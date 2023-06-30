የኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ተቃውሞ በአሜሪካን የትምህርት ስርዓት ላይ

ልጆቻችን ኃይማኖታቸውን፣ባህላቸውንና እሴቶቻቸውን በሚጻረር ያለፈቃዳቸው ስለተመሣሣይ ጾታ ግንኙነት እንዲማሩ እየተገደዱ ነው የሚሉት ወላጆች፣የልጆቻቸውንም ሆነ የራሳቸውን የወላጅነት መብት ለማስከበር ሲሞክሩ ቆይተዋል።ይኹንና፣ከየት/ቤቶቹ አስተዳደር ጋር በደብዳቤና በኢሜል ግንኙነት ብናደርግም መብታችንን ለማስከበር ፈቃደኛ አልሆኑም ይላሉ።
በሰሜን አሜሪካ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች እየተካሄደ ያለውን የስርዓተ ትምህርት ፖሊሲ ማሻሻያ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተቃወሙ።በትምህርት ቤቶች፣ታዳጊ ልጆች ያለወላጆቻቸው ፈቃድ ስለተመሣሣይ ፆታ ግንኙነች እንዲማሩ ያደርጋል የተባለው፣አዲሱ የስርዓተ ትምህርት ማሻሻያ ዐሳብ የኃይማኖት፣የስነ ምግባርና የመብት ጥያቄ እየቀረበበት ይገኛል።
እንደጎርጎሮሳዊው ጊዜ አቆጣጠር፣የዓመቱ መጀመሪያ ጥር ወር አንስቶ፣ በአሜሪካ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የሥርዓተ ትምህርት ፖሊሲ ማሻሻያ ዐሳብ በመቅረብ ላይ እንደሆነ ይነገራል። ይኸው እኩልነትና አካታችነትን ሰበብ አድርጎ በመካሄድ ላይ ነው የተባለው የፖሊሲ ለውጥ፣ከኃይማኖት ከስነ ምግባርና መብት አኳያ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ክፍለ ግዛቶች እየታወኩና አየተቸገሩበት ያለ ጉዳይ ሆኗል።ሜሪላንድ ውስጥ፣በሞንቶጎሞሪ አካባቢ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ከአፀደ ህፃናት ጀምሮ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን ይመለከታል የተባለው የስርዐተ ትምርት ማሻሻያ፣ወላጆችን ለተቃውሞ ዐደባባይ ሰልፍ እንዲወጡም አስገድዷቸዋል።
የወላጅነት መብትን ለማስከበር የተጠራውን ተቃውሞ ካስተባበሩት መኻከል ወይዘሮ ሕይወት ዘሪሁን ይገኙበታል። "ከዜሮ ክፍል ጀምሮ አስከ አምስተኛ ክፍል ድረስ፣በዚሁ ሃገር አንደኛ ደረጃ በሚባሉት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው አሁን መሰጠት ይጀመራል ተብሎ የተላለፈው።እና በጣም ወላጆች ይህን ነገር እንደኢሜልም ነው የተላከው በደብዳቤ ነው የተላከልን ከወሰኑ በኃላ እና ያው ቶሎ አልተሰማም።" መምህር ሳሙኤል ግዛው፣በሜሪላንድ ሞንቶጎሞሪ ነዋሪ ሲሆኑ እንደወላጅና የቤተክርስትያን አገልጋይ ጉዳዩ የፈጠረባቸውን ቅሬታ እንደሚከተለው ገልጸውልናል።
