የኢትዮጵያ መንግስት በሳዑዲ አረቢያ ውስጥ ለታሰሩ ኢትዮጵያዉያን በቂ ትኩረት እንዲሰጥ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ (ኢሰመጉ) ጠየቀ። ጉባኤዉ ባወጣዉ አስችኳይ መግለጫ እንዳለዉ ሳዑዲ አረቢያ ዉስጥ በህጋዊ መንገድ የሚኖሩ ዜጎች ጭምር ከፍተኛ የስብአዊ መብት ረገጣ እየደረስባቸው ነው ብሏል።
የኢትዮጵያ መንግስት በሳዑዲ አረቢያ ውስጥ ለታሰሩ ኢትዮጵያዉያን በቂ ትኩረት እንዲሰጥ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ (ኢሰመጉ) ጠየቀ። ጉባኤዉ ባወጣዉ አስችኳይ መግለጫ እንዳለዉ ሳዑዲ አረቢያ ዉስጥ በህጋዊ መንገድ የሚኖሩ ዜጎች ጭምር ከፍተኛ የስብአዊ መብት ረገጣ እየደረስባቸው ነው ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከትናንት በስቲያ ለሐገሪቱ ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ «የሰለጠኑ ገዳዮች አሉበት እንደሚባልና ኢተዮጵያውያን ስለመሆናቸው» እርግጠኛ እንዳይደሉ በመጥቀስ መንግስት ዜጎቹን ለማስመለስ በትኩረት እየሰራ ነው ብሏል።
ሳዑዲ አረቢያ ዉስጥ የታሰሩ ዜጎች ለከፍተኛ ሰብአዊ መብት ጥሰት መዳረጋቸውን ነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ባውጣው አስቸኳይ መግለጫ ያመለከተው። መንግስት በቂ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ በማሳሰብ። የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዳን ይርጋ ለ DW በሰጡት ተጨማሪ ማብራሪያ የሳውዲ መንግስት ከሰኔ 4/2013 ጀምሮ በኢትዮጵያውያን ላይ ህገወጥ እስር እየፈጸመ ይገኛል ብሏል።
አያይዘውም በእስር ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ማሰቃየት፣ድብደባ፣ ምግብና ህክምና መከልከል እንዲሁም ኢሰብአዊ አያያዝ እየተፈጸመባቸው ነው ሲሉ ወቅሰዋል። በአንድ ንጽህናው ባልተጠበቀ እስርቤት ብዙዎች ስለታጎሩ በርካቶች ለህመም ጥቂቶች ደግሞ ለሞት መዳረጋቸውንም አክለዋል።
ባለፈዉ ማክሰኞ በተካሄደው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ስለ ጉዳዩ የተጠይቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ `` ከኛ አንጻር ፈተና አለብን። ፈተናው ምንድነው? ሰዎቹ በህገወጥ መንገድ የሄዱ ናቸው። ሁሉም ፓስፖርት ያለው አደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመሆኑም እርግጠኛ አደለሁም። ሁሉም ከዚህ ሳውዲ የሄደ መሆኑን ማወቅ ያስቸግራል። የሰለጠኑ ነብሰ ገዳዮች አሉበት ይባላል። እና ዝምብለን ብናመጣ መከራም እንዳይመጣ ቆም ብሎ ማጥናት ማስላት ስለሚፈልግ ነው`` ብለው ነበር።
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዳን ይርጋ ግን ይህን አይቀበሉም። የፈለገውን አይነት ወንጅል ቢፈጽሙ እንኳ ሰብአዊ አያያዝ ሊነፈጉ አይገባም ሲሉ ይከራከራሉ።
ኢሰመጉ በመጨረም በሳውዲ እስርቤቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ሃገር የመመለሱ ስራ ከዚህ በላይ ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራ ይገባል ሲል ጥሪውን አቅርቧል።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሃመድ