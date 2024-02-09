የዶ/ር ዐቢይ ማብራርያና የባለስልጣናት ሹመት፤ የመንገድ ላይ ጥቃት፤ የአፍሪቃ ዋንጫ

የዶ/ር ዐቢይ ማብራርያና የባለስልጣናት ሹመት፤ የመንገድ ላይ ጥቃት፤ የአፍሪቃ ዋንጫዓርብ፣ የካቲት 1 2016
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራርያ እና የሚኒስትሮች ሹመት
በያዝነዉ ሳምንት የኢትዮጵያዉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዐቢይ አህመድ ከሕዝብ ተወካዮች ምክክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸዉ ጥያቄዎች የሰጡት ማብራርያ እና የሚኒስትሮች ሹመት፤ በኢትዮጵያ እየተባባሰ የመጣው የመንገድ ላይ ጥቃት፤ እንዲሁም ለአፍሪቃ ዋንጫ ፍልምያ የደረሱት “ናይጄርያ” እና “ኮትዲቫር” በተሰኙ ርዕሶች ስር የተሰጡ አስተያየቶችን ጨምቀን ይዘናል።
በያዝነዉ ሳምንት የኢትዮጵያዉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዐቢይ አህመድ ከሕዝብ ተወካዮች ምክክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸዉ ጥያቄዎች የሰጡት መልስ እና ማብራርያ እንዲሁም አዲስ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፤ የዉጭ ጉዳይ ሚኒስትር እና የጤና ጥበቃ ሚኒስትሮችን መሾማቸዉ እና ሌሎች ሽግሽጎችን ማድረጋቸዉ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ሰፋ ያሉ ዉይይቶችን ካስተናገዱ ርዕሶች መካከል ቀዳሚዎቹ ነበሩ።
ዛናቡ ሁንዴሳ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ፣ «ከችግሮቻችን መውጣት የምንችለው በመተጋገዝና፤ በመተባበር እንጂ በመወቃቀስ አይደለም። ለጋራ ሀገራችን በአንድነት እና በብልፅግና ልዩነታችንን አጥብበን ኢትዮጵያዊነታችንን እናጽና» ሲሉ አስተያየታቸዉን ሰጥተዋል።
ኃይሉ ገብረስላሴ የተባሉ በበኩላቸዉ፣ «የአገዛዙ ፍላጎት አማራ እና ትግራይ ለዘላለም በዉዝግብ እንዲኖሩ ነው። የአማራ ህዝብ የህልውና ጥያቄ እንዳለው አልተጠቀሰም። ሰሜኑ መንቃት አለበት!» ሲሉ በቃል አጋኖ አስተያየታቸዉን አብቅተዋል።
ኮንሶ ኒዉ የተሰኙ ሌላዉ የፌስቡክ ተከታታይ፤ ለትክክለኛ ውሳኔ ኢትዮጵያን ሁሉ ይስማማሉ። በሰላም መኖር ትልቁ ልማታችን ነው ሲሉ አስተያየታቸዉን አብቅተዋል።
የስልጣን ሹምሽሩን በተመለከተ፤ ቢለን ኃይሌ የተባሉ አስተያየት ሰጭ፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ዲፕሎማሲው በትክክለኛ አካሄድ ላይ አለመሆኑ ገብቶት ይሆናል፤ አቶ ታዬ አጽቀሥላሴን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሹመትን በመስጠት ለመጀመሪያ ጊዜ ተገቢውን ሰው በተገቢው ቦታ አስቀምጦታል ሲሉ አስተያየታቸዉን በአራት ነጥብ ቋጭተዋል።
