የኢትዮጵያና ቻይና ትብብር አዲስ ምእራፍ
ጠቅላይ ሚንሥትር ዐቢይ አሕመድ ከቻይናው መሪ ሺ ጂንፒንግ ጋ ቤጂንግ ውስጥ ዛሬ ስለሁለቱ ሃገራት ላቅ ያለ ትብብር መነጋገራቸውን ከቻይና የወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል ። ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ ቻይናየሚገኙት «ቀበቶ እና መንገድ ተነሳሽነት» (BRI) በተሰኘው የቻይናው ግዙፍ የግንባታ ፕሮጄክት ሦስተኛ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ መሆኑም ተዘግቧል ። የቻይና መንግሥት ዜና አገልግሎት «ዢኑዋ» ዛሬ እንዳተተው ከሆነ፦ ቻይና እና ኢትዮጵያ «ዘላቂ የሆነ ሥልታዊ ትብብር» የሚል ስያሜ የተሰጠው ስምምነት ማድረጋቸውም ተጠቅሷል ።
ሩስያ እና ቻይናን ጨምሮ አምስት ሃገራት ያቋቋሙት የኢኮኖሚ እና የንግድ ትብብር በእንግሊዥኛው (BRICS) ኢትዮጵያን ጨምሮ ስድስት ሃገራትን ከጎርጎሪዮሱ አዲስ ዓመት ጀምሮ በሙሉ አባነት እንደሚቀበል ቀደም ሲል መገለጹ የሚታወስ ነው ። የሩስያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን 130 ሃገራት ይታደሙበታል በተባለው የቻይናው ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ዛሬ ቤጂንግ መግባታቸው ተገልጿል ።
ዶክተር አደም ካሴ ዘ ሔግ ኔዘርላንድስ የሚገኘው ዓለም አቀፍ የዴሞክራሲ እና የምርጫ ሥርዓት ድጋፍ ሰጪ ተቋም (IDEA) ከፍተኛ አማካሪ ናቸው ። በቻይናና ኢትዮጵያመካከል «ዘላቂ የሆነ ሥልታዊ ትብብር» በሚል ተደረገ የተባለው ስምምነት ምን ማለት ነው የሚለውን በማብራራት ይጀምራሉ ።
ማንተጋፍቶት ስለሺ
አዜብ ታደሰ