 የኢትዮጵያውያን ሰቆቃ በየመን | ኢትዮጵያ | DW | 03.06.2022

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያውያን ሰቆቃ በየመን

«ወላሂ እዚህም ተቸግሪያለሁ።እዛም እቸገራለሁ።አገር ቤት የት እንደምሄድም አላውቅም። አገር ቤት ብሄድ ይሻላል። አንዳንዱ በፍላጎቱ ከሀገር ይወጣል ። በሰላም የሚወጣውን እረ ቁጭ በል ብለህ ትመክረዋለህ ።ራሱን ለማትረፍ የሚወጣውን ግን ምን ትመክረዋለህ?አገሩ ሰላም ቢሆን የሰው ልጅ እኮ እንዲሰደድ አይፈልግም» የመን የምትገኝ ኢትዮጵያዊት ስደተኛ

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:57

የኢትዮጵያውያን ሰቆቃ በየመን

የየመኑ የርስ በርስ ውጊያ የቀጠለ ቢሆንም አሁንም በርካታ ስደተኞች ወደ ሀገሪቱ መጉረፋቸው ቀጥሏል። ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ጉዳይ ድርጅት በእንግሊዘኛ ምህጻሩ አይ ኦ ኤም እንደሚለው ባለፉት አምስት ወራት ብቻ ከ 27 ሺህ በላይ የአፍሪቃ ቀንድ ሀገራት ስደተኞች የመን ገብተዋል። ከነዚህም አብዛኛዎቹ ኢትዮጵያውን ናቸው።የአብዛኛዎቹ ዓላማ በየመን በኩል ወደሌሎች አረብ ሃገራት መሻገር ነው። ዶቼቬለ በስልክ ያነጋገራቸው የመን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እንዳሉት በቅርቡም ሆነ ከጦርነቱ በፊት የመን የገቡት ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ችግር ውስጥ ናቸው።  
የ35 ዓመት ወጣት ኢትዮጵያዊት ናት።በጊዜያዊዋ የየመን ዋና ከተማ አደን በሚገኝ አንድ የስደተኞች መጠለያ ውስጥ ነው ያለችው። አደን የተመድ እውቅና የሰጠው የየመን መንግሥት መቀመጫ ናት። ወጣቷ አልፎ አልፎ ከዩ ኤን ኤች ሲ አር እርዳታ እንደምታገኝ ትናገራለች። ግን በቂ አይደለም።
«አንዳንድ ነገር ከነርሱ አገኛለሁ።በቂም አይደለም።ከተቸገርኩ ጎረቤቴ ይሰጠኛል። በጣም ችግር ነው እዚህ።የምግብ ችግር አለ።የመኖሪያ ችግር አለ።ቤት ውስጥ ሰው የሚያስቸግርሽ አለ።»
 ከ10 ዓመት በፊት የመን መምጣቷን የምትናገረው ይህች ወጣት እንደምትለው በህመም ምክንያት ራሷን ችላ መንቀሳቀስ አትችልም። ባለቤቷም አሁን አጠገቧ የለም። ከ6 ወራት በፊት ወደ ሌላ አረብ ሀገር እሄዳለሁ ብሎ ተለይቷታል። ከዚያን ወዲህ የት እንዳለ አታውቅም። 
«ወደ ሌላ አገር ነው የሄደው።የት እንደሄደ እንጃ።እዚሁ አረብ ሀገር ነው።የት ቦታ እንደሄደ እኔ እንጃ።»

