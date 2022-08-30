የኢትዮጵያ መምህራን ማሕበር የሰላም ጥሪ

ኢትዮጵያ መምህራን ማሕበር ዳግም በኢትዮጵያ የተቀሰቀሰው ጦርነት በአስቸኳይ ቆሞ የአፍሪካ ሕብረት የማስተባበር ኃላፊነቱን እንዲወጣ እና ሌሎች ዓለምአቀፍ ተቋማትም አስፈላጊውን ድጋፍ አድርገው እልባት እንዲገኝ" ጠይቋል። የሙያ ማሕበሩ የተከሰተው ጦርነት ለመምህራንን ጥያቄዎች መልስ ለማስገኘት እንቅፋት እንደሆነበትም ገልጿል።
በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም የተቀሰቀሰው ጦርነት በአስቸኳይ ቆሞ የአፍሪካ ሕብረት ለሰላም የጀመረውን የማደራደር ኃላፊነት እንዲቀጥል የኢትዮጵያ መምህራን ማሕበር ጠየቀ። ማሕበሩ ዛሬ በሰጠው መግለጫ በኢትዮጵያ የሚከሰቱና የተከሰቱ ግጭቶች ሁሉ በውይይት መፈታት ያለባቸውና የሚችሉ ናቸው ብሏል። ጦርነቱ ለመምህራን ጥያቄዎች ወቅታዊ ምላሽ ለማግኘት እንቅፋት ሆኖብኛል ያለው ማሕበሩ በተለይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን የደሞዝ ማሻሻያ እና ሌሎች ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ግፊት ማድረጌን እቀጥላለሁ ብሏል። የዩኒቨርሲቲ መምህራን በተለይ ለደሞዝ ጭማሪ ጥያቄዎቻቸው ምላሽ እንዲሰጣቸው ደጋግመው እየጠየቁ ሲሆን ማሻሻያ ካልተደረገ ሥራ በማቆም ጭምር ለጥያቄያቸው ምላሽ መገኘት ግፊት እንደሚያደርጉ እየገለፁ ይገኛሉ።
የኢትዮጵያ መምህራን ማሕበር በሰሜንም ሆነ በሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎች የተከሰቱ ግጭቶች በውይይት ብቻ መፍትሔ እንዲሰጣቸው ጠይቋል።የማሕበሩ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሃንስ በንቲ "በሀገራችን በየትኛውም ክልል የሚካሄደው ግጭት በሰላማዊ መንገድ በውይይት ብቻ ይፈታ ዘንድ እየጠየቅን ዳግም የተቀሰቀሰው ጦርነት በአስቸኳይ ቆሞ የአፍሪካ ሕብረት የማስተባበር ኃላፊነቱን እንዲወጣ እና ሌሎች ዓለምአቀፍ ተቋማትም አስፈላጊውን ድጋፍ አድርገው እልባት እንዲገኝ" በማለት ጠይቀዋል።
መገዳደል ድህነትን ከማውረስ እና የመጠላላት ቁርሾን ከማውረስ የዘለለ ፋይዳ የለውም የሚለው የሙያ ማሕበሩ የተከሰተው ጦርነት መብታቸውን ሊያስጠብቅላቸው የተቋቋመበትን የመምህራንን ጥያቄዎች መልስ ለማስገኘት እንቅፋት እንደሆነበትም ገልጿል። ዶክተር ዮሃንስ "በተለይ ጦርነቱ ለመምህራን ጥያቄዎች ወቅታዊ ምላሽ ለማግኘት እንቅፋት ሆኖብናል" ብለዋል።
በሌላ በኩል በተለይ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ለሥራቸው የሚከፈላቸው ደሞዝ አነስተኛ መሆን ኑሮን ለመቋቋም አዳጋች እንደሆነባቸው በመግለጽ መንግሥት ለጥያቄያቸው ተገቢ ምላሽ እንዲሰጥ እየጠየቁ ነው። አንድ የዩኒቨርሲቲ መምህር " እኔ 11 ዓመት ነው ያስተማርሁት። በወር የተጣራ የማገኘው 8560 ብር ነው። አብዛኛው መምህራን ቤት የላቸውም" በማለት ኑሮ እንደከበዳቸው ለ ዶቼ ቬለ ገልፀዋል። የኢትዮጵያ መምህራን ማሕበር ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሃንስ በንቲ እነዚህና ሌሎች የመምህራን ጥያቄዎች እንዲመለሱ ማሕበሩ ጥረት እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ሁሉም የዩኒቨርሲቲ መምህራን ተመሳሳይ ደሞዝ ይከፈላቸዋል ያሉት የዩኒቨርሲቲ ምምህር ፣ የማሻሻያ ጥያቄያቸው ምላሽ ካልተሰጠው ሥራ በማቆም ጭምር ግፊት ለማድረግ መታሰቡን ነግረውናል።"መስከረም ላይ የሥራ ማቆም አድማ ተጠርቷል። ሁሉም መምህራን ዝግጁ ናቸው። ወደ ጥቅምት እናሻግረው በሚል በክርክር ላይ ነን" በማለት ገልፀዋል። የኢትዮጵያ መምህራን ማሕበር ፕሬዚዳንት ለዚህ በሰጡት ምላሽ "የመምህራን ጥያቄ አንዴ ከተነሳ የጊዜ ጉዳይ እንጂ ምላሽ ያገኛል" ብለዋል። በ1940 ዓ. ም የተቋቋመው አንጋፋ የሙያ ማህበር የኢትዮጵያ መምህራን ማሕበበ ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ድረስ የሚያስተምሩ 750,000 መምህራን አባላት እንዳሉት ተገልጿል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