ልዩ ልዑክ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ለኢትዮጵያ ግጭት መፍትሔ ለማበጀት "ውይይት ብቸኛው አስተማማኝና ዘላቂ መንገድ ነው። ለግጭቱ ወታደራዊ መፍትሔ የለም። በውጊያ አውድማ የሚገኝ አሸናፊነት ለኢትዮጵያ ፖለቲካዊ መረጋጋት ዋስትና አይሆንም" ብለዋል። "ውይይት በተባባሰ ወታደራዊ ግጭት ውስጥ ሊካሔድ እንደማይችል" ኦባሳንጆ ገልጸዋል።