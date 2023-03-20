የኢራቅ የተወረረችበት 20ኛ ዓመት

በሐሰት ዉንጀላ ሐገር ያጠፋዉ ጦር ከ4ሺሕ በላይ ጓዶቹን ሕይወት ገብሯል።የአሜሪካ ግብር ከፋይ በትሪሊዮን የሚቆጠር ዶላር ከስክሷል።የጦሩ ፊት አዉራሪዎች ግን በመዋሸታቸዉ፣ሐገር በማጥፋታቸዉ፣ ሕዝብ በማስፈጀታቸዉም፣ ወታደሮቻቸዉን በማስገደላቸዉም፣ ገንዘብ በማጥፋታቸዉ ወይም የዓለምን ሕግ በመጣሳቸዉ ባንዱም፣አንዳቸዉም፣ አንዴም ተጠያቂ አልሆኑም።
እርግጥ ነዉ ሙአዚኖች፣ኢማሞች፣ማለዳ ነቂዎች ለሱቢሕ ሶላትም-ለመፀዳዳትም ተፍትፍ እያሉ ይሆናል።አብዛኛዉ ባግዳዴ ግን ተኝቷል።ለጥ-ለሽ ጭልጥ ያለ የማለዳ እንቅልፍ።መጋቢት 19፣ 2003 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ) የአሜሪካኖች የሞት መልዕክተኞችም እንደ ባግዳድ ሁሉ ዝም ያሉ ናቸዉ።ድምፃቸዉ ብዙ አይሰማም።የሰዉ ዓይን ቀርቶ፣ የሬዳር ጨረር፣ የኤሌክትሪክ ባዉዛ በቀላሉ አያያቸዉም።የሌሊት ጭልፊት -117 ድምፅ-ጨረር አልባ ተዋጊ አዉሮፕላኖች።ዝም ያለዉን የኢራቅን ሰማይ በዝምታ ሰንጥንቀዉ በቅፅበት ባግዳድ ደረሱ።ሁለት ናቸዉ።ከሌሊቱ 10 ሰዓት ከ42 ደቂቃ።የጎረሱትን 200 ፓዉንድ ምሽግ ሰባሪ ቦምብ ባግዳድ ቤተ-መንግስት ላይ ዘረገፉት።በዚያዉ ቅፅበት የአሜሪካ ሚሳዬሎች የዚያችን ዉብ፣ዘመናይ፣ ጥንታዊ ከተማን ምርጥ ቤተ-መንግስት ይቀጠቅጡት ያዙ። ምፅዓት----ትናንት ዕሁድ 20ኛ ዓመቱ።
የኤፍራጠስና ትግሪስ ወንዞች መፍሰሺያይቱ፣ የሜሶፖታሚያኖች፣ የባቢሎኖች፣የአሱሪያዎች፣የአካዳዎች፣ የዩሁዲዎች፣የክርስቲያኖች፣የሙስሊሞች ስልጣኔ እምብርቲቱ፣የእርሻ፤ የፅሁፍ፣የሒሳብ፣የቀን መቁጠሪያ፣የአስትሮሎጂ፣ የሕክምና፣የሕግ ጥበብና ዕዉቀት መፍለቂያቱ ሐገር የዘመኑ አጥፊ ጦር መሳሪያ መዘርገፊያ፣የዕልቂት-ፍጅት አብነት ሆነች።
የአብረሐም መፀለያ፣ እየሱስ ደቀ-መዛሙርት መስበኪያ፣የነብዩ መሐመድ ተከታዮች ማስተማሪያ፣የዓሊ መመለኪያቱ ኢራቅ የአሜሪካኖች፣የብሪታኒያዎች፣ የአዉስትሬሊያ የካናዳ፣የሌሎችም ጮሌዎች መክበሪያ፣የዘራፊዎች፣ የወርሮ በሎች፣የአሸባሪዎች መፈንጪያ፣ የአብዛኛ ዜጎችዋ ግን «ገሐነብ» ሆነች-20 ዓመት።ረጅም ነዉ።
