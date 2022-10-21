የኢትዮጵያ መንግሥትና የህወሓት ጦርነት ብሎም የዓለምአቀፉ መንግሥት ጫና

የኢትዮጵያ መንግሥት ኃይሎች ሽረ፣ አላማጣና ኮረምን መቆጣጠራቸው፤ ዓለምአቀፉ ማኅበረሰብ የኢትዮጵያ መንግሥትና ህወሓት ወደ ድርድር እንዲመጡ፤ የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ክልል እንዲወጣ መጠየቃቸዉ እንዲሁም ሒዩማን ራይትስ ዋች በኢትዮጵያ ላይ «የተመረጠ ማዕቀብና የጦር መሳሪያ ሽያጭ እገዳ እንዲጣል» መጠየቁን በተመለከተ የተሰጡ አስተያየቶች።
የኢትዮጵያ መንግሥት ኃይሎች ሽረ፣ አላማጣ እና ኮረምን መቆጣጠራቸው፤ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የአፍሪቃ ህብረት፤ ጀርመንን ጨምሮ የአዉሮጳ ኅብረት፤ የኢትዮጵያና የኤርትራ ኃይላት በትግራይ በጋራ የከፈቱትን ጥቃት በአስቸኳይ እንዲያቆሙ እና የኢትዮጵያ መንግሥት እና ህወሓት እና ወደ ድርድር እንዲመጡ መጠየቃቸዉ እንዲሁም ሒዩማን ራይትስ ዋች በኢትዮጵያ ላይ «የተመረጠ ማዕቀብና የጦር መሳሪያ ሽያጭ እገዳ እንዲጣል» መጠየቁን በተመለከቱ በያዝነዉ ሳምንት ዘገቦች ላይ የተሰጡ አስተያየቶችን ጨምቀን ይዘናል። ቢሆኑም በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ የሚፃፉ አስተያየቶች አሁን አሁን አብዛኞቹ የፕረስን ሥነ-ምግባርን ያልጠበቁ በመሆኑ ሁኔታዉን እጅግ አስቸጋሪ ከባድ አድርጎታል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ኃይሎች ሽረ፣ አላማጣ እና ኮረምን መቆጣጠራቸውን የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በሳምንቱ መጀመርያ ላይ ነዉ ያአስታዉቋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት የከተማ ውጊያ እንዳይካሄድ ተከትሏል ያለው ጥብቅ ሥነ-ስርዓትም በሲቪሎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ማድረጉን፤ ለእርዳታ አቅርቦቱም የሽረ አውሮፕላን ማረፊያን ጭምር እንደሚጠቀምም ገልጿል።
ዳዊት ረዳ ገ ዳዊት የተባሉ፤ የፌስቡክ ተከታታይ« የሽሬ መያዝ አያሳስበንም ነገርግን በመከላኪያ ጀርባ ታዝሎ የገባው የባዕድ አገር የኤርትራ ወታደር በተለያዩ ወረዳዎች ሲቢሎችን እየጨፈጨፈ ይገኛል። ስለዚህ የባዕድ አገር ወራሪና ዘራፊ ኃይል ከአገራችን መውጣት አለበት። ሻዕቢያ በግዛታችን እስካለች ድረስ የአገራችን ሰላም ይመጣል ማለት ዘበት ነዉ። የሰላማችን አደፍራሽ ሻዕቢያ ነው። ገና ከመግባቱ ወደ ዝርፍያ የገባ ጉደኛ ነዉ።» ብለዉ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል።
ዳምጣቸዉ ገዳሙ የተባሉ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚ በአስተያየታቸዉ፤ «ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ነገር የለም። በቁጥጥር ስር የዋሉ ከተሞች ግን አሉን። ጦርነቱ በሰላማዊ መንገድ ቢፈታ ጥሩ ነው። ለዚህ ደግሞ ለሰላም መምጣት የትግራይ ህዝብን ጨምሮ መላዉ የኢትዮጵያ ህዝብ አጋርነቱን ማሳየት አለበት» ሲሉ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል።
