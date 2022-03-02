 የኢትዮጵያዊው  መምህር የተሳካ የድሮን ፈጠራ   | ሳይንስ እና ኅብረተሰብ | DW | 02.03.2022

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ሳይንስ እና ኅብረተሰብ

የኢትዮጵያዊው  መምህር የተሳካ የድሮን ፈጠራ  

በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት እያገለገለ የሚገኝ አንድ ወጣት የፈጠራ ባለሙያ  ሰው አልቫ አውሮፕላን ወይም ድሮን በመስራት በቅርቡ የተሳካ  የሙከራ በረራ አድርጓል።የዛሬው የሳይንስና ቴክኖሎጅ ዝግጅትም ይህንን የፈጠራ ሰው እንግዳ አድርጓል። 

አውዲዮውን ያዳምጡ። 09:03

የፈጠራ ዝንባሌ ላላቸው ወጣቶች፤እገዛ ቢያገኙ የተሻለ ዉጤት ያመጣሉ


በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት እያገለገለ የሚገኝ አንድ ወጣት የፈጠራ ባለሙያ  ሰው አልቫ አውሮፕላን ወይም ድሮን በመስራት በቅርቡ የተሳካ  የሙከራ በረራ አድርጓል።የዛሬው የሳይንስና ቴክኖሎጅ ዝግጅትም ይህንን የፈጠራ ሰው እንግዳ አድርጓል። አማኑኤል ባልቻ ይባላል።በአሁኑ ወቅት በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት እያገለገለ ሲሆን፤ ከዚያ በፊት ግን በደጀን አቪየሽን መካኒካል መሃንዲስ ሆኖ ሰርቷል።

Elfenbeinküste Trockenheit infolge des Klimawandels


በሃያዎቹ መጨረሻ   እድሜ ላይ የሚገኘው አማኑኤል በቅርቡ  ደግሞ ሰው አልባ አውሮፕላን /ድሮን/ በመገጣጠም  በተሳካ ሁኔታ የሙከራ በረራ አድርጓል። አማኑኤል እንደሚለው ድሮኑን ለመስራት ከአራት አመታት በላይ የወሰደበት ሲሆን፤ ገጣጥሞ ከጨረሰ ደግሞ አንድ አመት ገደማ ሆኖታል።ያም ሆኖ  ድሮኑን የገጣጠመባቸው  እቃዎች ብዙ ወጭ የሚጠይቁ እና በቀላሉ የማይገኙ በመሆናቸው ምናልባት በረራው ባይሳካና እክል ቢገጥመው፤ ሊሰባበር ይችላል ከሚል ስጋት ለመሞከር ሲያመነታ መቆየቱን ገልጿል።በቅርቡ ግን የሚያስተምርበት ደምቢ ዶሎ ዩንቨርሲቲ የፈጠራ ቀን ሲያከብር የተመቻቸ ሁኔታ በማግኘቱ የገጣጠመውን ሰው አልባ አውሮፕላን መሞከሩን ይናገራል።በዚህም ጥሩ ምላሽ አግኝቷል።  

Äthiopien | Maschinenbauingenieur Amanuel Balcha


አማኑኤል በኮምፒዩተር በርቀት  የሚዘወሩ  /አውቶማቲክ/  እንዲሁም  በእጅ መቆጣጠሪያ  የሚሰሩ /ማኑዋል/ ሁለት አይነት ሰው አልቫ አውሮፕላኖችን የገጣጠመ ቢሆንም፤ አሁን የሙከራ በረራ ያደረገው ግን  በእጅ በሚሰሩት ላይ  ነበር።እነዚህ ስራዎቹ  እስከ 2 ኪሎ ግራም ክብደት የመሸከም አቅም ያላቸው ሲሆኑ ፤በሙከራውም በ250 ሜትር  ከፍታ መብረር ችለዋል።ከአምስት ደቂቃ በላይ ደግሞ አየር ላይ ቆይተዋል።
 እነዚህን ሰው አልባ አውሮፕላኖች (ድሮን) ታዲያ ለአደጋ  ጊዜ  እርዳታ፣ ለአካባቢ ጥበቃ፣የህክምና ቁሳቁሶችን ለማድረስ እንዲሁም ለቪዲዮ ቀረጻ አገልግሎት ሊጠቀምባቸው አቅዷል። ለወደፊቱም ለእርሻ ስራ የሚውሉ ሌሎች ሰው አልቫ አውሮፕላኖችን የመስራት እቅድ አለው።  

