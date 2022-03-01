የአፍር ክልል አስቸኳይ የሰብዓዊ ርዳታ እንደሚያስፈልገዉ ተነገረ

አፋር ክልል ረሃብ ለመሰለ ሁኔታ መጋለጡን የአፋር ሕዝብ ፓርቲ ተናገረ። ፓርቲው ሕወሓት ከአፋር ክልል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸካይ እንዲወጣ የዓለምአቀፍ ማህበረሰብ ግፊት እንዲያደርግ ጠይቋል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የክልሉ አምስት ወረዳዎች አሁን ድረስ በሕወሓት ታጣቂዎች ቁጥጥር ይገኛሉ ብሏል።
አፋር ክልል ረሃብ ለመሰለ ሁኔታ መጋለጡን የአፋር ሕዝብ ፓርቲ ተናገረ። ፓርቲው ሕወሓት ከአፋር ክልል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸካይ እንዲወጣ የዓለምአቀፍ ማህበረሰብ ግፊት እንዲያደርግ ጠይቋል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የክልሉ አምስት ወረዳዎች አሁን ድረስ በሕወሓት ታጣቂዎች ቁጥጥር ይገኛሉ ብሏል። 350 ሺህ ሕዝብ ተፈናቅሎ በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ በአስቸጋሪ ሁኔታ እንደሚገኝም የክልሉ መንግሥት ተናግራል። የአፋር የሰብዓዊ መብቶች ድርጅት ከአፋር ወደ መቀሌ የሚወስዱ መንገዶች በሕወሓት ቁጥጥር ሥር ሆነው በመቆረጣቸው የሰብዓዊ ድጋፍ ለማቅረብ የማይቻልበት ሁኔታ ተፈጥሮ ሰዎች በምግብ እጥረት እየተሰቃዩ መሆኑን ገልጿል። ትናንት ከባድ የሚባል ውጊያ እንደነበርም ድርጅቱ ተነግሯል። ከሕወሓት ጋር እየተዋጋ ያለው የክልሉ ሕዝብ፣ ልዩ ኃይል እና ሚሊሺያ ነው ያለው የክልሉ መንግሥት ከመከላከያ ከድሮን ጥቃቶች በቀር የምድር ጦር በጦርነቱ እየተሳተፈ አለመሆኑን ገልጿል።
ሰለሞን ሙጬ
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