Reporter ohne Grenzen Fotos für die Pressefreiheit 2010


ስደተኛዋ እንደምትለው አደን ሰላም የላትም ፤ የተለያዩ ወገኖች በሚፋለሙባት በዚህች ከተማ አንዳንዴ ስደተኞችን ጨምሮ ሰላማዊ ሰዎች ይገደላሉ፣የአካል ጉዳትም ይደርስባቸዋል።ያም ሆኖ ኢትዮጵያውያን አሁንም ወደ የመን መሰደዳቸው አልቆመም። ከአደን ጋር ሲነጻጸር የተሻለ ሰላም አላት በምትባለው በሰንዓ ከ34 ዓመት በላይ ለኖሩት ለእኚህ ኢትዮጵያ ይህ ግራ የሚገባ ነው።  
«ከቀይ ባህር ሰንዓ ከሰንዓ ሰዓዳ በዛ አርገው ሳዑዲ ለመሄድ ይሄ ሁሉ በእግር ነው የሚሄዱ።ለምን እኛ እዚህ ተቀምጠን መንቀሳቀስ አቅቶን እንዴት እናንተ ትመጣላችሁ ? ስምንት ዓመት ነው ጦርነቱ ስላቸውም ምንም አልሰማንም ብንሰማ ኖሮ አንመጣም ነበር።ጦርነት መኖሩን የሰማነው ቀይ ባህርን ተሻግረን የመን ስንገባ ነው ይሉኛል።»
ከዛሬ ስምንት ዓመት አንስቶ በሁቲ አማጽያን ቁጥጥር ስር ባለችው ሰንዓ ሲኖሩ ከ20 በላይ የሆናቸው ሌላዋ ኢትዮጵያዊት ግን ወጣቶቹ የመን ጦርነት መኖሩን እያወቁ ነው የሚመጡት ይላሉ።
«በትክክል ያውቃሉ መንግሥት ይወስዳቸዋል። ከወሰዳቸው በኋላ እንደገና ዞረው አስር ጊዜ አስራ አምስት ጊዜ ይመላለሳሉ።ብዙዎቹ እንዳውም ከኢትዮጵያ ችግር የየመን ሮኬት ይሻለናል ይላሉ።»
እርሳቸው እንደሚሉት ከወጣት ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መካከል ለሞት ለአካል እና ለተለያዩ ጉዳቶች የተዳረጉ ጥቂት አይደሉም 
«እግራቸው የተሰበረ አንድ ዓይናቸው የጠፋ አንድ ፍሬ ልጆች ወጥተው ወደዚያ ሲሄዱ በጥይት(ይመቷቸዋል)በፊት ማቁሰል ነበር።አሁን ደግሞ መግደል ጀምረዋል። ይሄ 50 ሞቱ ፣150 ሞቱ ፣20 ፣30 ሞቱ በየጊዜው ነው የምትሰማው።»

Jemen Flüchtlinge Camp Flash-Galerie


በየበረንዳው የሚያድሩ የሚበሉትም ሆነ የሚጠጡት የሌላቸውም ብዙ ናቸው እንደ ሰንዓዋ ነዋሪ።የተሻለ ኑሮ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ለእነዚህ ወገኖች አቅማቸው የፈቀደውን ድጋፍ ያደርጉላቸዋልም ብለዋል።አይ ኦኤም ባለፉት አምስት ወራት ከ600 በላይ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በፈቃዳቸው ወደ ሀገራቸው መመለሱን ተናግሯል። ቢያንስ 6750 የመን የሚገኙ ስደተኞችን በሚቀጥሉት ወራት ወደ ሀገራቸው ለማጓጓዝም ማቀዱን አስታውቋል። አደን የምትገኘው ወጣቷ ኢትዮጵያዊት ግን ወደ ሀገርዋ ትመለስ አትመለስ አሁን አልወሰነችም።
«ወላሂ እዚህም ተቸግሪያለሁ።እዛም እቸገራለሁ።አገር ቤት የት እንደምሄድም አላውቅም።አገር ቤት ብሄድ ይሻላል።ግን መፍትሄ አላገኘሁማ።»
ዶቼቬለ ያነጋገርናቸው የመን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ሰዉ አሁን ወደ የመን እንዲሰደድ አይመክሩም። ወጣቷ ግን ምክንያታቸውን መረዳት ያስፈልጋል ትላለች። 
የተሻለ ኑሮ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ለእነዚህ ወገኖች አቅማቸው የፈቀደውን ድጋፍ ያደርጉላቸዋልም ብለዋል።አይ ኦኤም ባለፉት አምስት ወራት ከ600 በላይ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በፈቃዳቸው ወደ ሀገራቸው መመለሱን ተናግሯል። ቢያንስ 6750 የመን የሚገኙ ስደተኞችን በሚቀጥሉት ወራት ወደ ሀገራቸው ለማጓጓዝም ማቀዱን አስታውቋል። አደን የምትገኘው ወጣቷ ኢትዮጵያዊት ግን ወደ ሀገርዋ ትመለስ አትመለስ አሁን አልወሰነችም።

