 የአፍሪቃ ጉባኤ በኔዘርላንድ | አፍሪቃ | DW | 06.09.2022

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አፍሪቃ

የአፍሪቃ ጉባኤ በኔዘርላንድ

አፍሪቃ የአየር ለውጥ እያስከተላቸው ያሉትን ችግሮች ለመቋቋም የሚያደርገውን ጥረት ለመገምገምና እርዳታ ለመለገስ የተጠራው ያፍርካና ያውሮፕ መሪዎች ስብሰባ ትናንት በሮተርዳም ዓለማቀፍ የአየር ለወጥ መቋቋሚያ ወይም ግሎባል ሴንተር ፎር አዳፕቴሺን ማዕክል ተከሂዷል። ኢትዮጵያና ኬንያ አልተገኙም።

የአየር ንብረት ለዉጥ ያስከተለዉ ተግዳሮት አንዱ የመነጋገርያ ነጥብ ነበር

አፍሪቃ የአየር ለውጥ እያስከተላቸው ያሉትን ችግሮች ለመቋቋም የሚያደርገውን ጥረት ለመገምገምና  እርዳታ ለመለገስ የተጠራው ያፍርካና ያውሮፕ መሪዎች ስብሰባ ትናንት በሮተርዳም  ዓለማቀፍ የአየር ለወጥ መቋቋሚያ  ወይም ግሎባል ሴንተር ፎር አዳፕቴሺን ማዕክል ተከሂዷል። ጉባኤው ባለፈው በብርታኒያ ግላስጎ በተካሄደው አለማቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ስብሰባ ( ኮፕ 26) በተወሰነው መሰረት በሚቀጥለው የህዳር ወር በግብጽ ሻርም ኤል ሼይክ ከተማ ከሚክሂደው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ በፊት፤ በተለይ በእንዱስትሪ የበለጽጉት አገሮች ላእፍርካ የአየር ንብረት ለውጥ መቋቁሚያ ፕርግርሞች ማስፈጸሚያ የገቡትን ቃል ተግባሪዊነት ለምገምገምና ተጨማሪ አስተዋጾዎችንም ለማፈላለግ ታስቦ የተዘጋጀ ነው። የዚህን ስብሰባ አስፈላጊነትና ጠቃሚነት  የስብሰባው መሪና የአለማቀፉ  የአየር ንብረት ለውጥ መቋቋሚያ ማዕከል ዳይሬክተር የሆኑት  ፕሮፌሰር ፓትሪክ ቬርኩየን ሲገልጹ፤ “የዛሬው ስብሰባ ከሁለት ወር በኋላ በአፍርካ ሻርም ኤል ሼይክ ለሚካሄደው የአፍሪቃ ኮፕ 27 ጉባኤ ስኬት ወሳኝነት አለው፤ በማለት  መልዕክቱም የዓለማቀፉ ማህበረሰብ አፍሪቃ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ለሚያደርገው ጥረት የሚጠበቀበትን እንዲይደርግ የሚጠይቅ ነው ብለዋል። 

የአየር ንብረት ለውጥ በዓለማችን የሙቀት መጠን መጨምር  ምክኒያት የመጣ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን፤ ይህም በእንዱስትሪ የበልጽጉት አገሮች ወደ ካባቢ አየር በሚለቁት ከፍተኛ የክርቦን ልቀት መጠን ምክኒይት መሆኑ የታወቀ ነው። አፍሪቃ፤ ምንም እንኳ ለአየር ብክለቱና ሙቀት መጨመሩ ተጠያቂ ባይሆንም፤ ባለንዱስትሪዎቹ አገሮች በፈጠሩት የአየር ለውጥ ምክኒያት ግን ከፍተኛ ተጠቂና ሰለባም ነው ። በጉባኤው የስኔጋል፤ የኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፑብሊክና፤ የጋና መሪዎች በካል እንዲሁም የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ በቪዲዮ አማካይነት ተካፍለው መለዕክታቸውን አስተላለፈዋል። ዓለማቀፍ ድርጅቶችና የገንዘብ ተቋማት እንዲሁም የበርካታ አገሮች ሚኒስትሮችና የመሪዎች ተወካዮችም በስብሰባው ተገኝተዋል። ሆንም ግን በተለይ የአውሮጳ መሪዎች እዚህ ባቅራቢያቸው ባለችው የኒዘርላንድስ ከተማ ሮተርዳም በተጠራው ሰብሰብ አለመገኘታቸው በተለይ በአፍርካ መሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታን ፈጥሯል ። የወቅቱ የአፍርካ ህብረት ሊቀመንበር የሆኑት የሲኔጋል ፕሬዝዳንት ሚስተር ማኪ ሳል ይህን ቅሬታቸውን በግልጽ በማውጣት፤ “ እኛ እዚህ ድረስ መምጣት ከቻልን እነሱም ይችሉ ነበር በማለት የተስማቸውን ተናግረዋል ። 