እሱ ኢንጂነር ነዉ።
«ይሕ ዴሞክራሲ የሚሉት ቃል ለኔ፣ ሌሎች ስላሉት ብቻ የሚባል ይመስለኛል።ዴምክራሲ ምን እንደሆነ ብዙዎቻችን አናዉቀዉም።አንዳዶች እነሱ የሚፈልጉትን ለማድረግ እንዲመቻቸዉ ከነፃነት ጋር ያያይዙታል።ዴሞክራሲ ብዙ ሰዉ የማያዉቀዉ ቃል ነዉ።
አቡ ዓሊ የምግብ ቤት ባለቤት ናቸዉ።
«በ20 ዓመት ጊዜ፣ኢራቅ ዉስጥ ምንም የተደረገ ነገር የለም።መንገድን ከማፅዳት እስከ ግንባታ ለኢራቅ ምንም የተደረገ ነገር የለም።ማንም ሰዉ በሰላም ከቤቱ ሲወጣ በሰላም ይመለስ-ይገደል እርግጠኛ ሊሆን አይችልም።ብቻ፣ ፈጣሪ አለን።»
አድናን ሻላሽ ጡረተኛ ተዋኝ ነዉ።
ቡሽ-ብሌር
«ምንም የተሰራ ነገር የለም።ሁኔታዉ እየከፋ ነዉ።ዴሞክራሲ እንዲያዉ ለታይታ እንጂ በተጨባጭ የለም።»
አሜሪካኖች የመጀመሪዉ የፋርስ ባሕረ ሰላጤ ጦርነት በሚባለዉ ዉጊያ ኢራቅን በኢራቅ በኩል የመካከለኛዉ ምስራቅ ሐገራትን ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሐብታዊና ማሕበራዊ ሥርዓትን ሙሉ በሙሉ አለመቆጣጠራቸዉ፣ ብዙዎች እንደሚሉት፣ የለንደን-ዋሽግተን ፖለቲከኞችን ለዓመታት ሲያንገበግብ፣ አጋጣሚ ፍለጋ ሲያባትልም ነበር።
ጦርነቱ በ1991 በይፋ ከቆመ በኋላ ሁለቱ ሐገራት በቀጥታና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል በኢራቅ መንግስት ላይ የጣሉት ጠንካራ ማዕቀብ፣ ማዕቀቡን በማስከበር ሰበብ በኢራቅ ጦር ላይ ያደረሱት ተደጋጋሚ የዓየር ድደባ፣ ሻጥር፣ ለኩርድ አማፂያን የሰጡት ሁለንተናዊ ድጋፍም ያቺን በነዳጅ ሐብት የበለፀገች፤ ጥንታዊ ሐገርን ባጭር ጊዜ ከዕቅፋቸዉ የሚያስገባ አልሆነም።
ጥቅምት 1998 የኢራቅን መንግስት ማስወገድ የዩናይትድ ስቴትስ የዉጪ ጉዳይ ይፋዊ መርሕ ሆነ።ጆርጅ ቡሽ ዳግማዊን ለስልጣን ያበቃዉ የሪፐብሊካኖች የዉጪ መርሕ ዋና የምርጫ ቅስቀሳ «የሰዳም ሁሴንን መንግስት ከስልጣን ማስወገድ» የሚል ነበር።
ኃምሌ 2002፣ በአፅሕሮቱ SAD ተብሎ የሚጠራዉ የአሜሪካ ማዕከላዊ የስለላ ድርጅት (CIA) የልዩ እንቅስቃሴ ክፍል ሰላዮች ወደ ኢራቅ ሰርገዉ መግባት ጀመሩ።በሰሜን ኢራቅ በኩል ፔሽ ሜርጋ ከሚባሉት የኩርድ አማፂ ኃይላት ጋር ፣ በሌላዉ የኢራቅ ግዛት ደግሞ በገንገዘብ ከገዟቸዉ ሰዎች ጋር አለያም ብቻቸዉን በመሆን የአሜሪካ ጦር የሚመታቸዉን ኢላማዎች መምረጥ፣ጦሩ የሚሰፍርና የሚያጠቃበትን አቅጣጫ መንጠብ ያዙ።