ረታ ተርፋ የተባሉ በአስተያየታቸዉ፤ ትውልድን ወደ ንቁና ታታሪ ትውልድ የሚቀይር የትውልድ ቅብብሎሽ ለማምጣት ስልጣንን ከአንዱ ወደ አንዱ በማስተላለፍ የበለፀገች ኢትዮጵያን በመመስረት የማይደበዝዝ አሻራን በማኖር ላይ እንገኛለን፤ ብለዋል።
ታሪኩ ገብረሥላሴ የተባሉ ሌላዉ አስተያየት ሰጭ፤ ጉልቻ ቢቀያየር ወጥ አይጣፍጥም አይደል ሚባለው፤ ለትግራይ ህዝብ ደግሞ ተጨማሪ የፖለቲካ ትግል እንዳለው ያመለክታል፤ ብለዋል።
አዲሱ የተባሉ ሌላ አስተያየት ሰጭ በበኩላቸዉ፣ የሰው ለውጥ ሳይሆን ትክክለኛ መሪ ነው ሚያስፈልገን። የጤና መሪ ሊሆን የሚችለው ኢትዮጵያ ጤና ተቋማት ያሉበትን አቋም የሚያውቅ ሰዉ እንጂ፤ በዓለሙ የጤና ድርጅት ወንበር ላይ ተቀምጦ በተነሳ ሰዉ አይደለም፤ ሲሉ አስተያየታቸዉን ጽፈዋል።
ሰምበቶ ራማቶ የተባሉ ሌላ የፌስቡክ ተጠቃሚ፤ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ያላቸዎን አቅም አሟጠው ለሃገራቸው ሉዓላዊነት እና ተጠቃሚነት እንደሚሰሩ አምናለሁ ሲሉ ጽፈዋል።
አንተ ሰዉ አድርገኝ የሚል ስያሜ ያላቸዉ ሌላዉ የፌስቡክ ተጠቃሚ በበኩላቸዉ፤ «የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ስር ነቀል ለውጥ ብቻና ብቻ ነው።» ሲሉ በአራት ነጥብ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል።
የተባባሰው የመንገድ ላይ ጥቃት
በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች እየተባባሰ የመጣው በሰዎች ላይ የሚደርሰዉ የመንገድ ላይ ጥቃት አሳሳቢ ሆኖ እንደቀጠለ ነዉ። ለወትሮው አንጻራዊ ደህንነት ይስተዋልባቸው የነበሩት ከአዲስ አበባ ሀዋሳ፤ ወልቂጤና ቡታጅራ መንገዶች አሁን አሁን አሽከርካሪዎች በሥጋት፤ መንገደኞች በጸሎት የሚጓዙባቸው መስመሮች ሆነዋል ነው የሚባለው ፡፡
ኃይሉ ገብረስላሴ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ፤ ሰሜኑ ካልታከመ፤ ደቡቡ፣ ምስራቅ ምዕራቡም እንደታመመ ይቀጥላል። ይሄው ነው!» ሲሉ በቃል አጋኖ አስተያየታቸዉን አብቅተዋል።
ጎበና በሻ የተባሉ ሌላዉ አስተያየት ሰጭ፤ ሁለት መንግስት ባለባት አገር እንደ መንደር ጎረምሳ በዚህ እንዳታልፍ የሚሉ ጉልበተኞች መጨረሻቸው ምን ይሆን ? ሲሉ በጥያቄ አስተያየታቸዉን ደምድመዋል።
የአጋቾች መጨረሻ የሚል የፌስቡክ ስም የያዙ አስተያየት ሰጭ፤ ሐገርን የሚመራው መንግስት፤ በአገር ስም የሚያስዳድረው የህዝብ ሚዲያ ጉዳዩን እዳይዘግበው በማደረጉ፤ ለሚፈፀመው ግፍ፤ በእጅ አዙር እጁ ያለበት እደሚሆን ግልፅ ማሳያ ነው፤ ሲሉ አስተያየት ጽፈዋል።