Dürre in Sudan

የመንግስታቱ ድርጅት ምክትል ዋን ጸሀፊ ወይዘሮ  አሚና መሀመድም የዓለማችንን የሙቀት መጠን ወደ 1.5 ዲግሪ ሴሊሺየስ  ዝቅ ለማድረግ የገባነውን ቃል ተግብራዊ ላማድረግ ጥረታችንን መቀጠል አለብን በማለት፤ በሰብሰብው የተገኙትን አመስግነው ያልተገኙት እንዲገኙና ግዴታቸውንም እንዲወጡ፤ ትግሉ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል። “አራት የአፍርካ መሪዎች በሰብሰባው ተግኝተዋል። አስተናጋጇ አገር ነዘርላንድስም ይህን ስብሰባ እውን በማድረግ ተባብራለች። የአፍሪቃ ልማት ባንክ፤ የዓለም የገንዘብ ድርጅትና የአለም የንግድ ድርጅትም ተግንተዋል።  በእርግጥ ያልመጡት ያጎላሉ። እንዲመጡና ግዴታቸውንም እንዲወጡ ግን መታገል አለበን ብለዋል ለዲደብሊው በዚህ ጉዳይ  በሰጡት አስተይየት።

የመዕራቡ አለም በተለይም አዉሮጳ፤ በዩክሬን ጦርነትና ኮቪድም ባስክትለው ችግር ምክኒያት የአየር ንብረት ለውጥ የመሳሰሉትን አለማቀፍ ጀንዳዎች ትኩረት እየሰጠው እንዳልሆነ እየተገለጸ ነው። በዚህም ምክኒያት በርካታዎቹ የአዉሮጳ መንግስታት ለአየር ንብረት ለውጥ መቋቋሚፓ ፕሮግራሞች መርጃ ገንዘብ፤ ለአፍርክ ለመስጠት የገቡትን ቃል መፈጸማቸውን ብዙዎች ይጠራጠራሉ። ዲደብሊው የሰብሰባው ተባባሪ አዘጋጅና መሪ የሆኑትን ፕሮፊሰር ፓትሪክን አሁን በአለማችን ካለው ሁኒታ አንጻር መዕራባውያን በተለይም አውርፓ ቃልና ተግባር ለማዋሀድ መቻሉንም ጠይቆ ነበር፡ ‘በመጀመሪያ ድረጃ ሁላችንም አሁን በዙሪያችን ስላለው ሁኒታ የማንረዳ አይደለንም።  በዩክሬን ያለውን ሁኒታና በምግብና በህየል ላይ ይተፈጠረውን  የዋጋ ንረት እንረዳለን። ግን  ደግሞ ሁላችንም ያየር ንብረት ለውጥ ሰሰባዎች በመሆናችን ያስክተለውን ችግርና ያንዣበበውን አደጋ ለመከላከል  የሚቻለውን ሁሉ ማድረግ ይጠበቅብናል በማለት ተስፋም ስጋትም እንዳላቸው አስታውቀዋል። 

