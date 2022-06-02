የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ስለ ባንዲራ በአዲስ አበባ

ትምህርት ቤቶች ከማንኛውም ዓይነት የሃይማኖት፣ የፖለቲካ አመለካከት እና ባሕላዊ ተጽእኖዎች ነፃ እንደሆኑ በሕግ በተደነገገበት ሁኔታ «የሌላ የክልል ባንዲራን በትምህርት ቤት ማውለብለብ እና ክልላዊ መዝሙር እንዲዘመር ማስገደድ የሕግም ሆነ የሞራል መሠረት የለውም» ሲል የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ገለፀ።
ትምህርት ቤቶች ከማንኛውም ዓይነት የሃይማኖት፣ የፖለቲካ አመለካከት እና ባሕላዊ ተጽእኖዎች ነፃ እንደሆኑ በሕግ በተደነገገበት ሁኔታ «የሌላ የክልል ባንዲራን በትምህርት ቤት ማውለብለብ እና ክልላዊ መዝሙር እንዲዘመር ማስገደድ የሕግም ሆነ የሞራል መሠረት የለውም» ሲል የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ገለፀ። ለሕዝብ ተውካዮች ምክር ቤት ተጠሪ የሆነው መንግሥታዊው ተቋም «የሌላ ክልል ሰንደቅ አላማ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ቅጥር ግቢ ውስጥ ይሰቀል የሚባልበት ምክንያት የሚኖር ከሆነም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን ፍቃድ እና ይሁንታ ማግኘት ይገባል» በማለት «የማስገደድ» ባለው ድርጊት ሳቢያ ለሚደርሰው ጥፋት ሁሉ ተጠያቂው የከተማ አስተዳደሩ ነው» በማለት ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል።
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትሕ ኢዜማ ደግሞ ጉዳዩን ወደ ሕግ ሊወስደው እንደሚችል ያስጠነቀቀ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ የመማር ማስተማሩ ሥራ በሰላም ቀጥሏል በማለት አስታውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰሞኑን የተስተዋሉ ችግሮች እየተረጋጉ መሆኑን ጠቅሷል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ያወጣውን መግለጫም «በመሰረታዊነት የተሳሳተ ነው» ብሏል።
ተጠሪነቱ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በት/ቤቶች የተከሰተውን "ሁከትና ብጥብጥ" እንዲታረም ጠይቋል።
የፌዴራል የመንግሥት አወቃቀርን የሚከተሉ ሀገራት በዋና ከተማቸው ጉዳይ ጭቅጭቅ ወይም የተለያየ ፍላጎቶች ያንፀባረቃሉ የሚለው የተቋሙ መግለጫ አዲስ አበባ ላይ እያጋጠመ ያለውም ከዚያ የሚመነጭ መሆኑን ጠቅሷል።
በአዲስ አበባ የተማሪዎች ተቃውሞና የአስተዳደሩ ምላሽ
"የሌላ የክልል ባንዲራን በትምህርት ቤት ማውለብለብ እና ክልላዊ መዝሙር እንዲዘመር ማስገደድ የሕግም ሆነ የሞራል መሠረት የለውም" ብሏል ተቋሙ።
ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ "አዲስ አበባ የፌዴራል መንግሥት ዋና መቀመጫ ናት። የብሔር ብሔረሰቦች መቀመጫ እና የነዋሪዎቿ ናት ስለዚህ ለአንድ ክልል የምትሰጥ ከተማ አይደለችም" ብለዋል
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኀበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ) በአዲስ በአበባ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የኦሮሚያ ክልልን አርማ መሰቀልና መዝሙር መዘመርን በሚል.እየተነሳ ያለው ሁከት ቀጥሎ መዝሙሩም ይዘመራል አርማውንም እንሰቅላለን የሚለው ግብ ግብ እንደቀጠለ መሆኑን አስታውቋል። ጉዳዩን ወደ ሕግ ወስዶ ለመፍትሔው እንደሚንቀሳቀስም ተናግሯል።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከንቲባ ጽ/ቤት የፕሬስ ኃላፊ አቶ አዶኒያስ ወልደ አረጋይ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ያወጣው መግለጫ በመሰረታዊነት ስህተት ያለበት መሆኑን ጠቅሰዋል።
"መግለጫው በመሰረቱ ስህተት ያለበት ነው። ሁኔታውን ከአውድ ውጪ የተረዳ ነው" ብለዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ እንደሚሉት ግን የዚህ ክስተት አዝማሚያው "ወደማንወጣው ችግር ውስጥ ስለሚያስገባን" የከተማ አስተዳደሩ ጉዳዩን ቆም ብሎ ቢመለከተው ይበጃል" ብለዋል።
"አዲስ አበባ ላይ የበለጠ መሰራት ያለበት ኢትዮጵያዊ ማንነትን እንዲያውቁ ነው የሚፈለገው። ወደማንወጣው ችግር ውስጥ ሊከተን ስለሚችል ይሄን ነገር የከተማ አስተዳደሩ ቆም ብሎ ቢያየው" የሚል ሀሳብ ሰጥተዋል። "በአዲስ አበባ ከተማ የመማር ማስተማር ሂደቱ በሰላም ቀጥሏል"ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ "የኢትዮጵያ ሰላም መሆን እንቅልፍ የሚነሳቸው" በሚል በስም ያልጠቀሳቸው ነገር ግን "ፀረ-ሰላም" ያላቸው አካላት ትምህርት ቤቶችን "የሁከትና የብጥብጥ መድረክ ለማድረግ" ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸውን በመጥቀስ ችግሩ መነሻው ይህ እንደሆነ ገልጿል።
የአዲስ አበባ ፖሊስ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትን ጨምሮ ችግር በመፍጠር ተሳትፎ አላቸው ያላቸውን ተማሪዎችና መምህራን እንዲሁም ሌሎችንም በመያዝ ሕግ እያስከበረ መሆኑን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።
ሰለሞን ሙጬ
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