እስማኤል ጥላሁን የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ በበኩላቸዉ፣« ባህላችንን ብናከብር ኖሮ ለችግሮቻችን ሁሉ መፍትሄ እናገኝ ነበር። ምን ዋጋ አለው፤ በእጅ ያለ ወርቅ እንደ መዳብ ሆነና የማንም መሳቂያ፣ ዜና ማድመቂያ፣ ማህበራዊ ድህረ-ገፅ ማሳመሪያ ሆነን አረፍነው። እውነት በጣም ያሳዝናል። እንደ ኢትዮጵያዊም አንገት ያስደፋል።» ሲሉ አስተያየታቸዉን ቋጭተዋል።
ሙዜ ራማቶ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ ረዘም ያለ አስተያየት ነዉ ያስቀመጡት፤ «ማን የሚወያይ ኣለ ብላችሁ ነው። ሁሉም ታውሯል። ጦርነቱ የኳስ ጫወታ የመሰለው አስተያየት ሰጭ ሁላ፤ ከከዚህ በፊቱ የእርስ በርስ እልቂት ታሪካችን ያልተማርን፤ እውሮች መሆናችንን አረጋግጧል። የጦርነቱን ጥቅም እና ጉዳት አመዛዝኖ ያለማየት ችግር አለ። ስለ ሰላም ካልክ የወያኔ ተላላኪ ትባላለህ። በእርግጥ በኢትዮጵያ ታሪክ ፖሊቲካዊ ችግሮችን በውይይት መፍታት ያልተለመደ ቢሆንም ነገር ግን አሁን ላለው ጦርነት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ድርድሩ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ለሚጎዳው ወታደር፣ የጦርነት ሰለባ ለሆነው ህዝብ፣ በኑሮ ውድነት ለላሸቀዉ ህዝብ ሲባል ድርድር ብቻ ነው መፍትሄው» ሲሉ አስተያየታቸዉን ቋጭተዋል።
የአምላክ ቃል ያለዉ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይም ተመሳሳይ አስተያየት ነዉ ያስቀመጡት። «የትም ፍጪው ዱቄቱን አምጭዉ ነውና ብሂሉ እንደየትም ብሎ ቢሆን እኛ የምንፈልገው ሰላም መስፈኑን ነው። መንግስት ከሁለቱ አንዱን ማድረግ ግደታው ነው። ወይ በወንጀል የሚፈለጉትን መያዝ እና ጦርነቱን በፍጥነት በመጨረስ እና ለህዝብ አስፈላጊ የሆኑትን ሰላም፣ መሰረታዊ አገልግሎቶችንና መንግስታዊ አቅርቦቱን ሳያጓድል ማቅረብ ይኖርበታል፤ ወይም ደግሞ ጦርነቱን በቶሎ መጨረስ ካልቻለና ለህዝቡም መንግስታዊ ግደታውን ማሟላት ካልቻለ ጉዳዩን በድርድር መቋጨት ነው። የተራዘመ ጦርነት አንፈልግም። ከህወሓት ጋር ስለተጣላህ ህዝቡን በጅምላ ከሚጎዳ ተግባር ታቀብ እንጂ ህወሓትን ለምን መታህ አላልንም፤ ያለም አልሰማንም» ሲሉ የአምላክ ቃል አስተያየታቸዉን ደምድመዋል።
የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ዉጊያ አቁመዉ ጠባቸዉን በድርድር እንዲፈቱ ከዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ የሚደረገዉ ጥሪ እንደቀጠለ ነዉ። በያዝነዉ ሳምንት መጀመርያ ላይ የተመድ ዋና ፀሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት ግጭቱ በአስቸኳይ ቆሞ ተፋላሚዎች በአፍሪቃ ህብረት ሸምጋይነት ወደሚደረገዉ የሰላም ንግግር መመለስ አለባቸዉ። ዋና ፀሐፊዉ እንዳሉት የኢትዮጵያ ሕዝብን «ከአስከፊ ፈተና ለማዉጣት» የሚደረገዉ ጥረት እንዲሳካ ድርጅታቸዉ የአፍሪቃ ህብረትን በሚቻለዉ መንገድ ሁሉ ለመርዳት ዝግጁ ነዉ። የአዉሮጳ ሕብረት በበኩሉ ተፋላሚ ኃይላት በሙሉ ዉጊያዉን እንዲያቆሙ ጠይቋል። ሕብረቱ ባወጣዉ መግለጫ «የኢትዮጵያና የኤርትራ ኃይላት በጋራ የከፈቱትን ጥቃት በአስቸኳይ ማቆም አለባቸዉ፤ የኤርትራ ኃይልም ከኢትዮጵያ ግዛት መዉጣት አለበት» ይላል። የትግራይ ኃይላትም «ከተጨማሪ ወታደራዊ ዘመቻ እንዲታቀቡ» ህብረቱ አሳስቧል።
