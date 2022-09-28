የኢሰመኮ ሠራተኞችና ፅሕፈት ቤት ተጠቁ

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን መስከረም 25 ቀን 2015 ዓ.ም በቡድን ሆነው የሄዱ የተባሉ ወጣቶች በተቋሙ የጋምቤላ ከተማ ጽ/ቤት ባልደረቦች ላይ ዛቻ ፣ ማስፈራሪያ እንዲሁም የተለያዩ የጥፋት ድርጊቶችን መፈጸማቸውን ትናንት ባወጣው መግለጫ ገልጿል።
የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ጋምቤላ ዉስጥ ስለተፈፀመ የመብት ጥሰት በመዘገቡ ምክንያት ሠራተኞቹ ለጥቃት መጋለጣቸዉን አስታወቀ።ባለፈዉ ሰኔ የጋምቤላ ከተማን ባጠቁ አማፂያንና በመንግስት የፀጥታ ኃይሎች መካከል በተደረገ ዉጊያና ከዉጊያዉ በኋላ የመንግስት ፀጥታ አስከባሪዎች ሰላማዊ ሰዎችን መግደል፣ መደብደብና ማሰራቸዉ የሚያጋልጥ ዘገባ ባለፈዉ መስከረም 18 ኮሚሽኑ አዉጥቶ ነበር።የጋምቤላ ክልላዊ መንግስት ዘገባዉን አስተባብሏል።ኢሰመኮ ያሁኑ ጥቃት የደረሰዉ በኮሚሽኑ ዘገባ ምክንያት ነዉ።
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን መስከረም 25 ቀን 2015 ዓ.ም በቡድን ሆነው የሄዱ የተባሉ ወጣቶች በተቋሙ የጋምቤላ ከተማ ጽ/ቤት ባልደረቦች ላይ ዛቻ ፣ ማስፈራሪያ እንዲሁም የተለያዩ የጥፋት ድርጊቶችን መፈጸማቸውን ትናንት ባወጣው መግለጫ ገልጿል።በተቋሙ የሕግና ፖሊሲ ሥራ ክፍል ዳይሬክተር ታሪኳ ጌታቸው ደረሰ ያሉትን ጥፋት ለ DW ተናግረዋል።"መስከረም 25 ጥዋት የተወሰኑ የወጣቶች ቡድኖች መጥተው የኢሰመኮ ጋምቤላ ጽ/ቤታችን ላይ የተወሰኑ ጥፋቶችን አድርሰዋል። በሰራተኞቻችን ላይ ማስፈራሪያ እና ዛቻ አድርሰዋል" ብለዋል
በጋምቤላ ከተማ ሰኔ ወር ላይ የኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት እና የጋምቤላ ነፃነት ግንባር የተባሉ አማፂ ታጣቂ ቡድኖች የጋምቤላ ከተማን በከፊል ተቆጣጥረው የነበረ ሲሆን በፌዴራል እና በክልሉ የፀጥታ ኃይሎች እንዲወጡ መደረጉን ተከሎ የጋምቤላ ክልል የፀጥታ ኃይላት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ናቸው ያሏቸውን 50 ሲቪል ሰዎች በመኖሪያ ቤታቸው እና በመንገድ ላይ ከሕግ ውጪ መግደላቸውን ኢሰመኮ መስከረም 18 ያወጣው የምርመራ ግኝት ዘገባ ይገልጻል።
የምርመራ ግኝቱ አክሎም የአካል ጉዳት መድረሱን፣ ድብደባ እና የማሰቃየት ድርጊቶች መፈፀማቸውን ብሎም የንብረት ውድመትና ዘረፋ መፈፀሙን ገልፆ ነበር።የኮሚሽኑን የምርመራ ሪፖርት መውጣት ተከትሎ በማኅበራዊ ትስስር ገጾች እና በመገናኛ ብዙኃን ላይ የተሳሳተ እና ዛቻን ያዘሉ መረጃዎች ሲሰራጩ፤ እንዲሁም በኢሰመኮ ባልደረቦች ላይ ያነጣጠሩ የጥላቻ መልዕክቶች ሲዘዋወሩ ቆይተዋል ሲል የገለፀው ኢሰመኮ በከተማዋ የተለያዩ የሰብአዊ መብቶች ሥራዎችን በሚያከናውኑ ሌሎች ድርጅቶች ላይ “ከከተማው ለቅቀው እንዲወጡ” ማስፈራሪያ መድረሱንም የተቋሙ የሥራ ኃላፊ ገልፀዋል።
