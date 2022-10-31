 የኢሰመኮ ዓመታዊ መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 01.11.2022

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢሰመኮ ዓመታዊ መግለጫ

የኮቪድ ወረርሽኝ፣ ድርቅ፣ ጦርነትና ግጭት በሴቶችና ሕፃናት መሰረታዊ መብቶች ጥበቃ ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደራቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) በጉዳዩ ላይ ያወጣው አመታዊ የምርመራ ውጤት ይፋ አደረገ።

ከ20 ሺህ በላይ የከተማዋ ነዋሪዎች ተፈናቅለዋል

የኮቪድ ወረርሽኝ፣ ድርቅ፣ ጦርነትና ግጭት በሴቶችና ሕፃናት መሰረታዊ መብቶች ጥበቃ ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደራቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) በጉዳዩ ላይ ያወጣው አመታዊ የምርመራ ውጤት ይፋ አደረገ።

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ያወጣው የሴቶችና የሕፃናት ሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ዓመታዊ ሪፓርት በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት እና በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎችም በተነሱ ኃይል የቀላቀሉ ግጭቶች ምክንያት የሕፃናት በሕይወት የመኖር፣ ከጥቃት የመጠበቅ፣ ድጋፍና ፍትሕ የማግኘት፣ የትምህርትና የጤና መብቶቻቸው ተጥሰዋል ብሏል።

ከግጭቶቹ ጋር በተያያዘ ሕፃናት የሞት፣ የአካል እና የሥነ-ልቦና ጉዳቶች የደረሱባቸው ሲሆን ከቤተሰብ በመነጠልና በመፈናቀል የተነሳ ለአሳሳቢ ችግሮችና የመብት ጥሰቶች ተጋልጠው ይገኛሉም ተብሏል።

በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል በሚገኙ በርካታ የመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃይ ሕፃናት ለከፍተኛ የምግብ እና የውኃ እጥረት፣ ለበሽታ እና ወረርሽኝ፣ ለጉልበት ብዝበዛ እና ለሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር፣ ለልመና እና ለወሲባዊ ጥቃቶች ተጋላጭ መሆናቸውም በሪፖርቱ ተመላክቷል።

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ

ሸዋዬ ለገሠ

 

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ከ20 ሺህ በላይ የከተማዋ ነዋሪዎች ተፈናቅለዋል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

SO PAULO, SP - 30.10.2022: SEGUNDO TURNO ELEIES 2022 SP - The president-elect of Brazil, Luiz Incio Lula da Silva, PT makes a statement to the press in So Paulo, this Sunday, 30 after the counting of votes. x2286031x PUBLICATIONxNOTxINxBRA RobertoxCasimiro

ብራዚል፤ ዳ ሲልቫ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫን አሸነፉ 31.10.2022

ግራ ክንፈኛው ሉዊዝ ኢናሲዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ከፍተኛ ፉክክር የታየበትን የብራዚል ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 50,9 በመቶ በማግኘት በጠባብ ዉጤት አሰሸነፉ። የቀኝ አክራሪ ተቀናቃኛቸው እና የወቅቱን ፕሬዚደንት ጃይር ቦልሶናሮ በምርጫዉ 49.1 በመቶ በማግኘት ሽንፈታቸዉን ተቀብለዋል።

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

የጥቅምት 20 ቀን 2015 ዓ/ም ሙሉ ስርጭት 30.10.2022

Eritrean soldiers walk to the front near the town of Zalambessa, 120 kilometers (75 miles) south of Asmara Wednesday May 24, 2000. Eritrea marked the anniversary of its independence from Ethiopia in familiar straits Wednesday, with its leader defiant and its soldiers battling Ethiopian troops. (AP Photo/Jean-Marc Bouju)

የጥቅምት 19 ቀን 2015 ዓ/ም የዓለም ዜና 29.10.2022