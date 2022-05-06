የኢትዮጵያ መንግሥትንና ህወሓትን የማሸማገል ጥረትና ተስፋው

የኢትዮጵያ መንግሥትና ህወሓት ለሰብዓዊ አቅርቦት በሚል ከወራት በፊት በተናጠል ተኩስ አቆምን ካሉ በኋላ ውጊያ በማካሄድና ለሌላ ጦርነት በመዘጋጀት አንዳቸው ሌላኛቸውን ሲከሱ ቆይተዋል።ወቀሳና ክሱ በቀጠለበት በዚህ ወቅት ላይ ደብዝዞ የቆየው ሁለቱን ወገኖች ለማሸማገል በአፍሪቃ ኅብረት የተጀመረው ጥረት ባለፈው ሳምንት እንደገና ያንሰራራ መስሏል።
የኢትዮጵያ መንግሥት እና ህወሓት ለሰብዓዊ አቅርቦት በሚል ከወራት በፊት በተናጠል ተኩስ አቆምን ካሉ በኋላ ፣ውጊያ በማካሄድና ለሌላ ጦርነት በመዘጋጀት አንዳቸው ሌላኛቸውን ሲከሱ ቆይተዋል።ወቀሳና ክሱ በቀጠለበት በዚህ ወቅት ላይ ደብዝዞ የቆየው በአፍሪቃ ኅብረት በኩል ሁለቱን ወገኖች ለማሸማገል የተጀመረው ጥረት ባለፈው ሳምንት እንደገና ያንሰራራ መስሏል። የአፍሪቃ ኅብረት ልዩ መልዕክተኛው የቀድሞ የናይጀሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ መቀሌ ውስጥ ከህወሓት መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ፣ ከዚያም ባሌ ውስጥ ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ጋር ታይተዋል። ስለ ሰላሙ ጥረት ለቢቢሲ በሰጡት አስተያየት ሽምግልናው «በጣም አዝጋሚ ቢሆንም ያላቋረጠ ለውጥ እያሳየ ነው» ብለዋል። ይህ በተሰማበት ሳምንት ዩናይትድ ስቴትስ ደግሞ አዲስ የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ መሾሟን አስታውቃለች።አፍሪቃ ኮንፊደንሽያል ባለፈው ሰሞን በድረ ገጹ « ዶክተር ዐብይና ዶክተር ደብረጽዮን በስልክ እንደተነጋገሩ ፣ የሁለቱ ወገኖች ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦችም ስለ ምርኮኞች ልውውጥ መምከራቸውን ቀኑን ሳይጠቅስ ዘግቧል።እነዚህ ያለፈው ሰሞን አዳዲስ ክስተቶች ምን ያመለክታሉ? ለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ሰላማዊ መፍትሄ ለመሻት ለሚደረገው ጥረትስ ምን ያህል ተስፋ ሰጭ ናቸው? በዚህ ጉዳይ ላይ የሚወያዩልን ሶስት እንግዶች ጋብዘናል። እነርሱም ዶክተር ደመላሽ መንግሥቱ በጅማ ዩኒቨርስቲ የኢንተር ካልቸራል የፐብሊክ ዲፕሎማሲና የግጭት አወጋገድ መምህርና ተመራማሪ፣አቶ ሰሎሞን ታፈሰ በአምቦ ዩኒቨርስቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር እና አቶ ጎይቶም ፀጋዬ የተቃዋሚው የአረና ትግራይ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ናቸው ። ሙሉውን ውይይት ለማዳመጥ ከታች የሚገኘውን የድምጽ ማዕቀፍ ይጫኑ፦
ኂሩት መለሰ