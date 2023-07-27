የአፍሪቃ ዘመናዊ የፎቶግራፍ ጥበብ ተሸላሚዋ

የምህንድስና እና የፎቶግራፍ ጥበብ ባለሙያ የሆነችው ወጣት ማህደር ሀይለስላሴ የዘንድሮው የአፍሪቃ ዘመናዊ የፎቶ ግራፍ ጥበብ ተሸላሚ ነች። ከመላው አፍሪቃ 1500 የጥበብ ሰዎች በተሳተፉበት በዚህ ውድድር ማህደር ያሸነፈችው «በትላንት እና በነገ መካከል» በተሰኜ የፎቶግራፍ ስራዋ ነው።
በየዓመቱ በሚካሄደው የአፍሪቃ ዘመናዊ የጥበብ ስራዎች ሽልማት በእንግሊዝኛው አጠራር /Contemporary African Photography prize/ በምህፃሩ /CAP/ በዘንድሮው ዓመትም ለ12ኛ ጊዜ ተካሂዷል። ከ1500 በላይ ተሳታፊዎች ከመላው አፍሪቃ በተወዳደሩበት በዚህ ውድድር ኢትዮጵያዊቷ ፎቶግራፍ አንሺ ማህደር ሀይለስላሴ የ2023 የCAP ሽልማት አሸነፊ ሆናለች።
ማህደር የተሸለመችው «በትላንት እና በነገ መካከል» / «Between Yesterday and Tomorrow »/ በተሰኜ የፎቶግራፊ ስራዋ ሲሆን፤በዚህ ስራዋ ሶስት የተለያዩ የፎቶ አይነቶች ተካተውበታል። ራሷ ያነሳቻቸው ፎቶግራፎች፣ በ19ኛው ክፍለ ዘመን አውሮፓውያን በኢትዮጵያ የተውት የፎቶ ማህደሮች እንዲሁም ከቤተሰቦቿ የፎቶ አልበም የተወሰዱ ፎቶዎች።ከኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የግል እና የጋራ ትዝታዎችን በማጣመር ማራኪ የሆነ ትረካ በጥበብ አሳይታለች።ማህደር በዚህ ስራዋ የትናንት ትዝታ እና ታሪክን እንዲሁም የወደፊት ጊዜን ቃኝታበታለች።
ማህደር ከዚህ ቀደም ዩጋንዳ በተዘጋጄ የምስራቅ አፍሪቃ የፎቶግራፍ ሽልማት ውድድርም በሁለተኛነት አጠናቃለች።በሌሎች ዓለም አቀፍ ውድድሮችም ተሳትፋ ለፍፃሜ የመድረስ የመግባት ዕድል አግኝታለች። በዘንድሮው የአፍሪቃ ዘመናዊ የጥበብ ስራዎች ውድድርም የቀደምት አባቶችን ትውስታ እና ውስብስቡን እና አከራካሪውን የወደፊቱን የኢትዮጵያ ትውልድ በሚዳስሰው እና 25 ስራዎችን ባካተተው ስራዋ፤ከጋና፣ደቡብ አፍሪቃ፣ ኮንጎ እና ሞዛምቢክ የጥበብ ሰዎች ጋር ተሸላሚ ሆናለች።
ለመሆኑ ሽልማቱ ምን እድል ይዞ መጣ።?ለማህደር ያቀረብንላት ጥያቄ ነበር።
«የሽልማቱ ትልቁ ጥቅሙ አንደኛ በግሌ ተጨማሪ ስራዎችን እንድሰራ ያበረታታኛል።ስራዬ እውቅና በማግኘቱ ጉልበት ይሆነኛል።»ብላለች።«አጠቃላይ ደግሞ ትልቅ «ኢክስፖዠር« ነው።በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ያሸነፍነው አምስት አርቲስቶች።የሚቀጥለው ውድድር እስከሚካሄድ ድረስ በተለያዩ ፌስቲቫሎች እና ኤግዚቪሽኖች ስራችን ይቀርባል።በዚህ ወቅት የተለያዩ ጋለሪዎች ያዩቸዋል ስለዚህ ትልቅ እድል ትልቅ «ሪኮግኒሽን» ነው። «ፐብሊኬሽን» ይኖረናል እሱ ጥሩ ነው።»በማለት ገልፃለች።
አዲስ አበባ ከተማ ተወልዳ ያደገችው ማህደር በሙያዋ ስቪል መሃንዲስ ነች።ምንም እንኳ ሙያዋ የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ ቢሆንም፤ ከልጅነቷ ጀምሮ ለጥበብ ትልቅ ፍቅር እነደነበራት ትገልፃለች።ይህ የጥበብ ፍቅሯም ወደ ፎቶግራፍ ጥበብ እንድትሳብ አድርጓታል።
«ከልጅነት ሥነ ፅሁፍ ማጥናት ነበር የምፈልገው።ወደ ልቦለድ መፃፍ ግጥም መጻፍ አዘነብል ነበር።በኋላ ግን ትንሽ ወደ ሳይንሱ ተሳብኩ እና ዩንቨርሲቲ ገብቼ ምህንድስና አጠናሁ።እዛ ተማሪ በነበርኩበት ወቅት እድለኛ ሆኜ ካሜራ ያለው ስልክ ነበረኝ። አራተኛ ዓመት ተማሪ ሆኘ በዚያ ያገኘሁትን ነገር ትንሽ ትንሽ አነሳ ነበረ። » በማለት ስለአጀማመሯ ተናግራለች።ከተመረቀች በኃላ ግን ጥሩ ካሜራ ገዝታ የፎቶግራፍ ስራውን መቀጠሏን አብራርታለች።