የኔቶ አባል የሆነችዉ ቱርክ የወረራ ዝግጅቱን በመቃወሟ የጦር ሰፈር፣የማጥቂያ አቅጣጫና አካባቢ ፍለጋዉ ኩዌት፣ ዮርዳኖስና በሌሎች የኢራቅ አጎራባች የዓረብ ሐገራት በኩል ይቀለጣጠፍ ያዘ።
መስከረም 12፣ 2002 ፕሬዝደንት ቡሽ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ባደረጉት ንግግር ኢራቅን የመዉረር ፍላጎታቸዉን፣የወረራዉን ሰበብና ማማኻኛም ለዓለም አሳወቁ።
«ኢራቅ፣ ችሎታ ያላቸዉን የኑክሌር ሳይንቲስቶችና ቴክኒሻኖችን ቀጥራለች።የኑክሌር ጦር መሳሪያ ለማምረት የሚያስችል ሥርዓትና መዋቅር አላት።ዩራኒየም ለማብላላት የሚጠቅም ከፍተኛ ደረጃ ያለዉ የዓልሙኒየም ቧምባ ለማግኘት በተደጋጋሚ ጥራለች።ይህን መሰሉን ቁሳቁስ ካገኘች ባንድ ዓመት ጊዜ ዉስጥ የኑክሌር ጦር መሳሪያ ማምረት ትችላለች።»
መስከረም 24፣ 2002።በዚያ ሰሞን ከብሪታንያ ጠቅላይ ሚንስትርነት ይልቅ የዩናይትድ ስቴትስ በጣሙን የፕሬዝደንት ጆርጅ ቡድ « የዉጪ ጉዳይሚንስትር» የሚባል ቅፅል የወጣላቸዉ ቶኒ ብሌር የቡሽን የወረራ ዝግጅትና ፍላጎት መረጃ ባሉት «ቅጥፈት» አረጋገጡ።
ወረራዉን በመቃወም ከተደረጉ ሰልፎች አንዱ
ብሌር ያኔ እንዳሉት ኢራቅ በ45 ደቂቃ ዉስጥ ኬሚካዊ ጦር መሳሪያ የመተኮስ አቅም እንዳላት ሰላዮቻቸዉ አረጋግጠዉላቸዋል።
«የስለላዉ መረጃ ኢራቅ ኬሚካዊና ባዮሎጂካዊ መሳሪያ እንዳላት፣ ሰዳም ማምረታቸዉን መቀጠላቸዉን ያረጋግጣል።መረጃዉ ሳዳም የኬሚካዊና ባዮሎጂያዊ መሳሪዎቹን ለመተኮስ የተዘጋጀ ወታደራዊ ዕቅድ እንዳላቸዉ ያረጋግጣልም።በራሳቸዉ በሺዓ ህዝብ ላይ ጨምሮ በ45 ደቂቃ ዉስጥ ሊተኩሱት ይችላሉ።»
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢራቅ አዉዳሚ ጦር መሳሪያ መርማሪ ኮሚሽንና የዓለም የአዉቶሚክ ተቆጣጣሪ ድርጅት (IAEA) ለዓለም የሚያቀርቡት ዘገባ ለዋሽግተን-ለንደን ተሻራኪዎች ዋጋ አልነበረዉም።
የመርማሪ ኮሚሽኑ የበላይ ሐንስ ብሊክስና የIAEA ኃላፊ መሐመድ አል በረዳይ ለፀጥታዉ ጥበቃ ምክር ቤት የሚያቀርቡት ዘገባ የወረሪዎችን ፍላጎት የሚቃረን በመሆኑ አሜሪካኖች «ከኢራቅ መንግስት ተቃዋሚዎች የተገኘ» ያሉትን የፈጠራ ታሪክ መረጃ ብለዉ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አቀረቡ።
