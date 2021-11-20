 የኢትዮጵያው ጦርነት እንዲቆም ክራይስስ ግሩፕ ያቀረበው ጥሪ  | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 13.12.2021

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አውሮጳ/ጀርመን

የኢትዮጵያው ጦርነት እንዲቆም ክራይስስ ግሩፕ ያቀረበው ጥሪ 

ጦርነቱ አንዳቸውም ተፋላሚ ወገኖች የሚያሸንፉበት እንዳደለ  ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ባወጣው ዘገባ ያሳወቀው ተቋሙ ሁሉም ወገኖች ተኩስ አቁመው እንዲወያዩ ጥሪ አቅርቧል።ጦርነቱ እስካሁን ያደረሰውን ጉዳትና ወታደራዊ ሁኔታ ያጤነ ነው ስለ  ተባለው ስለዚሁ የክራይስስ ግሩፕ ዘገባ ዶቼቬለ የድርጅቱን አጥኚ አነጋግሯል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:01

ክራይስስ ግሩፕ ለኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይሎች ያቀረበው ጥሪ 

የግጭቶችን መንስኤ የሚያጠናውና መፍትሄያቸውንም የሚጠቁመው ክራይስ ግሩፕ የተባለው ዓለም አቀፍ ተቋም በኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት እንዲቆም ጠይቋል። ጦርነቱ አንዳቸውም ተፋላሚ ወገኖች የሚያሸንፉበት እንዳደለ  ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ባወጣው ዘገባ ያሳወቀው ተቋሙ ሁሉም ወገኖች ተኩስ አቁመው እንዲወያዩ ጥሪ አቅርቧል።ጦርነቱ እስካሁን ያደረሰውን ጉዳትና ወታደራዊ ሁኔታ ያጤነ ነው ስለ  ተባለው ስለዚሁ የክራይስስ ግሩፕ ዘገባ የብራሰልሱ ዘጋቢያችን የድርጅቱን አጥኚ ዊሊያም ዳቪሰንን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል። 
ገበያው ንጉሴ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ 

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ክራይስስ ግሩፕ ለኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይሎች ያቀረበው ጥሪ   

ተዛማጅ ዘገባዎች

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) trifft bei einem Wahlkampftermin ein. Im Kreis Nordfriesland schaute sich Habeck eine Flugwindkraftanlage zur bedarfsgerechten Erzeugung von Öko-Strom an. Der Politiker ist als Spitzenkandidat und Bundesvorsitzender seiner Partei noch bis zum 30.07.2021 auf einer Küstentour in Schleswig-Holstein unterwegs. 6658573 24.09.2021 German Finance Minister, Vice-Chancellor and the Social Democratic Party (SPD) candidate for chancellor Olaf Scholz reacts during an election rally in Cologne, Germany. Alexey Vitvitsky / Sputnik Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, hält auf dem Schadowplatz vor Zuschauern eine Rede. Er hat eine harte Haltung in möglichen Verhandlungen über eine Regierungsbildung nach der Bundestagswahl angekündigt.

የጀርመን ፣አፍሪቃና ዩናይትድ ስቴትስ 20.11.2021

ጀርመንም ሆኑ ሌሎቹ የአዉሮጳ ሕብረት አባል ሐገራት አፍሪቃ ዉስጥ መዋዕለ ነዋያቸዉን ማፍሰሳቸዉ፣አፍሪቃን መደገፍና መርዳታቸዉም የአፍሪቃን ችግር አላቃለለም።የብዙዎቹ የአፍሪቃ ሐገራት ሕዝብ ኑሮ አሁንም የከፋ ነዉ።የሥራ አጡ ቁጥር ከገዜ ወደ ጊዜ እየናረ ነዉ።

SOCHI, RUSSIA - FEBRUARY 17, 2021: Alexander Lavrentiev C, Russia s Special Presidential Envoy for the Syrian Settelment, takes part in the 15th International Meeting on Syria in the Astana format. Yevgeny Biyatov/POOL/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F705A

ሶሪያ፣ የጉልበተኞች መፋለሚያ ምድር 22.02.2021

በሽር አል አሰድ ጥር ማብቂያ 2011 ዎል ስትሪት ጆርናል ለተባለ ጋዜጣ የሰጡት ቃለ ምልልስ ከነበሩና ካሉበት ዘመን ይልቅ--- ባባታቸዉ ዘመን የሚኖሩ ያስመስላቸዋል።አሰድ እንዳሉት የቱኒዚያና የግብፅ ሕዝብ በየመሪዎቹ ላይ ያመፀዉ መሪዎቹ የየሕዝቡን ጥያቄ፣ ፍላጎትና አቋም ረግጠዉ ከእስራኤል፣ ከአሜሪካና ከምዕራባዉያን  ጋር በመወዳጀታቸዉ ነዉ።

European Union foreign policy chief Josep Borrell, right, talks to Germany's Foreign Minister Heiko Maas, center, and Luxembourg's Foreign Minister Jean Asselborn during an European Foreign Affairs meeting at the Europa building in Brussels, Monday, Feb. 17, 2020. A number of European Union countries are blocking a decision to resume a naval operation in the Mediterranean Sea over concerns that it might encourage migrants to set out from the Libyan coast in search of better lives in Europe, the EU's top diplomat said Monday. (AP Photo/Francisco Seco)

የአውሮጳ ህብረት እና የሊቢያው ቀውስ 18.02.2020

የተመድ በሊቢያ ላይ  የጣለው የጦር መሣሪያ ማዕቀብ መጣስ ብቻ ሳይሆን በሃገሪቱ የተኩስ አቁም ስምምነትም አለመተግበር ለሊቢያው ቀውስ መባባስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው።ታዲያ የጦር መሣሪያ ማዕቀቡ ተግባራዊነት ላይ የሚደረገው ቁጥጥር ካለ ተኩስ አቁም ስምምነት ምን ያህል ውጤታማ ሊሆን ይችላል?