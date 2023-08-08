የአፍሪቃ አርሶ አደሮች የተፈጥሮ ሃብት ጠበቃ፤ ዶክተር መላኩ ወረደ ሲታወሱ

አብዛኞች እንደዋዛ ጥለዋት በሚለይዋት ዓለም በተቃራኒው ጥቂቶች ከራሳቸው ለሌሎች የሚተርፍ አስተዋጽኦ አበርክተው ማለፉ ይሳካላቸዋል። በሚያልፍ ዕድሜ የማያልፍ ሥራ ሠርተው ስማቸው ሲወሳ ከሚኖሩ መካከል አንዱ ከቀናት በፊት ከዚህ ዓለም ድካም ያረፉት የዓለም ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ አንዱ ናቸው።
አብዛኞች እንደዋዛ ጥለዋት በሚለይዋት ዓለም በተቃራኒው ጥቂቶች ከራሳቸው ለሌሎች የሚተርፍ አስተዋጽኦ አበርክተው ማለፉ ይሳካላቸዋል። የዕለቱ የጤና እና አካባቢ መሰናዶ እንዲህ ካሉት አንዱ የሆኑት የዘረመል እና የአዝርእት ተመራማሪው የዓለም ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ከሀገራቸው አልፈው በሙያቸው ለመላው አፍሪቃ ያበረከቱትን ይቃኛል።
የዓለም ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ከአንድ ጎልማሳ ዕድሜ በላይ ለሚቆጠሩ ዓመታት በዓለም መድረክ ለኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪቃ አርሶ አደሮች የተፈጥሮ ሀብት ሲሟገቱ መክረማቸውን የሚናገሩ ጥቂት አይደሉም። ኢትዮጵያ ውስጥ ከተባባሪዎቻቸው ጋር ሆነው ላቋቋሙት የእህል እና አዝርዕት ዘር ባንክ ዓለም አቀፍ እውቅና በመስጠት የዓለም ሎሬት ያሰኛቸውን ሽልማት የሰጣቸው ተቋም፤ ዶክተር መላኩ ወረደ ተፈጥሯዊ ዘሮች ይዘታቸው ሳይለወጥ በጥንቃቄ እንዲጠበቁ ያሳዩት ቁርጠኝነት የዘላቂነትን ኃይል ማሳያ ምስክር ብሎታል። ጥረታቸውም አፍሪቃ ውስጥ ደረጃውን የጠበቀ እና በመላው ዓለም ካሉት የዘር ማቆያ ስልቶች አንዱ የሆነውን ተቋም ለመመሥረት እንዳበቃም ያመለክታል። የኢትዮጵያ ብዝሃ ሕይወት ተቋም ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መለሰ ማርዮም ይህንኑ ያረጋግጣሉ።
ለዓለማችን እና ለሕዝቦቿ ለሚደረግ ለየት ያለ አስተዋጽኦ የሚሰጠው ሽልማት
ዶክተር መለሰ አሁን በበላይነት የሚመሩት የብዝሃ ሕይወት ተቋም ሕንጻ በሥራ ዘመናቸው ባስገነቡት የዘርፉ ተመራማሪ በዶክተር መላኩ ወረደ ስም መሰየሙንም ገልጸውልናል። ቀደም ሲል የምርምር ሥራው ከጀርመን ሀገር ጋር በተደረገ ትብብር እየተሠራ መቆየቱን በማስታወስም በወቅቱ የተሰባሰቡ የዘር ሃብቶች ግማሹ ኢትዮጵያ ውስጥ ግማሹ ደግሞ ጀርመን ሀገር ይቀመጥ የሚለውን ሃሳብ ዶክተር ወረደ የሀገር ሀብት እንዳይወጣ በሚል አጥብቀው መቃወማቸውንም አንስተዋል።
ራይት ላይቪሉሁድ አዋርድ የሚሸልመው ተቋም እንደሚገልጸው በዚህ የአዝርዕት እና እጽዋት የተፈጥሮ ዘር ጠብቆ ማቆያ ባንክ ውስጥ የኢትዮጵያ ብቻ የሆኑ ዘሮች እንዲሁም ተመራማሪው ያራቧቸው አዳዲስ ዘሮች ተሰባስበዋል። ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ በድርቅ መጠቃቷን በመላው ዓለምም ያንዣበበውን የአየር ንብረት ለውጥና ተጽዕኖውን ያስተዋሉት ዶክተር ወረደ አስቀድመው በአርሶ አደሩ እጅ የሚገኙ የተፈጥሮ ዘሮች እንዳይጠፉ ስለተቀየሱት ስልት ዶክተር መለሰ ሲናገሩ፤ «ችግር ዘዴን ይፈጥራል» ያሉት ባለሙያው፤ በ1977 በነበረው ድርቅ አርሶ አደሩ ለዘር የሚያስቀረውን ሳይቀር ለምግብ ፍጆታ በማዋሉ የተፈጠረው የዘር እጥረት ችግር ማኅበረሰቡ የየራሱን የዘር ባንክ እንዲያደራጅ ምክንያት እንደሆነ አንስተዋል።