ያስፋዉ ኦርማ የተባሉ ሌላ አስተያየት ሰጭ፤ አዎ ይላሉ፤ አዎ፤ ወጥቶ መግባት ከባድ ሆኗል። ጊዜው የብልፅግና ስለሆነ መለማመድ ነው ሲሉ አስተያየታቸዉን ያስቀመጡት ደግሞ ሳሚ ያለዉ ካሳ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ናቸዉ።
ይህሳቅ አደን ይተባሉ አስተያየት ሰጭ እንደሚሉት፤ ይህ ጉዳይ በጣም እውነት ነው 120 ኪሎሜትር ለመሄድ የባንክ ደብተራችንን እና ሞባይላችንን ደብቀን ተጨንቀን ነው የምንጓዘው ይከብዳል ብለዋል።
ካሳሁን አስራት የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ፤ የሀገራችንን ችግር ለመፍታት ፍፁም በሚያስቸግር ሁኔታ ተወሳስቧል ብለዋል፤ ጀማል ሃሰን በበኩላቸዉ፤ ኢትዮጵያን ለዚህ ሁሉ መከራ እና ችግር የዳረገዉ የፖለቲከኞቻች ችግር ነው ሲሉ አስተያየታቸዉን ደምደመዋል።
ለአፍሪቃ ዋንጫ ፍልምያ የደረሱት “ናይጄርያ” እና “ኮትዲቫር”
ያልተገመቱ ዉጤቶች የበዙበት የዘንድሮው የ 34 ኛዉ የአፍሪቃ ዋንጫ ውድድር የፊታችን እሁድ ይጠናቀቃል። የናይጄርያ ብሔራዊ ቡድን “ዝሆኖቹ” እና ኮትዲቯር “ኃያል ንስሮቹ” ለአፍሪካ ዋንጫ ፍጻሜ መድረሳቸዉ የእግርኳስ አፍቃሪዎችን ሲያነጋግር የሰነበተ ስፖርታዊ ክንዋኔ ነዉ። የሁለት ጊዜ የአፍሪቃ ዋንጫ ቻምፒዮን የኮትዲዮቫር ብሔራዊ ቡድን የፊታችን እሁድ ከሦስት ጊዜ የአፍሪቃ ዋንጫ ባለድል ከሆነዉ ከናይጄሪያዉ ብሔራዊ ቡድን ጋር በአላሳኔ ዋታራ ስቴዲየም ለዋንጫ ይፋለማል ።
ዉድድሩን በጥሞና እየተከታተልኩ ነኝ፤ የሚሉት የፌስቡክ ተከታታይ ደረጀ ደምሴ፤ ናይጄርያ ታሸንፋለች መደበኛዉ ጨዋዉ 1 ለ 1 ይጠናቀቃል፤ በጭማር 30 ደቂቃ ናይጄርያ አንድ ደግማ ዋንጫ ታነሳለች ባይ ናቸዉ። ይቺ ምትሃት የሆነች ሃገር ኮትዲዮቫር ታስፈራለች የሚሉት አስተያየት፤ በበኩላቸዉ፤ ድል ለናይጀርያ ሲሉ ለናይጀርያ መወገናቸዉን ጽፈዋል።
እደጄ አለሙ የዘንድዋ ኳስ ድብልብ መሆንዋን በተግባር አሳይታለች ይላሉ። ሞሮኮ የለ ግብፅ የለ ኳስ ነውና ተሸንፈው በጊዜ ተሸኝተዋል፤ በድሮ በሬ ያረሰ የለም ጠንካሮቹ ከፊት ቀድመዋል ሲሉ አስተያየታቸዉን ቋጭተዋል። ሸምስ መሀመድ በበኩላቸዉ ፤ እኔ ማንንም ያሸንፋል ብዬ ገምቼ ከመጀመርያዉም አላስቀመጥኩም። ነገር ግን ያልተጠበቁ ሀገራት ወደፊት እንደሚመጡ ጠብቄ ነበር፤ ሲሉ አስተያየት አስቀምጠዋል።
ተስፋዬ እርካታ የተባሉ በበኩላቸዉ ለዋንጫ የሚቀርቡት ናጄሪያና ኮትዲቯር ናቸዉ ብዬ ግምቼ ነበር ተሳክቶልኛል፤ አሁን የዋንጫው የአዘጋጅ ሀገር ኮትዲቯር ዋንጫዉን ብታነሳ በጣም ደስ ይለኛል፤መልካም አድል!» ሲሉ አስተያየታቸዉን ቋጭተዋል።
አቡ ኢምራን የደቡብ አፍሪቃዉን ብሔራዊ ቡድን ባፋና ባፋናን ከዉድድሩ ስለመዉጣቱ በመቆጨት እንዲህ ሲሉ ጽፈዋል። ደቡብ አፍሪቃ የጭቁኖች አንባ አባሽ፤ አይዞሽ ሌላም ቀን አለ።»
እናንተስ? እሁድ በናይጀርያ እና በኮትዲቫር መካከል የሚደረገዉን የአፍሪቃ ዋንጫ ግጥምያ ዋንጫዉን ማን ያነሳል ትላላችሁ? አስተያየታችሁን ጻፉልን።
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