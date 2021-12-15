የኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስልና የሁለቱ የአሜሪካ ምክር ቤቶች አባላት ውይይት

የኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል ከተለያዩ የአሜሪካ የኮንግረስና የሴኔት አባላት ጋር ውጤታማ ውይይት ማድረጋቸውን የካውንስሉ ኘሬዚዳንት አስታወቁ። የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ካረን ባስም ኢትዮጵያ በአጎዋ የንግድ ዕድል ተጠቃሚነት እንድትቀጥል ከባይደን አስተዳደር ጋር እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል ከተለያዩ የአሜሪካ የኮንግረስና የሴኔት አባላት ጋር ውጤታማ ውይይት ማድረጋቸውን የካውንስሉ ኘሬዚዳንት አስታወቁ። የካውንስሉ ኘሬዚዳንት ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ በተለይ ለዶይቸ ቬለ እንደገለጹት ካውንስሉ ባለፉት ሰባት ወራት ብቻ ከሰማንያ በላይ ከሚሆኑ የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት ጋር ውይይት በማድረግ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ላይ ተገቢ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ተደርጓል። የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ካረን ባስም ኢትዮጵያ በአጎዋ የንግድ ዕድል ተጠቃሚነት እንድትቀጥል ከባይደን አስተዳደር ጋር እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
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አዜብ ታደሰ