የአፍሪካ ኅብረት በዩክሬን የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቀረበ

የአፍሪካ ኅብረት የወቅቱ ሊቀ-መንበር የሴኔጋሉ ፕሬዝደንት ማኪ ሳል እና የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ-መንበር ሙሳ ፋኪ ማኅማት በዩክሬን የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቀረቡ። ሁለቱ ወገኖች በአፋጣኝ የተኩስ አቁም ላይ እንዲደርሱ እና ያለ መዘግየት በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በኩል ፖለቲካዊ ድርድር እንዲጀምሩ ሳል እና ማኅማት አሳስበዋል።
የአፍሪካ ኅብረት የወቅቱ ሊቀ-መንበር የሴኔጋሉ ፕሬዝደንት ማኪ ሳል እና የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ-መንበር ሙሳ ፋኪ ማኅማት በዩክሬን የተፈጠረው አሳሳቢ እና አደገኛ ሁኔታ እንዳሰጋቸው ገለጹ።
ፕሬዝደንት ማኪ ሳል የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ-መንበር ሙሳ ፋኪ ማኅማት ሥጋታቸውን የገለጹት ዛሬ ሐሙስ በጥምረት ባወጡት መግለጫ ነው። "የሩሲያ ፌዴሬሽን እና ሌላ ማናቸውም ቀጠናዊ ወይም ዓለም አቀፍ ተዋናይ ዓለም አቀፍ ሕግጋትን" እንዲሁም "የዩክሬንን የግዛት እና ብሔራዊ አንድነት እንዲያከብሩ" ማኪ ሳል እና ሙሳ ፋኪ ማኅማት በጥምረት ጥሪ አቅርበዋል።
ሁለቱ ወገኖች በአፋጣኝ የተኩስ አቁም ላይ እንዲደርሱ እና ያለ መዘግየት በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በኩል ፖለቲካዊ ድርድር እንዲጀምሩ ሳል እና ማኅማት አሳስበዋል።
እንደ አፍሪካ ኅብረት ሁሉ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሜክሲኮ ተወካይ በዩክሬን ውጊያ የገጠሙ የተኩስ አቁም ላይ እንዲደርሱ ጥሪ አቅርበዋል።
"ኃይል መጠቀምንም ሆነ በኃይል ማስፈራራትን እንቃወማለን" ያሉት የሜክሲኮ አምባሳር ዩአን ራሞን ደ ላፉንቴ መሪዎች "ሰላማዊ መፍትሔ ማፈላለጋቸውን" እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃው ምክር ቤት ሩሲያ በዩክሬን ጥቃት መጀመሯን በሚያወግዝ የውሳኔ ሐሳብ ላይ ዛሬ አርብ ድምጽ ይሰጣል ተብሎ እንደሚጠበቅ አንድ የአሜሪካ ባለሥልጣን ተናግረዋል።
ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉት ባለሥልጣን በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ቻርተር አንቀጽ ሰባት መሠረት የተረቀቀው የውሳኔ ሐሳብ በወታደራዊ ኃይል ተግባራዊ ሊሆን የሚችል መሆኑን ገልጸዋል።
የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን አገራቸው ያቀረበቻቸውን የደህንነት ሁኔታዎች ምዕራባውያኑ ለማክበር ፈቃደኛ ባለመሆናቸው በዩክሬን ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ለማዘዝ "ተገድጃለሁ" ብለዋል።
ፕሬዝደንት ፑቲን በክሬምሊን ከአገራቸው ነጋዴዎች ጋር ተገናኝተው ሲናገሩ ወታደራዊ እርምጃው እየጨመረ ከመጣ የሩሲያ የደህንነት ሥጋት የመነጨ "የግዳጅ እርምጃ" መሆኑን ገልጸዋል።
የዩክሬን መንግሥት ባለሥልጣናት የፕሬዝደንት ጆ ባይደን አስተዳደር ሩሲያን ከአሜሪካ የሶፍትዌር ማሻሻያዎች (software Updates) እንዲከለክል፣ የሩሲያ በረራዎችን እንዲያግድ፣ እንዲሁም ለሩሲያ የሲቪል የበረራ አገልግሎት አቅርቦት እንዳይቀርብ እንዲያደርግ ግፊት በማድረግ ላይ ናቸው።