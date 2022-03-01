 የአፍር ክልል አስቸኳይ የሰብዓዊ ርዳታ እንደሚያስፈልገዉ ተነገረ | ኢትዮጵያ | DW | 01.03.2022

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ኢትዮጵያ

የአፍር ክልል አስቸኳይ የሰብዓዊ ርዳታ እንደሚያስፈልገዉ ተነገረ

አፋር ክልል ረሃብ ለመሰለ ሁኔታ መጋለጡን የአፋር ሕዝብ ፓርቲ ተናገረ። ፓርቲው ሕወሓት ከአፋር ክልል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸካይ እንዲወጣ የዓለምአቀፍ ማህበረሰብ ግፊት እንዲያደርግ ጠይቋል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የክልሉ አምስት ወረዳዎች አሁን ድረስ በሕወሓት ታጣቂዎች ቁጥጥር ይገኛሉ ብሏል።

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በክልሉ በሕወሓት እጅ የሚገኙ አምስት ወረዳዎችን ጨምሮ 350 ሺህ ተፈናቃይ ይገኛል

አፋር ክልል ረሃብ ለመሰለ ሁኔታ መጋለጡን የአፋር ሕዝብ ፓርቲ ተናገረ። ፓርቲው ሕወሓት ከአፋር ክልል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸካይ እንዲወጣ የዓለምአቀፍ ማህበረሰብ ግፊት እንዲያደርግ ጠይቋል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የክልሉ አምስት ወረዳዎች አሁን ድረስ በሕወሓት ታጣቂዎች ቁጥጥር ይገኛሉ ብሏል። 350 ሺህ ሕዝብ ተፈናቅሎ በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ በአስቸጋሪ ሁኔታ እንደሚገኝም የክልሉ መንግሥት ተናግራል። የአፋር የሰብዓዊ መብቶች ድርጅት ከአፋር ወደ መቀሌ የሚወስዱ መንገዶች በሕወሓት ቁጥጥር ሥር ሆነው በመቆረጣቸው የሰብዓዊ ድጋፍ ለማቅረብ የማይቻልበት ሁኔታ ተፈጥሮ ሰዎች በምግብ እጥረት እየተሰቃዩ መሆኑን ገልጿል። ትናንት ከባድ የሚባል ውጊያ እንደነበርም ድርጅቱ ተነግሯል። ከሕወሓት ጋር እየተዋጋ ያለው የክልሉ ሕዝብ፣ ልዩ ኃይል እና ሚሊሺያ ነው ያለው የክልሉ መንግሥት ከመከላከያ ከድሮን ጥቃቶች በቀር የምድር ጦር በጦርነቱ እየተሳተፈ አለመሆኑን ገልጿል።

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ

እሸቴ በቀለ

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በክልሉ በሕወሓት እጅ የሚገኙ አምስት ወረዳዎችን ጨምሮ 350 ሺህ ተፈናቃይ ይገኛል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Ethiopians celebrate the 125th anniversary of Adwa, the victory of Ethiopia over the Italian forces in 1896. Titel: Adwa victory celebration in Addis Abeba, Ethiopia Author/ Foto by Author Author Solomon Muchie (DW Amharic correspondent) Schlagwörter: Addis Abeba, Vaccine, Ethiopia, Äthiopien, 01. 03.2021

የዜና መጽሔት፤ የካቲት 22 ቀን፤ 2022 ዓ.ም 01.03.2022

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ስርጭት፤ የካቲት 22 ቀን፤ 2022 ዓ.ም 01.03.2022

በአማራ ክልል ርዳታን የሚሹት ከኦሮምያ የተፈናቀሉ 48ሺህ ዜጎች 

በአማራ ክልል ርዳታን የሚሹት ከኦሮምያ የተፈናቀሉ 48ሺህ ዜጎች  01.03.2022

የሚጠጋ ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኙ ተፈናቃዮች መንግስት በአግባቡ ርዳታ እያደረገልን አይደለም ሲሉ ከሰሱ። ቅሬታውን የዞኑ አስተዳደር የሚጋራ ቢሆንም፣ የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ግን በቂ የምግብ ርዳታ ለተፈናቃዮች ደርሷል ይላል፣ ችግሩን ለማቃለልም እየተሰራ እንደሆነ አመልክቷል፡፡