"አሁን ይሄ የተደረገው ነገር ምንድን ነው ማንም ሰው የፈለገውን ማድረግ የሚችልበት ሃገር ነው።እዚህ ሃገር እንደሚታወቀው፣ወንድን ከወንድ ሴትን ከሴት መጋባት ሕጋዊ የሆነ አካሄድ ነው።ነገር ግን በኃይማኖቴም እንደዚሁም ደግሞ በአደኩበትም አስተዳደግ ልጆቼ ላይ መብቴን መጠቀም እንዳለብኝ ሁሉ የልጆቼን መብት፣እኔ በፈለግኹትና በወደድኹት መንገድ ማድረግ አለብኝ በሚል እንደኃይማኖትም አባት ኃይማኖቴ ስለማይፈቅድ፣ይህንን ነገር እንደአባትነቴ ይከበርልኝ በሚል እንደአንድ ታክስ ከፋይና አሜሪካዊ ዜጋ ይህንን ጥያቄ ለመጠየቅ እኔም ወጥቼያለኹ።"
ልጆቻችን ኃይማኖታቸውን፣ባህላቸውንና እሴቶቻቸውን በሚጻረር መልኩ ያለፈቃዳቸው ስለተመሣሣይ ጾታ ግንኙነት እንዲማሩ እየተገደዱ ነው የሚሉት ወላጆች፣የልጆቻቸውንም ሆነ የራሳቸውን የወላጅነት መብት ለማስከበር ተከታታይ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ቆይተዋል።ይኹንና፣ከየትምህርት ቤቶቹ አስተዳደር ጋር በደብዳቤና በኢሜል ግንኙነት ብናደርግም መብታችንን ለማስከበር ፈቃደኛ አልሆኑም ሲሉ አቤቱታ ያሰማሉ።ወይዘሮ ሕይወት።"በሜሪላንድ ሕግ ለወላጅ መብት ይሰጣል።እነዚህም ምንድን ናቸው ስለሰው ልጅ ዕድገት እና ሴክሹዋሊቲ የሚሉ ትምህርቶችን ልጆቹ በዚህ ሰዐት እንዲማሩ አልፈልግም የሚል ወላጅ፣በኃይማኖትም ይሁን በሞራልም ሆነ በማንኛውም ምክንያት ልጆቼ ይህንን ትምህርት አይወስዱም ካለ አስቀድመው ይልካሉ።በዚህ ቀን እናስተምራለን ይላሉ፤አናስተምርም ብለን ልጆቹን ነጥለው ያወጧቸዋል።ትምህርቱ ይቀጥላል።እንደሱ ዓይነት መብት አለና እሱን ነው የተነፈግነው አሁን።"
ኢትዮጵያኑና ትውልደ ኢትዮጵያኑ ወላጆች አዲሱን የስርዓተ ትምህርት ፖሊሲ ለውጥ በመቃወም፣ልጆቻቸው ስለጾታ እና ጾታዊ ግንኙነት የሚሰጡ ማናቸውም የትምህርት ክፍለ ጊዜ ይከታተሉ ወይስ ይቅርባቸው የሚለውን ለመወሰን መብታቸውን ማቆየት ይፈልጋሉ። ከተለያዩ የእምነት ተቋማትና የማኀበረሰብ አደረጃጀቶች ጋር በመሆን ሰሞኑን ለሁለተኛ ጌዜ የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ይህ የተጀመረ እንቅስቃሴ በሚኖሩባቸው ክፍለ ግዛቶች ከሚገኙ መሠል ተቋማት ጋር በመቀናጀት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል መምህር ሳሙኤል ጠቁመዋል።"ድምጻችን እስኪሰማ ድረስ፣አሁንም መልስ እስምናገኝ ድረስ፣መቀጠል መቻል አለብን።ይህም የማይሆንበት አጋጣሚ ካለ ወደፊት ደግሞ እንደዚሁም በምርጫም ረገድ ይህንን ሊደግፉ የሚችሉ ሰዎች እንደ አንድ የአሜሪካ ዜጋና ታክስ ከፋይ ድምጻችንን ደግሞ በማሰማት ሌሎችንም ደግሞ እንደዚሁ በምርጫም ሁኔታ ውስጥ መሣተፍ የምንችልበት መንገድ ለማመቻቸት እንደዚሁ ለወደፊቱ ጥረት እናደርጋለን።"
ታሪኩ ኃይሉ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