የኢትዮጵያውያን ሰቆቃ በየመን  

«ወላሂ እዚህም ተቸግሪያለሁ።እዛም እቸገራለሁ።አገር ቤት የት እንደምሄድም አላውቅም። አገር ቤት ብሄድ ይሻላል። አንዳንዱ በፍላጎቱ ከሀገር ይወጣል ። በሰላም የሚወጣውን እረ ቁጭ በል ብለህ ትመክረዋለህ ።ራሱን ለማትረፍ የሚወጣውን ግን ምን ትመክረዋለህ?አገሩ ሰላም ቢሆን የሰው ልጅ እኮ እንዲሰደድ አይፈልግም» የመን የምትገኝ ኢትዮጵያዊት ስደተኛ
የየመኑ የርስ በርስ ውጊያ የቀጠለ ቢሆንም አሁንም በርካታ ስደተኞች ወደ ሀገሪቱ መጉረፋቸው ቀጥሏል። ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ጉዳይ ድርጅት በእንግሊዘኛ ምህጻሩ አይ ኦ ኤም እንደሚለው ባለፉት አምስት ወራት ብቻ ከ 27 ሺህ በላይ የአፍሪቃ ቀንድ ሀገራት ስደተኞች የመን ገብተዋል። ከነዚህም አብዛኛዎቹ ኢትዮጵያውን ናቸው።የአብዛኛዎቹ ዓላማ በየመን በኩል ወደሌሎች አረብ ሃገራት መሻገር ነው። ዶቼቬለ በስልክ ያነጋገራቸው የመን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እንዳሉት በቅርቡም ሆነ ከጦርነቱ በፊት የመን የገቡት ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ችግር ውስጥ ናቸው።
የ35 ዓመት ወጣት ኢትዮጵያዊት ናት።በጊዜያዊዋ የየመን ዋና ከተማ አደን በሚገኝ አንድ የስደተኞች መጠለያ ውስጥ ነው ያለችው። አደን የተመድ እውቅና የሰጠው የየመን መንግሥት መቀመጫ ናት። ወጣቷ አልፎ አልፎ ከዩ ኤን ኤች ሲ አር እርዳታ እንደምታገኝ ትናገራለች። ግን በቂ አይደለም።
«አንዳንድ ነገር ከነርሱ አገኛለሁ።በቂም አይደለም።ከተቸገርኩ ጎረቤቴ ይሰጠኛል። በጣም ችግር ነው እዚህ።የምግብ ችግር አለ።የመኖሪያ ችግር አለ።ቤት ውስጥ ሰው የሚያስቸግርሽ አለ።»
ከ10 ዓመት በፊት የመን መምጣቷን የምትናገረው ይህች ወጣት እንደምትለው በህመም ምክንያት ራሷን ችላ መንቀሳቀስ አትችልም። ባለቤቷም አሁን አጠገቧ የለም። ከ6 ወራት በፊት ወደ ሌላ አረብ ሀገር እሄዳለሁ ብሎ ተለይቷታል። ከዚያን ወዲህ የት እንዳለ አታውቅም።
«ወደ ሌላ አገር ነው የሄደው።የት እንደሄደ እንጃ።እዚሁ አረብ ሀገር ነው።የት ቦታ እንደሄደ እኔ እንጃ።»
ስደተኛዋ እንደምትለው አደን ሰላም የላትም ፤ የተለያዩ ወገኖች በሚፋለሙባት በዚህች ከተማ አንዳንዴ ስደተኞችን ጨምሮ ሰላማዊ ሰዎች ይገደላሉ፣የአካል ጉዳትም ይደርስባቸዋል።ያም ሆኖ ኢትዮጵያውያን አሁንም ወደ የመን መሰደዳቸው አልቆመም። ከአደን ጋር ሲነጻጸር የተሻለ ሰላም አላት በምትባለው በሰንዓ ከ34 ዓመት በላይ ለኖሩት ለእኚህ ኢትዮጵያ ይህ ግራ የሚገባ ነው።
«ከቀይ ባህር ሰንዓ ከሰንዓ ሰዓዳ በዛ አርገው ሳዑዲ ለመሄድ ይሄ ሁሉ በእግር ነው የሚሄዱ።ለምን እኛ እዚህ ተቀምጠን መንቀሳቀስ አቅቶን እንዴት እናንተ ትመጣላችሁ ? ስምንት ዓመት ነው ጦርነቱ ስላቸውም ምንም አልሰማንም ብንሰማ ኖሮ አንመጣም ነበር።ጦርነት መኖሩን የሰማነው ቀይ ባህርን ተሻግረን የመን ስንገባ ነው ይሉኛል።»
ከዛሬ ስምንት ዓመት አንስቶ በሁቲ አማጽያን ቁጥጥር ስር ባለችው ሰንዓ ሲኖሩ ከ20 በላይ የሆናቸው ሌላዋ ኢትዮጵያዊት ግን ወጣቶቹ የመን ጦርነት መኖሩን እያወቁ ነው የሚመጡት ይላሉ።
