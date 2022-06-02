 የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ስለ ባንዲራ በአዲስ አበባ | ኢትዮጵያ | DW | 15.12.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ስለ ባንዲራ በአዲስ አበባ

ትምህርት ቤቶች ከማንኛውም ዓይነት የሃይማኖት፣ የፖለቲካ አመለካከት እና ባሕላዊ ተጽእኖዎች ነፃ እንደሆኑ በሕግ በተደነገገበት ሁኔታ «የሌላ የክልል ባንዲራን በትምህርት ቤት ማውለብለብ እና ክልላዊ መዝሙር እንዲዘመር ማስገደድ የሕግም ሆነ የሞራል መሠረት የለውም» ሲል የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ገለፀ።

ተቋሙ ድርጊቱን «ማስገደድ» ብሎታል

ትምህርት ቤቶች ከማንኛውም ዓይነት የሃይማኖት፣ የፖለቲካ አመለካከት እና ባሕላዊ ተጽእኖዎች ነፃ እንደሆኑ በሕግ በተደነገገበት ሁኔታ «የሌላ የክልል ባንዲራን በትምህርት ቤት ማውለብለብ እና ክልላዊ መዝሙር እንዲዘመር ማስገደድ የሕግም ሆነ የሞራል መሠረት የለውም» ሲል የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ገለፀ። ለሕዝብ ተውካዮች ምክር ቤት ተጠሪ የሆነው መንግሥታዊው ተቋም «የሌላ ክልል ሰንደቅ አላማ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ቅጥር ግቢ ውስጥ ይሰቀል የሚባልበት ምክንያት የሚኖር ከሆነም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን ፍቃድ እና ይሁንታ ማግኘት ይገባል» በማለት «የማስገደድ» ባለው ድርጊት ሳቢያ ለሚደርሰው ጥፋት ሁሉ ተጠያቂው የከተማ አስተዳደሩ ነው» በማለት ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል።

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትሕ ኢዜማ ደግሞ ጉዳዩን ወደ ሕግ ሊወስደው እንደሚችል ያስጠነቀቀ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ የመማር ማስተማሩ ሥራ በሰላም ቀጥሏል በማለት አስታውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰሞኑን የተስተዋሉ ችግሮች እየተረጋጉ መሆኑን ጠቅሷል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ያወጣውን መግለጫም «በመሰረታዊነት የተሳሳተ ነው» ብሏል። 

ተጠሪነቱ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በት/ቤቶች የተከሰተውን "ሁከትና ብጥብጥ" እንዲታረም ጠይቋል።
የፌዴራል የመንግሥት አወቃቀርን የሚከተሉ ሀገራት በዋና ከተማቸው ጉዳይ ጭቅጭቅ ወይም የተለያየ ፍላጎቶች ያንፀባረቃሉ የሚለው የተቋሙ መግለጫ አዲስ አበባ ላይ እያጋጠመ ያለውም ከዚያ የሚመነጭ መሆኑን ጠቅሷል።

Äthiopien Addis Abeba Stadtansicht

የአዲስ አበባ ከተማህንጻዎች

በአዲስ አበባ የተማሪዎች ተቃውሞና የአስተዳደሩ ምላሽ

"የሌላ የክልል ባንዲራን በትምህርት ቤት ማውለብለብ እና ክልላዊ መዝሙር እንዲዘመር ማስገደድ የሕግም ሆነ የሞራል መሠረት የለውም" ብሏል ተቋሙ። 
ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ "አዲስ አበባ የፌዴራል መንግሥት ዋና መቀመጫ ናት። የብሔር ብሔረሰቦች መቀመጫ እና የነዋሪዎቿ ናት ስለዚህ ለአንድ ክልል የምትሰጥ ከተማ አይደለችም" ብለዋል 

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኀበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ) በአዲስ በአበባ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የኦሮሚያ ክልልን አርማ መሰቀልና መዝሙር መዘመርን በሚል.እየተነሳ ያለው ሁከት ቀጥሎ መዝሙሩም ይዘመራል አርማውንም እንሰቅላለን የሚለው ግብ ግብ እንደቀጠለ መሆኑን አስታውቋል። ጉዳዩን ወደ ሕግ ወስዶ ለመፍትሔው እንደሚንቀሳቀስም ተናግሯል።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከንቲባ ጽ/ቤት የፕሬስ ኃላፊ አቶ አዶኒያስ ወልደ አረጋይ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ያወጣው መግለጫ በመሰረታዊነት ስህተት ያለበት መሆኑን ጠቅሰዋል።

