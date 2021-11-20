የኢትዮጵያው ጦርነት እንዲቆም ክራይስስ ግሩፕ ያቀረበው ጥሪ 

ጦርነቱ አንዳቸውም ተፋላሚ ወገኖች የሚያሸንፉበት እንዳደለ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ባወጣው ዘገባ ያሳወቀው ተቋሙ ሁሉም ወገኖች ተኩስ አቁመው እንዲወያዩ ጥሪ አቅርቧል።ጦርነቱ እስካሁን ያደረሰውን ጉዳትና ወታደራዊ ሁኔታ ያጤነ ነው ስለ ተባለው ስለዚሁ የክራይስስ ግሩፕ ዘገባ ዶቼቬለ የድርጅቱን አጥኚ አነጋግሯል።
የግጭቶችን መንስኤ የሚያጠናውና መፍትሄያቸውንም የሚጠቁመው ክራይስ ግሩፕ የተባለው ዓለም አቀፍ ተቋም በኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት እንዲቆም ጠይቋል። ጦርነቱ አንዳቸውም ተፋላሚ ወገኖች የሚያሸንፉበት እንዳደለ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ባወጣው ዘገባ ያሳወቀው ተቋሙ ሁሉም ወገኖች ተኩስ አቁመው እንዲወያዩ ጥሪ አቅርቧል።ጦርነቱ እስካሁን ያደረሰውን ጉዳትና ወታደራዊ ሁኔታ ያጤነ ነው ስለ ተባለው ስለዚሁ የክራይስስ ግሩፕ ዘገባ የብራሰልሱ ዘጋቢያችን የድርጅቱን አጥኚ ዊሊያም ዳቪሰንን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል።
ገበያው ንጉሴ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