ዘገባዉን እንዲያቀርቡ የተመረጡት ገና ሻምበል በነበሩበት ዘመን በ1968 ማይ ላይ-ቬትናም ዉስጥ የአሜሪካ ወታደሮች ሰላማዊ ሰዎች መጨፍጨፋቸዉን የካዱት ጃማይካዊ-አሜሪካዊ የቀድሞ የጦር አዛዥ፣ኋላ የአሜሪካ ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ነበሩ።ጄኔራል ኮሊን ፓዌል።
«የምናዉቀዉን በሙሉ ልነግራችሁ አልችልም።ይሁንና የምነግራቸዉ ለዓመታት ሁላችንም ከምናዉቀዉ ጋር ሲቀናጅ በጣም የሚያስጨንቅ ነዉ።የኢራቅ ባሕሪ የሚያሳየዉ፣ ሳዳም ሁሴንና ስርዓታቸዉ ዓለም አቀፉ ማሕበረሰብ በጠየቀዉ መሰረት መሳሪያቸዉን ለማስከረብ ፈቃደኛ አይደሉም።እንዲያዉም እዉነቱ ሳዳም ሁሴን ይበልጥ ጅምላ ጨራሽ ጦር መሳሪያ ለማምረት እየጣሩ መሆናቸዉን ያረጋግጣል።»
ወረራዉ እንዳይጫር የሩሲያዎች፣የቻይኖች የተቀሩት በርካታ መንግስታት ተቃዉሞ በየዲፕሎማሲዉ መድረክ ይንቆረቆራል።የአንግሎ-አሜሪካኖች ጥብቅ ወዳጆች የጀርመንና የፈረንሳይ መሪዎች ምክር-ዝክር ዕለት በዕለት ይናኛል።
የዓለም ሕዝብ ጦርነት በመቃወም በየከተማዉ ይሰለፋል።
የካቲት ላይ አንዲት ሮም ዉስጥ ብቻ፣ ባንድ ቀን ብቻ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሕዝብ የአንግሎ-አሜሪካኖችን የወረራ ዝግጅት ተቃዉሟል።ጥናቶች እንደጠቆሙት ባንድ ቀን ብቻ ከ36 ሚሊዮን የሚበልጥ የዓለም ሕዝብ በ112 ከተሞች ተሰልፎ ነበር።
የመርማሪዎቹ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ጥያቄ፣ የፀጥታዉ ጥበቃ ምክር ቤት አባላት ጥርጣሪ፣ የመንግስታት ተቃዉሞ፣ የቅርብ ወዳጆቻቸዉ ምክር ዝክር፣ የዓለም ሕዝብ ጥያቄና የዓለም ሕግም ለቡሽ-ብሌር እብሪት ከቁብ የሚገባ አልነበረም።
አንዲት ዩናይትድ ስቴትስ 150 ሺሕ እግረኛ ጦርዋን ኩዌትና ሌሎች ሐገራት ዉስጥ አሰፈረች።።233 ሺሕ እግረኛ፣10 ሺሕ ተጠባባቂ፣ 74 ሺሕ የባሕር ኃይልና 10 ሺሕ የባሕር ጦር ተጠባባቂ ወታደሮችን በተጠንቀቅ አቆመች።