Niederlande Africa Adaptation Summit in Rotterdam

ስብሰባው በመጨረሻም አፍርካ በአየር ንብረት ለውጥ ምክኒያት በክፍተኛ ችግር ላይ መሆኑንና  አለምቀፉ ማህብረሰብ የሚጠበቀበትን ማድረግ ያለበት መሆኑን፤ በአየር ንብረት ለውጥ ዋናው ተጠቂ አፍሪክ መሆኑን ፤  በግላስኮው የአየር ንብረት ጉባኤ የተላለፈውን ውስኔ ተግባዊ ማድረግ ሞራዊ ግዴታ መሆኑን፤ እንዲሁም ፤ የዓፍርካን የአየር ንብረት ለውጥ መቋቋሚያ ፕርግራም መደገፍና መርዳት፤ ለአየር ንብረት ለውጥ ግቦች መሳካት አስፈላጊ መሆኑን የሚገልጹ ባለአምስት ነጥቦች መግለጫ በማውጣት  በኒዘርላንድሱ ጠቅላይ ሚኒስተር ሚስተር ማርክ ሩተ የመዝጊያ ንግግር ጉባኤው ተጠናቋል

 

ገበያው ንጉሴ

አዜብ ታደሰ

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የአየር ንብረት ለዉጥ ያስከተለዉ ተግዳሮት አንዱ የመነጋገርያ ነጥብ ነበር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Delegates attend the opening session of the eighth Tokyo International Conference on African Development (TICAD) in Tunisia's capital Tunis on August 27, 2022. - Japan opened the Africa investment conference seeking to counter the influence of rival China which has steadily grown its economic imprint on the continent. It takes place amid a complex international environment caused by the coronavirus pandemic and the war in Ukraine. Some 30 heads of state and government are expected to attend the event at a time when the import-dependent North African nation is grappling with a deepening economic malaise. (Photo by FETHI BELAID / POOL / AFP) (Photo by FETHI BELAID/POOL/AFP via Getty Images)

የጃፓን አፍሪቃ ጉባዔ 29.08.2022

ጃፓን "የበለጠ ጠንካራ" ኢኮኖሚዎችን ለማስፋፋት ከአፍሪቃ ሃገራት ጋር በቅርበት ትሰራለች ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ፉሚዮ ኪሲዳ ተናገሩ። የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ይህን የተናገሩት ትናንት እሁድ በቱኒዝያ በተካሄደ ስምንተኛው የቶኪዮ ዓለምአቀፍ የአፍሪቃ ልማት ጉባዔ ማጠቃለያ ላይ ነዉ።

AUSSCHNITT | BRUSSELS, BELGIUM - FEBRUARY 17: (R-L) African Union Commission chairperson Mahamat Moussa Faki, French President Emmanuel Macron, European Council President Charles Michel, Senegal's President Macky Sall, and European Commission President Ursula von der Leyen take part the first day of a European Union (EU) African Union (AU) summit at The European Council Building in Brussels, Belgium on February 17, 2022. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

አስተያየት፤ የአዉሮጳና አፍሪቃ ጉባኤ ለአዉሮጳ የመጨረሻ ዕድል ነዉ 21.02.2022

የስደት ፖሊሲ ማለት፤ ህገወጥ ጨካኝ የሊቢያ የባህር ጠረፍ ጠባቂን ከመደገፍ ይልቅ ህጋዊ ስደትን ማቃለል ማለት ነው። የመዋዕለ ንዋይ የገንዘብ ፍሰት በዋናነት እዛዉ አፍሪቃ ዉስጥ ሥራ መፍጠርና ተጨማሪ ማኅበራዊ ጥቅም የሚያመጣ መሆን አለበት። የአውሮጳ የስጋና የዶሮ ምርቶች የአፍሪቃን ገበሬዎችን መሰረታዊ ፍላጎት ማጥፋት የለበትም።

የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት ላይ ያተኮረው የኦሮሞ ጥናት ማኀበር ዓመታዊ ጉባዔ

የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት ላይ ያተኮረው የኦሮሞ ጥናት ማኀበር ዓመታዊ ጉባዔ 04.08.2022

በኢትዮጵያ የኦሮሞ እና ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት ላይ ያተኮረው የኦሮሞ ጥናት ማኀበር ዓመታዊ ጉባዔ ዋሽንግተን ዲሲ ተካሒዷል። የማኀበሩ ኘሬዚዳንት ዶክተር ኤቢሳ ረጋሣ እንደገለጹት የኦሮሞን ታሪክ፣ ቋንቋና ባህል ለማጥናት የተቋቋመው ማኀበሩ ወደፊት ስለ ሌሎች ብሔረሰቦች ጥናት በማድረግ ጽሑፎችን ለማቅረብ አቅዷል።