በአፍሪቃ የምግብ ይዞታውን ለመጠበቅ የአርሶ አደሮች፣ የአርብቶ አደሮe፤ የዓሣ አስጋሪዎች እና መሰል ማኅበራት ስብስብ የሆነው የአላያንስ ፉድ ሶቨርኒቲ ኢን አፍሪካ የተሰኘው መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ኃላፊ ዶክተር ሚሊየን በላይም ፤ ዶክተር መላኩ ወረደ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይወሰኑ ለመላው አፍሪቃ ያበረከቱት አስተዋጽኦ አይዘነጋም ነው የሚሉት። አስተዋጽኦዋቸው በኢትዮጵያ ብቻ የተገደበ ሳይሆን ተመሳሳይ የተፈጥሮ ዘር ጥበቃዎች ሥራ በመላው አፍሪቃ ሃገራት እንዲስፋፋ ስልጠናዎችን መስጠታቸውንም አንስተዋል። በዘርፉ በርካቶችን በማፍራቱ በኩል ዶክተር መላኩ ወረደ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ አስመልክተው ስዊዘርላንድ በርን ዩኒቨርሲቲ እና ኢትዮጵያ ውስጥም በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የዘርፉ ተመራማሪ እና መምህር የሆኑት ፕሮፌሰር ዘርይሁን ታደለም የበኩላቸውን እማኝነት አጋርተውናል።
የዛሬ 38 ዓመት እንደሚያውቋቸው የሚናገሩት ፕሮፌሰር ዘርይሁን በወቅቱ የእርሻ ኮሌጅ ይባል ከነበረው ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ተመርቀው በኢትዮጵያ የእርሻ ምርምር ውስጥ ሥራ ሲጀምሩ ዶክተር መላኩ ደግሞ ጅን ባንክ በመባል የሚታወቀውን የብዝሃ ሕይወት ተቋም በኃላፊነት ይመሩ እንደነበር ያስታውሳሉ። የሁለቱ መሥሪያ ቤቶችም በጋራ የሚሠሩ በመሆናቸውም በተለያዩ የሥራ አጋጣሚዎች ያገኟቸው እንደነበር እና ያኔም የነበራቸው እምቅ አቅም መመልከታቸውን ነው የገለጹልን።
የዓለም ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ የሦስት ወንዶች እና የአንዲት ሴት ልጅ አባት ነበሩ። የመጨረሻ ልጅ መሆኑን የገለጸልን ተድላ መላኩ አባቱ ሀገራቸውን የሚወዱ ኢትዮጵያውያንንም እንደቤተሰባቸው ይመለከቱ እንደነበር ይናገራል። በምርምር ሥራዎቻቸው ለሀገራቸው እና ለመላው ያለም ያበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦ መነሻ አለው ባይ ነው። ዶክተር መላኩ ወረደ በአዝርእት እና እጽዋት ላይ ባካሄዱት ምርምር እና ላበረከቱት አስተዋጽኦ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያገኙትን ሽልማት ኢትዮጵያ ውስጥ እሳቸውን ጨምሮ ሁለት ሰዎች ብቻ እንዳገኙ ነው ፕሮፌሰር ዘርይሁን የሚናገሩት። ከእንዶድ መድኃኒት ያገኙት ዶክተር አክሊሉ ለማ አንዱ ናቸው። የዓለም ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ለተፈጥሮ በተለይ ደግሞ ለአርሶ አደሮች የዘር ሀብት በመሟገት እስከ ቅርብ ዓመታት ድረስ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ሃሳብ ዕውቀታቸውን ሲካፍሉ ኖረዋል። ሐምሌ 24 ቀን 2015 ዓ.ም በ87 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም አረፉ። በሥራቸው ግን ዘወትር ሲታወሱ ይኖራሉ። ያበረከቱትን በሚመለከት የሚያውቁትን ያካፈሉንን ሁሉ እናመሰግናለን።
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