 የኢትዮጵያና ኬንያ የጸጥታ ትብብር | ኢትዮጵያ | DW | 03.10.2022

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያና ኬንያ የጸጥታ ትብብር

ኬንያ ለኢትዮጵያ በጣም ቅርብ እና የተለየ ሀገር ነው። ከእኛ ጋር ያላቸው ዝምድናን ተራ የዲፕሎማቲክ ግንኙነት አይደለም። የተቀራረበና ጥሩ ግንኙነት ነው ያለን። እዚህ አብሮ መኖርን እንጂ መገፋፋትን ብዙ አታይም

የኢትዮጵያና ኬንያ የጸጥታ ትብብር

አዲስ የተመረጠው የኬንያ መንግሥት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት አጠናክሮ የሚቀጥልና አብሮ ለመሥራትም የሚያነሳሳ ነው ሲሉ በኬንያ የኢትዮጵያ ባለ ሙሉ ሥልጣን አምባሳደር ባጫ ደበሌ በተለይም ለዶቼ ቬለ ( DW ) ተናገሩ። 

በሁለቱ ሀገሮች "በተለይም ፀጥታን በተመለከተ አብሮ ለመሥራት ፍላጎት እንዳላቸው አምባሰዳር ባጫ ደበሌ ገልፀዋል። 

ኬንያ ከየትኛውም ጎረቤት ሀገሮች ጋር በጦርነት የፈታችው ችግር የለም ያሉት አምባሳደር ባጫ ደበሌ ፣ ባህላቸው ችግሮችን በውይይት መፍታት መሆኑን ጠቅሰው "የኢትዮጵያ ጠላቶች" ሲሉ የገለፆጿቸው አካላት ኬንያ ውስጥ በድንበር አካባቢ እንደሚገኙና ያንንም ከሀገሩ ምንግሥት ጋር ለመቆጣጠር እንደሚሰሩ እና ስምምነትም መኖሩን ገልፀዋል።/

በኬንያ የኢትዮጵያ ባለ ሙሉ ሥልጣን አምባሳደር ለሆኑት አምባሳደር ባጫ ደበሌ ናይሮቢ ከተማ ውስጥ ባለው ጽ/ቤታቸው ዶቼ ቬለ የመጀመሪያ የቀረበላቸው ጥያቄ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን ነበር።
"ኬንያ ለኢትዮጵያ በጣም ቅርብ እና የተለየ ሀገር ነው። ከእኛ ጋር ያላቸው ዝምድናን ተራ የዲፕሎማቲክ ግንኙነት አይደለም። የተቀራረበና ጥሩ ግንኙነት ነው ያለን። እዚህ አብሮ መኖርን እንጂ መገፋፋትን ብዙ አታይም" ብለዋል 
አምባሳደር ባጫ ደበሌ ኢትዮጵያ እና ኬንያ በተለይም ፀጥታን በተመለከተ አብሮ ለመሥራት ስምምነቶች አሉ ብለዋል።
"አዲስ የተመረጠውን መንግሥት ፕሬዝዳንቱን ጭምሮ አግኝተናል። በድንበር ጉዳይ የጋራ ጠላት አለን። የጋራ ጠላትን በጋራ ለመዋግት ፣ የጋራ ገበያ ለመፍጠር ሥራዎች እየተሠሩ ነው። አብሮ ለመሥራትም የሚያነሳሳ መንግስት ነው" ሲሉ ገልፀዋል።
"ከኬንያ መንግሥት ጋር በኢትዮጵያ እና በኬንያ ድንበር አካባቢዎች የሚገኙ የኢትዮጵያ ጠላቶችን ለመቆጣጠር ስምምነት አለን" ሲሉ አምባሳደር ባጫ ደበሌ ለDW ተናግረዋል።
የከተማ ንፅህና ፣ በቅርቡ ያከናወኑት ምርጫ እና የተነሳው አቤቱታ የተዳኘበት ፍርድ ቤት ገለልተኝነት ኢትዮጵያ ከኬንያ ልትማረው የምትችለው መሆኑን መገንዘባቸውንም አምባዳደሩ ተናግረዋል።
"ምርጫን በተመለከተ ነፃ ፍርድ ቤት ፣ ነፃ የምርጫ ቦርድ አለ። ብለዋ። 
ኢትዮጵያ በ1954 ዓ.ም ኬንያ ከ እንግሊዝ ቅኝ ግዛት ነፃ ከመውጣቷ በፊት ቆንስላ ጽ/ቤት በምክፈት የሁለትዮሽ ግንኙነቷን የጀመረችው።  በ1963 ዓ.ም ኢትዮጵያ ወደ ኬንያ አምባሳደር ልካለች። 
ሰለሞን ሙጬ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
እሸቴ በቀለ

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የኢትዮጵያና ኬንያ የጸጥታ ትብብር  

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