«በትክክል ያውቃሉ መንግሥት ይወስዳቸዋል። ከወሰዳቸው በኋላ እንደገና ዞረው አስር ጊዜ አስራ አምስት ጊዜ ይመላለሳሉ።ብዙዎቹ እንዳውም ከኢትዮጵያ ችግር የየመን ሮኬት ይሻለናል ይላሉ።»
እርሳቸው እንደሚሉት ከወጣት ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መካከል ለሞት ለአካል እና ለተለያዩ ጉዳቶች የተዳረጉ ጥቂት አይደሉም
«እግራቸው የተሰበረ አንድ ዓይናቸው የጠፋ አንድ ፍሬ ልጆች ወጥተው ወደዚያ ሲሄዱ በጥይት(ይመቷቸዋል)በፊት ማቁሰል ነበር።አሁን ደግሞ መግደል ጀምረዋል። ይሄ 50 ሞቱ ፣150 ሞቱ ፣20 ፣30 ሞቱ በየጊዜው ነው የምትሰማው።»
በየበረንዳው የሚያድሩ የሚበሉትም ሆነ የሚጠጡት የሌላቸውም ብዙ ናቸው እንደ ሰንዓዋ ነዋሪ።የተሻለ ኑሮ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ለእነዚህ ወገኖች አቅማቸው የፈቀደውን ድጋፍ ያደርጉላቸዋልም ብለዋል።አይ ኦኤም ባለፉት አምስት ወራት ከ600 በላይ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በፈቃዳቸው ወደ ሀገራቸው መመለሱን ተናግሯል። ቢያንስ 6750 የመን የሚገኙ ስደተኞችን በሚቀጥሉት ወራት ወደ ሀገራቸው ለማጓጓዝም ማቀዱን አስታውቋል። አደን የምትገኘው ወጣቷ ኢትዮጵያዊት ግን ወደ ሀገርዋ ትመለስ አትመለስ አሁን አልወሰነችም።
«ወላሂ እዚህም ተቸግሪያለሁ።እዛም እቸገራለሁ።አገር ቤት የት እንደምሄድም አላውቅም።አገር ቤት ብሄድ ይሻላል።ግን መፍትሄ አላገኘሁማ።»
ዶቼቬለ ያነጋገርናቸው የመን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ሰዉ አሁን ወደ የመን እንዲሰደድ አይመክሩም። ወጣቷ ግን ምክንያታቸውን መረዳት ያስፈልጋል ትላለች።
የተሻለ ኑሮ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ለእነዚህ ወገኖች አቅማቸው የፈቀደውን ድጋፍ ያደርጉላቸዋልም ብለዋል።አይ ኦኤም ባለፉት አምስት ወራት ከ600 በላይ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በፈቃዳቸው ወደ ሀገራቸው መመለሱን ተናግሯል። ቢያንስ 6750 የመን የሚገኙ ስደተኞችን በሚቀጥሉት ወራት ወደ ሀገራቸው ለማጓጓዝም ማቀዱን አስታውቋል። አደን የምትገኘው ወጣቷ ኢትዮጵያዊት ግን ወደ ሀገርዋ ትመለስ አትመለስ አሁን አልወሰነችም።
«ወላሂ እዚህም ተቸግሪያለሁ።እዛም እቸገራለሁ።አገር ቤት የት እንደምሄድም አላውቅም።አገር ቤት ብሄድ ይሻላል።ግን መፍትሄ አላገኘሁማ።»
ዶቼቬለ ያነጋገርናቸው የመን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ሰዉ አሁን ወደ የመን እንዲሰደድ አይመክሩም። ወጣቷ ግን ምክንያታቸውን መረዳት ያስፈልጋል ትላለች።
«አንድ ሰው ችግር ከሆነ ህይወቱን ለመጠበቅ( ከአገሩ ) ይወጣል።አንዳንዱ ደግሞ ፖለቲካ ሳያወጣው በፍላጎቱ ከሀገር ይወጣል በሰላም የሚወጣውን እረ ቁጭ በል ብለሽ ትመክረዋለህ ።ራሱን ለማትረፍ የሚወጣውን ግን ምን ትመክረዋለህ?»ራሱን ለማትረፍ ነው የሚወጣው ግን አገሩ ሰላም ቢሆን የሰው ልጅ እኮ እንዲሰደድ አይፈልግም።»
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