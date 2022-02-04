 የአፍሪቃ ኅብረት እቅድና ስኬት እስከምን? | አፍሪቃ | DW | 04.02.2022

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አፍሪቃ

የአፍሪቃ ኅብረት እቅድና ስኬት እስከምን?

የአፍሪቃ ኅብረት በ2063 ተሳክቶ እንዲያየው የሚፈልገውን እና አህጉሩ አንድነቱ ተጠብቆ በልማት የሚራመድበትን ጥቅል ማዕቀፍ አስቀምጧል። ሕብረቱ ይህንን ቢወጥንም የፀጥታ መናጋት አሁንም ዋነኛ የአህጉሩ ፈተና ሆኖ ዘልቋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:25

ህብረቱ ጠንካራ አህጉር የመፍጠር አቅሙ ምን ላይ ነው?

የአፍሪቃ ኅብረት በ2063 ተሳክቶ እንዲያየው የሚፈልገውን እና አህጉሩ አንድነቱ ተጠብቆ በልማት የሚራመድበትን ጥቅል ማዕቀፍ አስቀምጧል። ሕብረቱ ይህንን ቢወጥንም የፀጥታ መናጋት አሁንም ዋነኛ የአህጉሩ ፈተና ሆኖ ዘልቋል። የሕብረተ አባል አገራት መሪዎች ቁርጠኛ ሆነው ካልተንቀሳቀሱ እና የእቅድ ክለሳ ካላደረጉ ስለ አህጉሩ እጣ ፋንታ ውሳኔዎች ከአደጉት አገራት መምጣቱ እንደሚቀጥል ትንታኔ ሰጭዎች ይገልፃሉ። ለመሆኑ የሕብረቱ እቅዱን የማሳካትና ጠንካራ አህጉር የመፍጠር አቅሙ ምን ላይ ነው ? ምንስ ማድረግ አለበት የሚለውን የዘርፉን ባለሙያ ጠይቀናል።

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

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ህብረቱ ጠንካራ አህጉር የመፍጠር አቅሙ ምን ላይ ነው?  

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