Äthiopien | Maschinenbauingenieur Amanuel Balcha


አውሮፕላን መስራት የልጅነት ህልሙ መሆኑን የሚገልፀው አማኑኤል ውጤታማ ስራ የሰራው በቅርቡ ይሁን እንጅ፤ ከብረታ ብረት የተለያዩ ነገሮችን መስራት የጀመረው ግን ከልጅነቱ ጀምሮ ነው። ያ በመሆኑ ተውልዶ ባደገባት እና አሁን በሚያስተምርበት  የደምቢ ዶሎ  ከተማ ከአካባቢው የሚያገኛቸውን የወዳደቁ ብረታ ብረቶች በመጠቀም የልጅነት አቅሙ በፈቀደ መጠን ሞዴል ሄልኮፕተር መገጣጠሙን ያስታውሳል።ይህ ሙከራው 11ኛ ክፍል  ድረስ የቀጠለ  ቢሆንም፤ ከሰራቸው ሄሊኮፕተሮች አንዳቸውንም ማብረር ሳይችል መቅረቱን ይገልፃል።  
ይህንን ሙከራውን ለማሳካት ታዲያ የ12ኛ ክፍል ምህርቱን እንዳጠናቀቀ  ወደ አርባ ምንጭ ዩንቨርሲቲ በማምራት በመካኒካል ምህንድስና የመጀመሪያ ዲግሪውን ያዘ።ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ በቢሾፍቱ ከተማ ደጀን አቬሽን በተባለ ሀገር በቀል ድርጅት  ውስጥ የመቀጠር እድል በማግኘቱ ለፈጠራ ስራው የሚያግዘውን ስልጠና እዚያው ማግኜት ቻለ።
 
በዚህ መልኩ በስልጠና ያገኘውን እውቀት  መፅሀፍ በማንበብ እና ከዩቲብ ቪዲዮዎችን  በመመልከት አዳብሮ፤በተቋሙ ቆይታው አራት መብረር የሚችሉ ሞዴል አውሮፕላኖችን  የመገጣጠመ ሲሆን፤ እነዚህን እና  በቅርቡ የገጣጠማቸውን

Äthiopien | Maschinenbauingenieur Amanuel Balcha

 ሰው አልቫ አውሮፕላኖች ጨምሮ  ከ30 በላይ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች እንዳሉት ገልጿል።የፈጠራ ስራዎቹን ወደ ተግባር ለመቀየርም  ከማስተማር ስራው ጎን ለጎን በትርፍ ጊዜው የሚሰራበት  የግሉን የእንጨትና የብረታብረት መስሪያ  መክፈቱንም አጫውቶናል።  
ሀገር በቀል ፈጠራ ለሀገር ዕድገት ወሳኝ መሆኑን የሚናገረው አማኑኤል ፤ የፈጠራ ዝንባሌ ላላቸው ወጣቶች፤  ትምህርት ቤቶች  ወላጆች  እና መንግስት ቢያግዟቸው የተሻለ ውጤት ማምጣት ይቻላል ባይ ነው።ወጣቶችም ታታሪዎች እንዲሆኑ እንዲሁም ህልማቸውን እንዲከተሉ መክሯል። ሙሉ ዝግጅቱን የድምፅ ማዕቀፉን ተጭነው ያድምጡ።


ፀሀይ ጫኔ
እሸቴ በቀለ

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የፈጠራ ዝንባሌ ላላቸው ወጣቶች፤እገዛ ቢያገኙ የተሻለ ዉጤት ያመጣሉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Amanuel Balcha and his assembled drone. Amanuel Balcha is a Mechanical Engineer and working as a lecturer in Dembi Dollo University . He also assembled his own drone successfully.

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