 የኢትዮጵያና የህወሓት መሪዎች ዉይይት በኢትዮጵያ | ኢትዮጵያ | DW | 03.02.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያና የህወሓት መሪዎች ዉይይት በኢትዮጵያ

ከፌደራሉ መንግስት በኩል ጠቅላይ ሚንስር ዓብይ አሕመድ፣ምክትል ጠቅላይ ሚንስትር ደመቀ መኮንና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተዋል።ከህወሓት በኩል የፓርቲዉ ዋና ተደራዳሪ ጌታቸዉ ረዳ የመሩት የሰላም ስምምነት ኮሚቴ አባላት ተካፍለዋል

Äthiopien Premierminister Treffen mit Führern von Tigray

የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ዛሬ ኢትዮጵያ ዉስጥ ፊትለፊት ተገናኝተዉ ተወያዩ።ደቡብ ኢትዮጵያ ሐላላ ኬላ በተባለዉ የመዝናኛ ስፍራ በተደረገዉ ዉይይት ከፌደራሉ መንግስት በኩል ጠቅላይ ሚንስር ዓብይ አሕመድ፣ምክትል ጠቅላይ ሚንስትር ደመቀ መኮንና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተዋል።ከህወሓት በኩል የፓርቲዉ ዋና ተደራዳሪ ጌታቸዉ ረዳ የመሩት የሰላም ስምምነት ኮሚቴ አባላት ተካፍለዋል።ጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ ዓሕመድ ከህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በይፋ ፊትለፊት ተገናኝተዉ ሲወያዩ ከጥቅምት 2013 ወዲሕ የዛሬዉ የመጀመሪያዉ ነዉ።የጠቅላይ ሚንስትር ዓብይ አሕመድ የፀጥታ አማካሪ ሪድዋን ሁሴን በትዊተር ገፃቸዉ እንደፃፉት ዉይይቱ ሁለቱ ወገኖች የተፈራረሙት የሰላም ስምምነት እስካሁን በነበረዉ ገቢራዊነት ላይ ያተኮረ ነዉ።ጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ ከና ወደ ትግራይ የሚደረጉ የአዉሮፕላን በረራዎች፣የሚሰጡ የባንክና ሌሎች አገልግሎቶች እንዲጨምሩ ወስነዋል።ዉሳኔዉ አምባሳደር ሪድዋን እንዳሉት በሁለቱ ወገኖች መካከል ይበልጥ መተማመን ለማስፈን ያለመ ነዉ። የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና የሕወሓት ተደራዳሪዎች ካለፈዉ ጥቅምት ጀምሮ ፕሪቶሪያና ናይሮቢ ዉስጥ የተፈራረሙት ስምምነት በአብዛኛዉ ገቢር እየሆነ ነዉ።የሁለቱ ወገኖች ከፍተኛ ባለስልጣናት ዛሬ ኢትዮጵያ ዉስጥ ተገናኝተዉ እንደሚወያዩ አስቀድሞ በይፋ አልተነገረም።

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት 13.01.2023

የህወሓት ተዋጊዎች ከባድ ጦር መሳሪያቸዉን ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ማስረከባቸዉ፣ የኦሮሚያ በጣሙን ምዕራብ ኦሮሚያ ዉስጥ የሚደረገዉ ግጭት፣ጥቃትና ግድያ አሁንም መፍትሔ አለማግኘቱና ኢትዮጵያዉን አትሌቶች በትግራይ ያደረጉት ጉብኝት ሳምንቱንየማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተከታታዮችን ትኩረት የሳቡ መስለዋል

የሶስቱ ኃያላን የውጭ ጉዳይ ሚንስትሮች ጉብኝት በኢትዮጵያ

የሶስቱ ኃያላን የውጭ ጉዳይ ሚንስትሮች ጉብኝት በኢትዮጵያ 14.01.2023

ሚንስትሮቹ በጉብኝታቸው ወቅት የህብረቱን አንድ አቋም ግልጽ አድርገዋል። « በኢትዮጵያ ያለ ፍትህ እርቅ አይኖርም» ። አዲሱ የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ቺን ጋንግም እንደቀደሙቱ ቻይናውያን የውጭ ጉዳይ ሚንስትሮች ሁሉ ስልጣናቸውን አፍሪቃን በመጎብኘት ለመጀመር ባለፈው ማክሰኞ ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘዋል።

የኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት ገቢራዊነቱ

የኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት ገቢራዊነቱ 14.11.2022

ሁለቱ ወገኖች ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪቃ የፈረሙትን ግጭትን በዘላቂነት የማስወገድ ስምምነትን ገቢር ለማድረግ መዋዋላቸዉ የዘግናኙ እልቂት የመጨረሻዉ መጀመሪያ መሆኑ ሊያከራክር አይገባም።ለኢትዮጵያ ሕዝብ-ባጠቃላይ፣ በተለይ ባልሰራዉ ወንጀል፣ ለማይጠቅመዉ ጦርነት ልጅ፣ወዳጅ ዘመዱን ለገበረዉ፣ ለቆሰለ፣ ለተፈናቃለ፣ ለተሰቃየዉ ሕዝብ በርግጥ እፎይታ ነዉ።