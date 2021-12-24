 የኢትዮጵያው ጦርነትና የድርድር ጥያቄ | ኢትዮጵያ | DW | 26.12.2021

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያው ጦርነትና የድርድር ጥያቄ

ተዋጊዎቼ ከአማራና ከአፋር ክልሎች እንዲያፈገፍጉ አዝዣለሁ ያለው ህወሓት  የተኩስ አቁምና የድርድር ጥያቄ የያዘ ደብዳቤ ለተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶንዮ ጉተሬሽ ልኳል። መንግሥት በበኩሉ ህወሓት ተዋጊዎቼ እንዲወጡ አዝዣለሁ ማለቱን «በኢትዮጵያ ኃይሎች የደረሰበትን ሽንፈት ለመሸፋፈን የፈጠረው ማደናገሪያ» ሲል አጣጥሎታል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 31:39

የኢትዮጵያው ጦርነትና የድርድር ጥያቄ

ከአንድ ዓመት በላይ ባስቆጠረውና አሁንም በቀጠለው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊትና የአማራ ክልል ኃይሎች ፣ ከሳምንታት ወዲህ በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ተይዘው የነበሩ የተለያዩ ከተሞችን መልሰው እየተቆጣጠሩ ነው።ከዚሁ ጋር መንግሥት በተለያዩ አካባቢዎች ተበታትነው የሚገኙ የህወሓት ኃይሎችን «እያጸዳሁ» ነው ሲል አስታውቋል ።በዚህ መሀል ተዋጊዎቼ ከአማራና ከአፋር ክልሎች እንዲያፈገፍጉ አዝዣለሁ ያለው ህወሓት  የተኩስ አቁምና የድርድር ጥያቄ የያዘ ደብዳቤ ለተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶንዮ ጉተሬሽ ልኳል። መንግሥት በበኩሉ ህወሓት ተዋጊዎቼ እንዲወጡ አዝዣለሁ ማለቱን «በኢትዮጵያ ኃይሎች የደረሰበትን ሽንፈት ለመሸፋፈን የፈጠረው ማደናገሪያ» ሲል አጣጥሎታል። የመንግሥት ባለሥልጣናት «አሸባሪ» ከሚሉት ከህወሓት ጋር ድርድር እንደማይኖር  ተናግረዋል።

በዚህ ወቅት ላይ ታዲያ የህወሓት የድርድር ጥያቄ ምን ትርጉም አለው? ጦርነቱ እንዲያበቃና በሀገሪቱ ሰላም እንዲሰፍን ምን ዓይነት ተጨባጭ እርምጃዎች ሊወሰዱ ይገባል? የዛሬው እንወያይ ትኩረት ነው ።በዚህ ርዕስ ላይ የሚወያዩ ሁለት እንግዶች አሉን። እነርሱም ዶክተር አደም ካሴ ዘ ሔግ ኔዘርላንድስ የሚገኘው ዓለም አቀፍ የዴሞክራሲና የምርጫ ድጋፍ ሰጪ ተቋም፣ የሕገ-መንግሥትና የዴሞክራሲ ግንባታ አጥኚና አማካሪ፣  አቶ ሙሉጌታ አበበ የመኢአድ ምክትል ሊቀ መንበርና የአዲስ አበባ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ናቸው።ሙሉውን ውይይት ለመከታተል ከታች የሚገኘውን የድምጽ ማዕቀፍ ይጫኑ

ኂሩት መለሰ

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የኢትዮጵያው ጦርነትና የድርድር ጥያቄ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

05.11.2008 Bildnummer: 53673881 Datum: 05.11.2008 Copyright: imago/UPI Photo Airman 1st Class Justin Cole, Tech. Sgt. Marcus Cottengim and Chief Master Sgt. Roy Cupper conduct a pre-flight inspection on an MQ-1 Predator unmanned aerial vehicle prior to a night mission from Ali Air Base, Iraq on November 5, 2007. The Predators operate on 24-hour operations in support of Operation Iraqi Freedom. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Staat Militär USA US Army U.S. Luftwaffe Flugzeug General Atomics MQ9 Predator Drohne kbdig xng 2009 quer premiumd o0 Gegenlicht, Silhouette o00 Abend, Sonnenuntergang o00 Objekte Bildnummer 53673881 Date 05 11 2008 Copyright Imago UPi Photo Airman 1st Class Justin Cole Tech Sgt Marcus Cottengim and Chief Master Sgt Roy Cupper Conduct a Pre Flight Inspection ON to MQ 1 Predator Unmanned Aerial Vehicle Prior to a Night Mission from Ali Air Base Iraq ON November 5 2007 The Predators operate ON 24 hour Operations in Support of Operation Iraqi Freedom PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY State Military USA U.S. Army U S Air Force Aircraft General Atomics Predator Drone Kbdig xng 2009 horizontal premiumd o0 Gegenlicht Silhouette o00 Evening Sunset o00 Objects

ብሔራዊ ውይይት፤ ሕወሓት እና ድሮኖቹ 24.12.2021

የኢትዮጵያ መንግሥት አካታች አገራዊ ምክክር እንደሚጀምር ዐስታውቋል። ሕወሓት ከአፋርና አማራ ክልሎች ተዋጊዎቼን አስወጥቻለሁ ማለቱን መንግሥት ራስን የማታለል «የውሸት ትርክት» ብሎታል። ቱርክ ሰው አልባ ድሮኖችን ለኢትዮጵያ ሽጣለች መባሉ አሜሪካ እጅግ እንዳሳሰባት መግለጧ ተዘግቧል። በእነዚህ 3 ጉዳዮች ላይ የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስበናል።

Press Briefing. Billene Seyoum, press secretary for Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed, and the Attorney General Dr. Temotiwos, Ethiopia, 03.06.2021. While briefing international media on the ongoing legal activities in Tigray and other parts of the country, the Federal Attorney General Dr. Temotiwos outlined activities related to investigations and prosecutions against the TPLF as well as members of the National Defense Forces who have been suspected of alleged crimes.

የጠቅላይ ሚንሥትር ጽ/ቤት መግለጫ 21.12.2021

የሀገር መከላከያ ሠራዊት ከአፋር እና አማራ ክልሎች ጥምር የፀጥታ አካላት ጋር በመሆን ከከባድ ውጊያ በኋላ የሕወሓትን ወረራ መክተዋል ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ተናገረ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ዛሬ በሰጠው መግለጫ እንዳለው ኢትዮጵያውያን አሁን ያለውን ሁኔታ ለማምጣት ከባድ መስዋዕትነት ከፍለዋል።

30.8.2021, Adia Abeba, Addis Abeba-Stadt - Die Verwaltung gab verschiedene wirtschaftliche Maßnahmen bekannt, mit denen die derzeitige Inflation eingedämmt werden soll. // The Addis Ababa city administration disclosed on saturday different economic measures believed to curb the current inflation . One of those measures is prohibiting those renting houses from raising rents for the upcoming 90 days (3 months

ጦርነቱን ለማብቃት የመፍትሄ ሀሳቦችና የመንግሥት አቋም 08.11.2021

የኢፌዴሪ መንግሥት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሣ  በአፍሪካ ሕብረት ማዕቀፍ ስር እየተንቀሳቀሰ ላለው ልዑክ ቡድን በመርህ ደረጃ ኢትዮጵያ ድጋፍ እያደረገች መሆኑን ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል። ሆኖም እስካሁን የቀረበ የመፍትሄ ሀሳብ አለመኖሩን  አስታውቀዋል።