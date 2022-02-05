 የአፍሪቃ ህብረት የመሪዎች ጉባዔ እና የአፍሪቃ ወቅታዊ ሁኔታ | አፍሪቃ | DW | 05.02.2022

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አፍሪቃ

የአፍሪቃ ህብረት የመሪዎች ጉባዔ እና የአፍሪቃ ወቅታዊ ሁኔታ

35 ኛው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ በኮሮና ተኅዋሲ ስርጭት ሥጋት አዲስ አበባ ላይ ለሁለት ዓመታት ሳይካሄድ ከቆየ በኋላ ዛሬ በሕብረቱ መቀመጫ አዲስ አበባ ላይ ተደርጓል። ለአህጉሩ ሰላምና ደህንነት በውስን አቅም እየተንቀሳቀሰ ቢሆንም ዕቅዱን በቁርጠኝነት መተግበር አለመቻሉ ወደኋላ የሚጎትት መሆኑን ተገልጿል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:31

በምዕራብ አፍሪቃ እየታየ ያለው የመፈንቅ ለመንግስት አፍሪቃን ዳግም ወደ ኋላ እየጎተታት ነው

35 ኛው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ በኮሮና ተኅዋሲ ስርጭት ሥጋት አዲስ አበባ ላይ ለሁለት ዓመታት ሳይካሄድ ከቆየ በኋላ ዛሬ በሕብረቱ መቀመጫ አዲስ አበባ ላይ ተደርጓል።
በሕብረቱ የመክፈቻ ሥና ሥርዓት ላይ የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ፣ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ተሰናባቹ እና አዲሱ የአፍሪካ ሕብረት ሊቀመናብርት ንግግር ያደረጉ ሲሆን በዚህም የአህጉሩን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ፣ ምርታማነትን በማሳደግ የዘላቂ ልማት ግብን ማሳካት፣ በአህጉሩ ሕገ ወጥ የመንግሥት ለውጥን ማስወገድ፣ የፖለቲካ ቁርጠኝነትን ማሳደግ፣ የኢኮኖሚ አቅምን ማጠናከር እና የአየር ንብረት ጥበቃ ላይ ጠንክሮ መሥራት ይገባል የሚሉ ሀሳቦች ተንፀባርቀዋል።

Äthiopien Addis Ababa | Afircan Union Gipfel


ሕብረተ በተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት ተመጣጣኝ ቋሚ እና ተለዋጭ ውክልና እንዲያገኝም ተጠይቋል።
አፍሪካ ለአህጉሩ ሰላምና ደህንነት በውስን አቅም እየተንቀሳቀሰ ቢሆንም ዕቅዱን በቁርጠኝነት መተግበር አለመቻሉ በምዕራብ የአህጉሩ ክፍል የሚስተዋለው አዝማሚያ ወደኋላ የሚጎትት መሆኑን አንድ የሰላምና ደህንነት ተንታኝ ተናግረዋል።

Äthiopien Addis Ababa | Afircan Union Gipfel

ሰለሞን ሙጬ

ታምራት ዲንሳ


 

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ተዛማጅ ዘገባዎች

የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ተፅእኖ እና ትኩረት ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር 

የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ተፅእኖ እና ትኩረት ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር  05.02.2022

የትልቁ አህጉራዊ ድርጅት የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ እንደ ሌላው ዓለም ቃጣናዊ እና አህጉራዊ ድርጅቶች የዓለም ትኩረት ሲስብ አይስተዋልም፡፡ ሕብረቱ የራስን አጀንዳ ከማቀድ እና ከመፈጸም አንጻር የሚያጋጥመው ተግዳሮት ብሎም አባል አገራቱ ውሳኔዎቻቸውን ከመተግበር አንጻር የሚያሳዩት ውስንነቶች የህብረቱን አቅም ከተፈታተኑ ጉዳዮች ተጠቃሽ ነው፡፡