"መግለጫው በመሰረቱ ስህተት ያለበት ነው። ሁኔታውን ከአውድ ውጪ የተረዳ ነው" ብለዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ እንደሚሉት ግን የዚህ ክስተት አዝማሚያው "ወደማንወጣው ችግር ውስጥ ስለሚያስገባን" የከተማ አስተዳደሩ ጉዳዩን ቆም ብሎ ቢመለከተው ይበጃል" ብለዋል።

"አዲስ አበባ ላይ የበለጠ መሰራት ያለበት ኢትዮጵያዊ ማንነትን እንዲያውቁ ነው የሚፈለገው። ወደማንወጣው ችግር ውስጥ ሊከተን ስለሚችል ይሄን ነገር የከተማ አስተዳደሩ ቆም ብሎ ቢያየው" የሚል ሀሳብ ሰጥተዋል። "በአዲስ አበባ ከተማ የመማር ማስተማር ሂደቱ በሰላም ቀጥሏል"ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ "የኢትዮጵያ ሰላም መሆን እንቅልፍ የሚነሳቸው" በሚል በስም ያልጠቀሳቸው ነገር ግን "ፀረ-ሰላም" ያላቸው አካላት ትምህርት ቤቶችን "የሁከትና የብጥብጥ መድረክ ለማድረግ" ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸውን በመጥቀስ ችግሩ መነሻው ይህ እንደሆነ ገልጿል።

የአዲስ አበባ ፖሊስ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትን ጨምሮ ችግር በመፍጠር ተሳትፎ አላቸው ያላቸውን  ተማሪዎችና መምህራን እንዲሁም ሌሎችንም በመያዝ ሕግ እያስከበረ መሆኑን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።

ሰለሞን ሙጬ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ታምራት ዲንሳ
 

Audios and videos on the topic

ተቋሙ ድርጊቱን «ማስገደድ» ብሎታል

ተዛማጅ ዘገባዎች

ጋዜጠኛ ተመስገን በፖሊሶች መደብደቡን ወንድሙ ተናገረ

ጋዜጠኛ ተመስገን በፖሊሶች መደብደቡን ወንድሙ ተናገረ 02.06.2022

የፍትሕ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዛሬው ዕለት ታስሮ በሚገኝበት ፖሊስ ጣቢያ ድብደባ ተፈጸመበት። መረጃውን ይፋ ያደረገው የጋዜጠኛው ወንድም ታሪኩ ደሳለኝ ይህንኑ ለዶቼ ቬለ ገልጧል።

በአዲስ አበባ ከተማ ፀጥታ ጉዳይ የፖሊስ መግለጫ

በአዲስ አበባ ከተማ ፀጥታ ጉዳይ የፖሊስ መግለጫ 17.03.2022

በርካታ ወጣቶች በተለያዩ ጊዜያት በገፍ ለእስር የተዳረጉባት አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን በስድስት ወራት የሥራ አፈጻጸሙ ስኬትማ ያላቸውን ጉዳዮች  ገለጠ። ኮሚሽኑ ለሽብር እና ለተለያዩ ወንጀሎች ሊውሉ ነበሩ ያላቸውን በርካታ የጦር መሣሪያዎች በቁጥጥር ስር ማዋሉንም ዐስታውቋል።

የሚያዝያ 10 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ 

የሚያዝያ 10 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ  18.04.2022

እድሜያቸው ከ17 ዓመት በታች የኢትዮጵያ አዳጊ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ለዓለም ዋንጫ ተሳታፊ ለመሆን መንገዳቸው እያመቻቹ ነው። ብርቱ ፍልሚያ በታየበት የኤፍ ኤ ካፕ የግማሽ ፍጻሜ የእግር ኳስ ግጥሚያ ሊቨርፑል ዋነኛ ተቀናቃኙ ማንቸስተር ሲቲን ከመንገድ አስቀርቶታል። ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ድል ቀንቷቸዋል። ሙሉ የስፖርት ዘገባው ከታች ይገኛል።