በዚህ ሁኔታ በእጅ ስልኳ ፎቶዎችን በማንሳት ወደ ፎቶግራፍ ጥበብ የገባችው ማህደር፤ ለአምስት ዓመታት ያህል የፎቶግራፍ ስራን ከምህንድስና ሙያዋ ደርባ ስትሰራ ከቆየች በኋላ፤ በጎርጎሪያኑ 2017 ዓ/ም ግን ጥበቡን የሙሉ ጊዜ ስራዋ አድርጋ መስራት ጀመረች።በእነዚህ ስራዎቿም በበርካታ በሀገር ውስጥ እና የውጭ አውደ ርዕዮች ላይ ተሳትፋለች። ከዓመት በፊት ደግሞ ጥቅምት በሚል ስያሜ በአዲስ አበባ ከተማ አራት ኪሎ አካባቢ የጥበብ ጋለሪ ከፍታለች።ጥቅምት ለሚለው የጋለሪዋ ስያሜም የተለዬ ምክንያት አላት።
«ሱቁ የሚገኘው አራት ኪሎ አምባሳደር ሞል ሁለተኛ ፎቅ ነው።ጥቅምት ይባላል።ስያሜው ያው በጥቅምት ሀገራችን ብዙ አካባቢ አረንጓዴ የሚለብስበት ነው።ገና ክረምቱ እየወጣ ስለሆነ መልክዓምድሩ በጣም ያምራል።ፅጌሬዳዎች የሚፈኩበት ጊዜ ነው።በጣም ደስ ይላል።የጥቅምት ማር ቆንጆ ነው ይባላል።ከብቶች ወደ ሜዳ ይወጣሉ።አዝመራም የሚደርስበት ስዓት ነው።እና ጥቅምት ደስ የሚል ወር ነው።» በማለት ለጋለሪው ጥቅምት የሚለውን ስም የመረጠችበትን ምክንያት አስረድታለች።
በዚህ ጋለሪ ከማህደር ስራዎች በተጨማሪ የሌሎች ኢትዮጵያውያን የጥበብ ስራዎች ጭምር የሚገኙበት ነው።
የማህደር ስራዎች ከቅርብ ጊዜው የCAP ሽልማት አሸናፊነት በላይ ናቸው። ስራዎቿ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ፌስቲቫሎች እና አውደ ርዕዮች ላይ የታዬ ሲሆን በዚህም ሰፊ አድናቆትን አትርፈዋል። ከዚህ በተጨማሪ ለበርካታ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የባህል ማዕከላት እና እንደ ሮይተርስ እና አጃንስ ፍራንስ ፕሬስን ለመሳሰሉ ዓለም አቀፍ የዜና ማሰራጫዎች በማህበራዊ፣ፖለቲካዊ እና አካባቢያዊ ጉዳዮች ላይ የፎቶ ጋዜጠኛ በመሆን ከፍተኛ ልምድ አግኝታለች።
በተጨማሪም እንደ ፍሮበኒየስ እና ጎተ ኢንስቲትዩት ካሉ ተቋማት ጋር በፎቶግራፊ፣ በታሪክ፣ በአንትሮፖሎጂ እና በሥነ ሕንፃ መካከል ያለውን ግንኙነት በሚመለከቱ ስራዎች ላይ በትብብር ሰርታለች።
ይህም ቀስበቀስ በዓለም አቀፉ የጥበብ ማህበረሰብ ውስጥ በስራዎቿ የበለጠ እውቅና እንድታገኝ አድርጓታል።ለአውደ ርዕዮች እና ለልምድ ልውውጥ ወደተለያዩ የአፍሪቃ እና የአውሮፓ ሀገራት መጓዟ ደግሞ የፎቶ ግራፍ ጥበብ የደረሰበትን ደረጃ ለማወቅ እና የተሻለ ልምድ ለመቀስም ረድቷታል።
ከዚህ በፊት ማህደር፤ ወደ ተለያዩ ቦታዎች በመጓዝ የሰዎችን የአኗኗር ሁኔታ አና አዳዲስ ነገሮችን ፎቶ በማንሳት መሰነድ ላይ ታተኩር የነበረ ቢሆንም፤ አሁን ግን ወደ ታሪክ ፣ትውስታ እና የግል ስሜቶቿ እንዲሁም ተወልዳ ያደገችበትን አዲስ አበባ ከተማን በተመለከተ አዳዲስ ስራዎች እጇላይ እንዳሉ ገልፃለች።ከዚህ በተጨማሪ ለወደፊቱ ከጋለሪዎች ጋር መስራት እና መፅሀፍ ማሳተምን ጨምሮ በርካታ ዕቅዶች አሏት።
ያም ሆኖ መንገዷ አልጋ በአልጋ አይደለም።በሀገር ውስጥ ለጥበቡ ጥሩ አመለካከት አለመኖር ፣ለሙያው ያለው ትኩረት እና ተቀባይነት አነስተኛ መሆን፣እንዲሁም ሙያውን በሚመለከት ግልፅ ህግና መመሪያ አለመኖር የመሳሰሉት በነፃነት ለመስራት ተግዳሮቶቿ ናቸው።
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ፀሀይ ጫኔ
ታምራት ዲንሳ