Hungersnot im Jemen

«ወላሂ እዚህም ተቸግሪያለሁ።እዛም እቸገራለሁ።አገር ቤት የት እንደምሄድም አላውቅም።አገር ቤት ብሄድ ይሻላል።ግን መፍትሄ አላገኘሁማ።»

ዶቼቬለ ያነጋገርናቸው የመን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ሰዉ አሁን ወደ የመን እንዲሰደድ አይመክሩም። ወጣቷ ግን ምክንያታቸውን መረዳት ያስፈልጋል ትላለች።

«አንድ ሰው ችግር ከሆነ ህይወቱን ለመጠበቅ( ከአገሩ ) ይወጣል።አንዳንዱ ደግሞ ፖለቲካ ሳያወጣው በፍላጎቱ ከሀገር ይወጣል በሰላም የሚወጣውን እረ ቁጭ በል ብለሽ ትመክረዋለህ ።ራሱን ለማትረፍ የሚወጣውን ግን ምን ትመክረዋለህ?»ራሱን ለማትረፍ ነው የሚወጣው ግን አገሩ ሰላም ቢሆን የሰው ልጅ እኮ እንዲሰደድ አይፈልግም።»

ኂሩት መለሰ

እሸቴ በቀለ 

Audios and videos on the topic

የኢትዮጵያውያን ሰቆቃ በየመን  

ተዛማጅ ዘገባዎች

​​​​​​​የኢትዮጵያውያን ሰቆቃ በመካከለኛው ምሥራቅ

​​​​​​​የኢትዮጵያውያን ሰቆቃ በመካከለኛው ምሥራቅ 19.03.2022

በየመን ጦርነት መውጪያ ስላጡ ኢትዮጵያውያን እና አፍሪቃውያን ስደተኞቹ ተሳክቶላቸው ወደ ሳዑዲ ዓረቢያ እና ሌሎች የአረብ ሃገራት ቢያቀኑም እዚያ የሚጠብቃቸው ሌላ መከራና እና ሰቆቃ ነው። የመን ውስጥ ካለፉት ስምንት ዓመታት አንስቶ የተቀሰቀሰው የእርስ በእርስ ጦርነት ባያባራም ቢያንስ 190,000 ስደተኞች ይገኛሉ።  

የመን፤ ከቃጠሎ የተረፉ ኢትዮጵያውያን ምን ይላሉ?

የመን፤ ከቃጠሎ የተረፉ ኢትዮጵያውያን ምን ይላሉ? 12.03.2021

ባለፈው እሁድ የመን ሰንዓ በሚገኝ አንድ የስደተኞች እስር ቤት ውስጥ በተነሳ የእሳት ቃጠሎ በርካታ ስደተኞች ሞተዋል እንዲሁም ተጎድተዋል። በስፍራው የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንደሚሉት አሁንም በርካቶች ለህይወታቸው አስጊ የሚባል ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። በዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅታችን ከቃጠሎው ያመለጡ እና የመን የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን አነጋግራለች።

በየመን መፈናፈኛ ያጡት 14, 500 ኢትዮጵያውያን

በየመን መፈናፈኛ ያጡት 14, 500 ኢትዮጵያውያን 16.07.2020

በአስር ሺሕዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በጦርነት በታመሰችው የመን መፈናፈኛ አጥተው እንደሚገኙ ዓለም አቀፉ የስደተኞች መርጃ ድርጅት (IOM) አስታወቀ። ኢትዮጵያውያኑ በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ በተጣለ የእንቅስቃሴ ገደብ ሳቢያ ለግዳጅ እስር እና እንግልት ተዳርገዋል።