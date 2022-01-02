የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤ በእስራኤል ታዛቢነት ላይ ድምጽ ሳይሰጥ ቀረ  

የአፍሪካ መሪዎች የኅብረቱ ኮሚሽን ፕሬዝደንት ሙሳ ፋኪ ማኅማት በሐምሌ ለእስራኤል በፈቀዱት ታዛቢነት ላይ ድምጽ ለመስጠት የያዙትን ዕቅድ ሰረዙ። የማኅማት ውሳኔ ደቡብ አፍሪካ እና አልጄሪያን ከመሳሰሉ አገራት ተቃውሞ ገጥሞት ነበር። ዲፕሎማቶች ስድስት አገራት የተካተቱበት ጉዳዩን የሚያጠና ኮሚቴ መቋቋሙን ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ተናግረዋል።
የአፍሪካ ሕብረት እስራኤል በሕብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ላይ የታዛቢነት ሚና እንዲኖራት መፍቀዱ መሪዎቹን በብርቱ እያነጋገረ ነው።
እስራኤል ባለፈው አመት ለአፍሪካ ሕብረት ላቀረበችው የታዛቢነት ሚና የሕብረቱ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ ማህማት ይሁንታ ሰጥተዋል።
መሪዎቹ ዛሬ ሊወያዩበት በአጀንዳነት ተይዞ የነበረው ይሄው ጉዳይ ተቋርጦ ይልቁንም ጉዳዩን የሚያጠና ስድስት አገራትን ያካተተ ኮሚቴ መቋቋሙ ተሰምቷል።
የፍልስጤም ጠቅላይ ሚኒስትር በትናንቱ የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር እስራኤልን "የአፓርታይድ ሥርዓት ትከተላለች" በሚል ከሰዋል። ሕብረቱ ለእስራኤል የሰጠውን የታዛቢነት ሚናም ተቃውመው ውሳኔውንም "ተገቢነት የሌለው" ብለውታል።
ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው አንድ የሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ተንታኝ ጉዳዩ በሕብረቱ መታየቱ በመሪዎቹ መካከል መከፋፈል ይፈጥራል የሚል ሥጋት እንደሌላቸው ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ ገለልተኛ አቋም እንዳላት ሆኖም የሕብረቱን ውሳኔ እንደምታከብር ከቀናት በፊት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል አስታውቃለች።
ሰለሞን ሙጬ
እሸቴ በቀለ