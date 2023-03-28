 የኢትዮጵያዉያን ስጋት፣የፖለቲከኛዉ አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 28.03.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያዉያን ስጋት፣የፖለቲከኛዉ አስተያየት

ለዓመታት ለመጠፋፋት የሚያደቡት የኤርትራና የሕወሃት ፖለቲከኞች ላጭር ጊዜም ቢሆን ከየሚጥሟቸዉ ወገኖች ጋር አበሩም አላበሩ በአማራና በኦሮሞ ልሒቃን መካከል የሚካሔደዉ ሽኩቻ «የአማራና የኦሮሞ ብልፅግና» በሚባሉት በገዢዉ ፓርቲ ቡድናት መካከል እንኳ በግልፅ እየታየ ነዉ።

የኢትዮጵያዉያን ስጋት፣የአቶ ልደቱ አያሌዉ አስተያየት


የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስትና ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ሰላም ማዉረዳቸዉ ከዉጪም ከዉስጥም ብዙዎችን አስደስቷል።ይሁንና የኤርትራ ጦር ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ግዛትን ለቅቆ አለመዉጣቱ፣የትግራይና የአማራ ፖለቲከኞችን የሚያወዛግቡ ግዛቶች እጣ ፈንታ ግልፅ አልባት አለማግኘቱ የሌላ ጠብና ግጭት ሰበብ እንዳይሆን ማሳሰቡ አልቀረም።
የፖለቲካ ስልጣን የበላይነት ለመያዝ፣ በጦርነቱና በግዛት ይገባኛል ሰበብ የሚሻኮቱት የአማራና የትግራይ ብሔረተኞች በስምምነቱ ማግስት በየፊናቸዉ ታክቲካዊ የፖለቲካ አጋር ፍለጋ እየጣሩ መሆናቸዉም በሰፊዉ እየተነገረ ነዉ።
አንዳዶች እንደሚሉት የአማራ አክራሪ ብሔረተኞች የኤርትራን፣ የሕወሓት ደግሞ የኦሮሞን አክራሪ ብሔረተኞችን አጋርነት ለማግኘት እያሴሩ ነዉ።ደም የተቃቡት፣ለዓመታት ለመጠፋፋት የሚያደቡት የኤርትራና የሕወሃት ፖለቲከኞች ላጭር ጊዜም ቢሆን ከየሚጥሟቸዉ ወገኖች ጋር አበሩም አላበሩ በአማራና በኦሮሞ ልሒቃን መካከል የሚካሔደዉ ሽኩቻ «የአማራና የኦሮሞ ብልፅግና» በሚባሉት በገዢዉ ፓርቲ ቡድናት መካከል እንኳ በግልፅ እየታየ ነዉ።

Äthiopien, Addis Abeba | Äthiopisches Parlament


ዛሬ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተደረገ ዉይይት የተለያዩ አካባቢ እንደራሴዎች እንዳሉት ሽኩቻ፣መወቃቀስ፤መወጋገዙ በናረ ቁጥር ወትሮም በቅጡ ያልጠናዉ ወይም ሆን ተብሎ ቸል የተባለዉ በሐገሪቱ ሕግና ሥርዓት የማስከበር ርምጃ ጨርሶ እየተዘነጋ፣የዜጎች ደሕንነት ላደጋ እየተጋለጠ፣ ሰዎች በጠራራ ፀኃይ እየታገቱ፣እየተደበደ፣ እየተዘረፉ ነዉ።ኢትዮጵያ ባጠቃላይ የወደቀች፣የከሸፈች ወይም failed state ሆናለች የሚሉ ብዙዎች ናቸዉ።ዕዉቁ ኢትዮጵያዊ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌዉ ጨርሶ የመንግስት መፍረስ እንዳይደርስ ያሰጋል ይላሉ።
የቀድሞዉ የኢሕዴን መስራችና የፖለቲካ ተንታኝ ያሬድ ጥበቡ ግን «አይ-አዎ» ባይ ናቸዉ።ሁለቱን ፖለቲከኛና የፖለቲካ ተንታኝ አነጋግረናል።ከአቶ ልደቱ አያሌዉ ጋር ያደረግነዉን ሙሉ ቃለ መጠይቅ ይከታተሉ

ነጋሽ መሐመድ

ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር

Audios and videos on the topic

የኢትዮጵያዉያን ስጋት፣የአቶ ልደቱ አያሌዉ አስተያየት

ተዛማጅ ዘገባዎች

የኢትዮጵያዉያን ስጋት፣የፖለቲካ ተንታኙ አስተያየት

የኢትዮጵያዉያን ስጋት፣የፖለቲካ ተንታኙ አስተያየት 28.03.2023

የፖለቲካ ስልጣን በበላይነት ለመያዝ፣ በጦርነቱና በግዛት ይገባኛል ሰበብ የሚሻኮቱት የአማራና የትግራይ ብሔረተኞች በስምምነቱ ማግስት በየፊናቸዉ ታክቲካዊ የፖለቲካ አጋር ፍለጋ እየጣሩ መሆናቸዉም በሰፊዉ እየተነገረ ነዉ።

ኢትዮጵያ፣ የሰላም ማግስት ሥጋት ምድር

ኢትዮጵያ፣ የሰላም ማግስት ሥጋት ምድር 27.03.2023

ኢትዮጵያ ዛሬ ርዕሰ ከተማ አዲስ አበባን ጨምሮ ጋዜጠኞች፣ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ ተቺዎች፣ አቀንቃኞች፣ ባለሐብቶችና ሌሎች ዜጎችም በጠራራ ፀሐይ የሚታገቱ፣ የሚደበደቡ፣ የሚዘረፉባት፣ ፖለቲከኞች፣ምሑራን፣ጋዜጠኞች፣የኃይማኖት መሪዎች፣ የመብት ተሟጋቾች ሳይቀሩ ጎሳና ኃይማኖት እየመረጡ እርስበርስ የሚካሰሱ፣የሚወዛገቡባት ሐገር ናት።

የአቶ ጌታቸው ረዳ ጋዜጣዊ መግለጫ

የአቶ ጌታቸው ረዳ ጋዜጣዊ መግለጫ 24.03.2023

የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ-መስተዳደር ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ትናንት መሾማቸው የተገለጠው አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ፥ የትግራይ ክልል ግዛታዊ አንድነትን ለማስጠበቅ እንደሚሠሩ ተናገሩ ። የተፈናቀሉ ያሏቸውን መልሶ ወደ ቀዬአቸው የመመለስ ተግባራት እና ሌሎች ቀዳሚ አጀንዳዎችን እንደሚሠራባቸውም ዐስታውቀዋል ።