ጌቱ አለማየሁ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ ፤ የዉጭ ኃይላት በኢትዮጵያ በዉሰጥ ጉዳይ ይህ ነዉ የሚባል ለዉጥ አያመጡም፤ ለማየት ያብቃችሁ። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ሲሉ አስተያየታቸዉን አስቀምጠዋል።
ክብድ ሞቴ ከበደ የተባሉ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚ፤ « ጦርነቱ አለቀ አላለቀ ለእነርሱ ምናቸው ነዉና ይሰማቸዋል? እነዚህን ሞኞችና ጨካኞች እርስ በእራሳቸው ይገዳደላሉ ብለው በእስክሪን እየተመለከቱ ይሳለቁብናል። እኛ ደግሞ ነቅተንና ገብቶን መወራረፉን አላቆምንም። እየተገዳደልን እንገኛለን። ኸረ እባካችሁ እንተሳሰብ እንፋቀር»ሲሉ አራት ነጥብን አስቀምጠዋል።
በላይነህ ተስፋ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ መፍትሄው ግልፅ ነው ይላሉ። መፍትሄዉ ግልፅ ነዉ። ስምምነቱ ሁለት መንግስት በአንድ አገር የለም። እስከ ሰራዊቶቻቸዉ እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ይስጡ፤ ብለዋል።
ኢትዮጵያ ዉስጥ የሚደረገዉ ጦርነት በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያደርሰዉን ጉዳት ለመቀነስ በኢትዮጵያ ላይ «የተመረጠ ማዕቀብና የጦር መሳሪያ ሽያጭ እገዳ እንዲጣል» ሲል ሒዩማን ራይትስ ዋች የተሰኘዉ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ጠይቋል።
ስሞኦን ሲሻኝ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ ሒዩማን ራይትስ ዋች የሚባል ድርጅት አለ እንዴ? ካለ እስከዛሬ አፋር እና አማራ መላ ኢትዮጵያ ሲሰቃይ ለምን ማዕቀብ አልጠየቀም? ሲሉ አስተያየታቸዉን በጥያቄ ደምድመዋል።
ኢባን ኤሊሴ የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ እንደሚሉት ደግሞ ህወሓቶች ያኔ ከመቀሌ እስከ ደብረ ሲና እስኪደርሱ የት ነበራችሁ ? ስንት አማራ ተገደለ። ቤት ንብረቱ ወደመ ፤ ታረደ፤ ተሰደደ ። መንግሥትም እንኳ እርዳታ/ድጎማ ብሎ ዘወር ብሎ አላየንም። አንረሳዉም ሲሉ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል።
ተው ግዜ ሲሉ አስተያየታቸዉን በፌስቡክ ገጽ ላይ የፃፉ አስተያየት ሰጭ በበኩላቸዉ፤ ፑቲን ላይ ማዕቀብ ጥለው ነው አሁን ዓለማችን ላይ የዋጋ ንረት እያናጋት ያለው። ዩክሬንን በማዕቀባቸው አላዳኗትም። ስለዚህም ትግራይ የኢትዮጵያ ግዛት እስከሆነ ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት ህጋዊ ያልሆነ ቡድን ላይ የህግ ማስከበር እርምጃ የመውሰድ መብት አለው» ሲሉ አስተያየታቸዉን አስቀምጠዋል።
ሙሁዲን አህመድ አበሻዊ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ፤ የፈጣሪን እንጂ የሰውን ማዕቀብ አንፈራም። ጠቃሚና ጎጂውን አንድ አላህ ብቻ ነው፤ ሲሉ አስተያየታቸዉን ዘግተዋል።
ሰናይ ዘመን የተባሉ የፊስቡክ ተጠቃሚ ለየት ባለዉ አስተያየታቸዉ ፤ ማዕቀቡን በሁለቱም ላይ አሳርፍ። በትግራዩ እና በኢትዮጵያዉ አንባገንን አገዛዝ ላይ አሁኑኑ ጣል፤ ሲሉ አስተያየታቸዉን በአራት ነጥብ ዘግተዋል።
አድማጮች የዛሬዉን ዝግጅታችንን እስከዚሁ ነበር። ማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎችን ሃሳብ ለመቀያየርያ ለመማራያ ብቻ እንዲዉል ይህ ክፍለ ግዜያችን ይመክራል።
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