"የተለያዩ የፖለቲካ አቋም ያላቸው ኃይሎች ሁል ጊዜ የተለያየ አይነት ጥፋት ያደርሳሉ። ሪፖርቶቻችንም መጠቀሚያ ለማድረግ ይሞክራሉ። ጥቃቱ የእኛን የሰብዓዊ መብት ሥራ ካለመረዳት የመነጨ ነው" በማለት ኃላፊዋ ገልፀዋል።
ይህንን የኮሚሽኑን የምርመራ ግኝት ዘገባ ተከትሎ የጋምቤላ ክልል መንግሥት ሪፖርቱ "ሚዛናዊነት የጎደለው" መሆኑን ጠቅሶ "እንደማይቀበለው እና እንደሚያወግዘው" መስከረም 22 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።የኮሚሽኑን ሪፖርት ግኝትም "እጅግ የተጋነነ እና በወቅቱ የነበረውን ሐቅ ያላገናዘበ" ብሎት ነበር።የክልሉ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡገቱ አዲንግ በጉዳዩ ላይ ዛሬ ማብራሪያ ሊሰጡን ቀጠሮ ይዘውልን ነበር። ሆኖም ፈቃዳቸውን ከገለፁልን በኋላ ስልካቸእን ሊያነሱልን አልቻሉም።የጋምቤላው ግጭት፤ የኢሰመኮ እና ኦፌኮ መግለጫ
የኢሰመኮ የሕግና ፖሊሲ ሥራ ክፍል ዳይሬክተር ታሪኳ ጌታቸው ጥቃቱን ተከትሎ የጋምቤላ ጽ/ቤታቸው አሁን በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ጠይቀናቸው "ሥራችንን አላቆምንም " የሚል ምላሽ ሰጥተዋል።ኢሰመኮ በመግልጫው ዋና ኮሚሽነር ዶ/ር ዳንኤል በቀለ "ኮሚሽኑ በሕገ መንግሥት የተቋቋመ የፌዴራል የብሔራዊ ሰብአዊ መብቶች ተቋም መሆኑንና የኮሚሽኑ ሠራተኞችም በአዋጅ የልዩ መብት ጥበቃ የሚደረግላቸው መሆኑን አስታውሰው፣ “ኮሚሽኑ የክትትል እና የምርመራ ሥራውን በሚያከናውንበት ወቅት የተለያዩ ችግሮች የሚገጥሙት ቢሆንም፤ ይህንን ዐይነት በብሔራዊ ሰብአዊ መብቶች ተቋም እና ሠራተኞች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው፣ በክልሉ የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ላይም ከፍተኛ አሉታዊ ምልከታ የሚጥል ነው። የፌዴራል እና የክልሉ መንግሥት ተባብረው በአፋጣኝ እንዲያስቆሙት ኮሚሽኑ በጥብቅ ያሳስባል” ማለታቸው ተጠቅሷል።የጋምቤላ ክልል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ክልሉን አስመልክቶ ያወጣውን ዘገባ እንደማይቀበል አስታወቀ፡፡
መግለጫው በጋምቤላ ከተማ "ከሰኔ 7 እስከ ሰኔ 9 ቀን 2014 ዓ.ም. የተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ተጎጂዎች እና የተጎጂ ቤተሰቦች አሁንም ሟቾች የተቀበሩበትን ቦታ ለማወቅ እና ፍትሕ ለማግኘት በመጠባበቅ ላይ በመሆናቸው የኮሚሽኑ ምክረ ሐሳቦች ሊተገበሩ ይገባል" በማለት አሳስቧል።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