አዉሮፕላን ተሸካሚ መርከቦች በሺ የሚቆጠሩ ሚሳዬሎችን፣ ተቃጊ ጄትንና ሄሊኮፕተሮችን ጭነዉ ከሁርሙስ ሰርጥ እስከ ቀይ ባሕልር ያለዉን የዉኃ መስመር አጥለቀለቁት።ብሪታንያ 45 ሺሕ እግረኛ ጦር፣አዉስትሬሊያ 2 ሺሕ፣ ፖላንድ 194 ወታደሮች ወደ ግንባር አዝምተዋል።
መጋቢት 17፣ 2003 ፕዝደንት ቡሽ የኢራቁ መሪና ሁለት ወንድ ልጆቻቸዉ ሐገራቸዉን ለቅቀዉ እንዲወጡ አዘዙ።በሁለተኛ ቀኑ ባግደድ ትነድ ገባች።
«ወገኖቼ ሆይ !በዚሕ ሰዓት የአሜሪካና የተባባሪዎችዋ ኃይላት፣ ኢራቅን ትጥቅ ለማስፈታት፣ሕዝቧን ነፃ ለማዉጣትና ዓለምን ከታላቅ አደጋ ለማላቀቅ በመጀመሪያዉ ደረጃ ዘመቻ ላይ ናቸዉ።በእኔ ትዕዛዝ የተባባሪዎቹ ሐገራት ጦር የተመረጡ ሥፍራዎችንና ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸዉን ኢላማዎች መደብደብ ጀምረዋል።»
ሳዳም ሁሴን ከመጀመሪያዉ የባሕረ ሰላጤ ጦርነት የተረፈ፣በማዕቀብ የላሸቀ፣ በቅጡ ያልታጠቀ ጦራቸዉ እንደማያስጥላቸዉ ጠንቅቀዉ ያዉቁታል።ግን እንደታዘዙት ሐገር ጥለዉ አልሸሹም።ከባዱን ዱላ ተጋፈጡ።
«ትንሹ ቡሽና ተባባሪዎቹ የሚፈፅሙት ወንጀል፣ ከዚሕ ቀደም ኢራቅ ዉስጥ ለመፈፀም የዛቱትን ወንጀል ነዉ።»
ከሶስት ሳምንት በኋላ የአሜሪካ ጦር ባግዳድን ተቆጣጠረ።ታስሳ 2003 ሳዳም ጉርጓድ ዉስጥ ተደብቀዉ ተያዙ።ታሕሳስ 2006 የኢድ አል አድሐ ዕለት ባደባባይ ተሰቀሉ።
ኢራቅ ወደመች።የነዳጅ ጉርጓዶችዋ፣ ታሪካዊ ተቋማትዋ፣ ቤተ-መዘክሯ፣ መሳጂዶቿ ሳይቀሩ ተመዘበረ።የ300 ሺሕ ሰላማዊ ዜጎችዋን ይሕወት ለወራሪዎቹ ጦር ቦምብ፣ጥይት አረር ገበረች።ሚሊዮኖች ተፈናቀሉ።ዛሬም በ20ኛ ዓመትዋ የባግዳዱ ነዋሪ አንዳሉት በሰላም ወጥቶ የማይገባባት፣ ተሰርቶ የማይኖርባት፣ የሥርዓተ-አልበኝነት አብነት ናት። የለንደን-ዋሽግተን መሪዎች ለወራራቸዉ የሰጡት አዉዳሚ ጦር መሳሪያ ግን ኢራቅ ዉስጥ አልተገኘም።
የኢራቆች አበሳ
በሐሰት ዉንጀላ ሐገር ያጠፋዉ ጦር ከ4ሺሕ በላይ ጓዶቹን ሕይወት ገብሯል።የአሜሪካ ግብር ከፋይ በትሪሊዮን የሚቆጠር ዶላር ከስክሷል።የጦሩ ፊት አዉራሪዎች ግን በመዋሸታቸዉ፣ሐገር በማጥፋታቸዉ፣ ሕዝብ በማስፈጀታቸዉም፣ ወታደሮቻቸዉን በማስገደላቸዉም፣ ገንዘብ በማጥፋታቸዉ ወይም የዓለምን ሕግ በመጣሳቸዉ ባንዱም፣አንዳቸዉም፣ አንዴም ተጠያቂ አልሆኑም።
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