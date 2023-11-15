ቃለ መጠይቅ፤ የኢትዮጵያ መንግሥትና የኦነሠ ድርድር እንደቀጠለ ነዉ
የኢትዮጵያ መንግሥትና መንግሥት ኦነግ ሸኔ በሚል ስያሜ በአሸባሪነት የፈረጀዉ የኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት (ኦነሠ) ከፍተኛ ባለሥልጣናት ባለፈዉ ሳምንት ዳሬ ኤስ ሰላም-ታንዛኒያ ዉስጥ የጀመሩት ድርድር እንደቀጠለ ነዉ።በሁለቱ ወገኖች የጦር አዛዦች የሚመሩት ተደራዳሪዎች ከሳምንት በላይ በቀጠለዉ ድርድራቸዉ የደረሱበት ስምምነት ስለመኖር አለመኖሩ በግልፅ ያሉት ነገር የለም።ይሁንና የመንግስት ባለሥልጣናት በሚሰጧቸዉ መግለጫዎች ግጭትና ጦርነቶችን በሰላም ለመፍታት ዝግጁ መሆናቸዉን በተዘዋዋሪ እያስታወቁ ነዉ። እራሱን የኦሮሞ ነፃነት ግንባር/ የኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት (ኦነግ/ኦነሠ) ብሎ የሚጠራዉ ሸማቂ ቡድን ባለፈዉ ሰኞ ማምሻ ባወጣዉ መግለጫም ለሰላም ቁርጠኛ መሆኑን አስታዉቋል።
የኢትዮጵያ መንግስት በድርድሩ ላይ እንዲሳተፍ በጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ ዓሕመድ የፀጥታና የደሕንነት ጉዳይ አማካሪ ሪድዋን ሁሴይን የሚመራ ተጨማሪ ቡድን ወደ ዳሬ ኤስ ሰላም መላኩን የዜና ምንጮች ዘግበዋል።መንግስት ተጨማሪ ታዛቢዎች መላኩ በአስተያየት ሰጪዎች ዘንድ ድርድሩ እየተቃና የመሔዱ ምልክት ተደርጎ ተወስዷል።
የፖለቲካ ታዛቢዎች እንደሚሉት ተደራዳሪዎች ለረጅም ጊዜ መነጋገራቸዉ ራሱ የተግባቡባቸዉ ጉዳዮች መኖራቸዉን ጠቋሚ ነዉ።የፖለቲካ ተንታኝና የምስራቅ አፍሪቃ ተነሳሽነት ለለዉጥ (East African Intiative for Change) የተባለዉ ግብረ ሰናይ ድርጅት የፕሮግራም የበላይ ኃላፊ ገረሱ ቱፋ እንደሚሉት ሁለቱ ወገኖች ከፍተኛ የጦር አዛዦቻቸዉን ለድርድር መላካቸዉ፣ ድርድሩ የወሰደዉ ጊዜ፣ የህዝቡ ግፊትም ታክሎበት ሁለቱ ወገኖች ሁነኛ ዉጤት ለማምጣት እንዲጥሩ ሳያስገድዳቸዉ አልቀረም።
ከአቶ ገረሱ ጋር የተደረገዉን ሙሉ ቃለ መጠየቅ ያድምጡ
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