 የአፍሪቃ ሕብረት የተኩስ አቁም ጥሪ | አፍሪቃ | DW | 07.02.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

አፍሪቃ

የአፍሪቃ ሕብረት የተኩስ አቁም ጥሪ

ሕብረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ለመፍትሔው ሲሠራ እንደቆየና የሰብዓዊ ድጋፍ በዓለም አቀፍ ሕግጋት እና መርሆዎች መሠረት ለሚገባው እንዲደርስ ብሎም የችግሩ መፍትሔም ፖለቲካዊ ነው ብሎ ሲንቀሳቀስ መቆየቱንም አስታውቋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:16

«ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ፊትለፊት ንግግር እንዲካሄድ ጠይቋል»

የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት እንዲቆም ሁሉን አካታች እና ቅድመ ሁኔታ የሌለው የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ ሲወተውት መክረሙን የአፍሪካ ሕብረት አመለከተ። ሕብረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ለመፍትሔው ሲሠራ እንደቆየና የሰብዓዊ ድጋፍ በዓለም አቀፍ ሕግጋት እና መርሆዎች መሠረት ለሚገባው እንዲደርስ ብሎም የችግሩ መፍትሔም ፖለቲካዊ ነው ብሎ ሲንቀሳቀስ መቆየቱንም አስታውቋል። ኢ ሕገ መንግሥታዊ የመንግሥት ለውጦች፣ መፈንቅለ መንግሥታት እና ሽብርተኝነት የአህጉሩ ፈታኝ የሰላምና ፀጥታ ችግሮች ናቸውም ብሏል። ሕብረቱ የኢትዮጵያ መንግሥት በሕግ አሸባሪ ከተባለው ሕወሓት ጋር ውይይት ያድርግ ማለቱን አንድ የፖለቲካ ተንታኝ ሕብረቱ በኢትዮጵያ ላይ ከምዕራባውያን ያልተለየ አቋም የማራመዱ ማሳያ ነው ብለውታል።
ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው የፖለቲካ ተንታኙ የአፍሪካ ሕብረት በዘላቂነት የአህጉሩን ሰላም ለመመለስ  የመሪዎችን የሥልጣን ጊዜ ወጥ በሆነ ሁኔታና በሕግ እንዲገደብ፣ እንዲሁም በአህጉሩ የጎሳ ፌዴራላዊ የመንግሥት አወቃቀርን በቻርተሩ ሊያግድ ይገባል ብለዋል።

ሰሎሞን ሙጬ 

ሸዋዬ ለገሠ

አዜብ ታደሰ

Audios and videos on the topic

«ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ፊትለፊት ንግግር እንዲካሄድ ጠይቋል»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአፍሪቃ መሪዎች ተሰበሰቡ፣ አዉሩ ተለያዩ

የአፍሪቃ መሪዎች ተሰበሰቡ፣ አዉሩ ተለያዩ 07.02.2022

35ኛዉ የአፍሪቃ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ ተሳታፊዎች መፈንቅለ መንግስት፣የኮሮና ተሕዋሲ ስርጭት፣ የምግብ ዋስትናን ከመሳሰሉ ጥቅል ርዕሶች በተጨማሪ፣ የቻድን ሽግግር፣ የኢትዮጵያን ጦርነት፣ የሱዳንን ዉዝግብ፣የሳሕል አካባቢን ቀዉስ አንስተዉ ተነጋግረዋል።ለየጉዳዩ «መፍትሔ» ያሉትን ዉሳኔም አሳልፈዋል።ገቢር ይሆን-ይሆን? ሌላ ጥያቄ

የልዮ መልዕክተኛ ፌልትማን መግለጫ 

የልዮ መልዕክተኛ ፌልትማን መግለጫ  24.11.2021

ልዩ መልዕክተኛው አምባሳደር ጄፊሪ ፊልትማን ትናንት በቴሌኮንፈረንስ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ የህወሓት ኀይሎች ወደ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ከተንቀሳቀሱ ተቀባይነት የሌለውና አስከፊ ነው ሲሉም አስጠንቅቀዋል::