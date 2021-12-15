 የኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስልና የሁለቱ የአሜሪካ ምክር ቤቶች አባላት ውይይት | ዓለም | DW | 16.12.2021

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የኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስልና የሁለቱ የአሜሪካ ምክር ቤቶች አባላት ውይይት

የኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል ከተለያዩ የአሜሪካ የኮንግረስና የሴኔት አባላት ጋር ውጤታማ ውይይት ማድረጋቸውን የካውንስሉ ኘሬዚዳንት አስታወቁ። የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ካረን ባስም ኢትዮጵያ በአጎዋ የንግድ ዕድል ተጠቃሚነት እንድትቀጥል ከባይደን አስተዳደር ጋር እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።

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ከኮንግረስና የሴኔት አባላት ጋር ውጤታማ ውይይት ተደርጓል

የኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል ከተለያዩ የአሜሪካ የኮንግረስና የሴኔት አባላት ጋር ውጤታማ ውይይት ማድረጋቸውን የካውንስሉ ኘሬዚዳንት አስታወቁ። የካውንስሉ ኘሬዚዳንት ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ በተለይ ለዶይቸ ቬለ እንደገለጹት ካውንስሉ ባለፉት ሰባት ወራት ብቻ ከሰማንያ በላይ ከሚሆኑ የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት ጋር ውይይት በማድረግ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ላይ ተገቢ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ተደርጓል። የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ካረን ባስም ኢትዮጵያ በአጎዋ የንግድ ዕድል ተጠቃሚነት እንድትቀጥል ከባይደን አስተዳደር ጋር እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። 

ታሪኩ ኃይሉ
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አዜብ ታደሰ
 

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ከኮንግረስና የሴኔት አባላት ጋር ውጤታማ ውይይት ተደርጓል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

People embrace as tornado damage is seen after extreme weather hit the region December 12, 2021, in Mayfield, Kentucky. - Dozens of devastating tornadoes roared through five US states overnight, leaving more than 80 people dead Saturday in what President Joe Biden said was one of the largest storm outbreaks in history. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)

ዜና፣ታሕሳስ 6፣2014 15.12.2021

Addis Abeba City – Ethiopia

የሐሙስ ታኅሣሥ 7 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ዜና መጽሄት 16.12.2021

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) trifft bei einem Wahlkampftermin ein. Im Kreis Nordfriesland schaute sich Habeck eine Flugwindkraftanlage zur bedarfsgerechten Erzeugung von Öko-Strom an. Der Politiker ist als Spitzenkandidat und Bundesvorsitzender seiner Partei noch bis zum 30.07.2021 auf einer Küstentour in Schleswig-Holstein unterwegs. 6658573 24.09.2021 German Finance Minister, Vice-Chancellor and the Social Democratic Party (SPD) candidate for chancellor Olaf Scholz reacts during an election rally in Cologne, Germany. Alexey Vitvitsky / Sputnik Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, hält auf dem Schadowplatz vor Zuschauern eine Rede. Er hat eine harte Haltung in möglichen Verhandlungen über eine Regierungsbildung nach der Bundestagswahl angekündigt.

የጀርመን ፣አፍሪቃና ዩናይትድ ስቴትስ 20.11.2021

ጀርመንም ሆኑ ሌሎቹ የአዉሮጳ ሕብረት አባል ሐገራት አፍሪቃ ዉስጥ መዋዕለ ነዋያቸዉን ማፍሰሳቸዉ፣አፍሪቃን መደገፍና መርዳታቸዉም የአፍሪቃን ችግር አላቃለለም።የብዙዎቹ የአፍሪቃ ሐገራት ሕዝብ ኑሮ አሁንም የከፋ ነዉ።የሥራ አጡ ቁጥር ከገዜ ወደ ጊዜ እየናረ ነዉ።