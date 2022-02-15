የአፍሪቃና የአዉሮጳ ሕብረት የመሪዎች ጉባኤ ፍጻሜ

የአዉሮጳ ሕብረት አፍሪቃ ዉስጥ የ150 ቢሊዮን ዩሮ መዋዕለ ነዋይ ሥራ ላይ ለማዋል ማቀዱን አስታወቀ። የአፍሪቃና የአዉሮጳ ሕብረቶች አባል ሐገራት መሪዎች ብራስልስ-ቤልጂግ ዉስጥ ያደረጉትን የ2 ቀን ጉባኤቸዉን ሲያጠናቅቁ ሕብረቱ እንዳስታወቀዉ አብዛኛዉ ገንዘብ በኃይል፣በቴክኖሎጂና በትራንስፖርት ዘርፎች ሥራ ላይ የሚዉል ነዉ
የአዉሮጳ ሕብረት አፍሪቃ ዉስጥ የ150 ቢሊዮን ዩሮ መዋዕለ ነዋይ ሥራ ላይ ለማዋል ማቀዱን አስታወቀ። የአፍሪቃና የአዉሮጳ ሕብረቶች አባል ሐገራት መሪዎች ብራስልስ-ቤልጂግ ዉስጥ ያደረጉትን የ2 ቀን ጉባኤቸዉን ሲያጠናቅቁ ሕብረቱ እንዳስታወቀዉ አብዛኛዉ ገንዘብ በኃይል፣በቴክኖሎጂና በትራንስፖርት ዘርፎች ሥራ ላይ የሚዉል ነዉ።የሁለቱ አሐጉራት የመሪዎች ጉባኤ ቅሬታና መወቃቀስ ያጠላበታል ተብሎ ነበር።የአዉሮጳ ሕብረት ምክር ቤት ፕሬዝደንት ሻርልስ ሚሼልና የአፍሪቃ ሕብረት የወቅቱ ሊቀመንበር የሴናጋሉ ፕሬዝደንት ማኬይ ሳል በጉባኤዉ ማብቂያ ላይ እንደተናገሩት ግን ጉባኤዉ የተደረገዉ በመግባብት መንፈስና በአዲስ የወዳጅነት ስሜት ነዉ።ጉባኤዉ በሚደረግበት አዳራሽ አካባቢ ኢትዮጵያዉያን የትግራይ ተወላጆች ትናንት፣ ሌሎች ኢትዮጵያዉያን ደግሞ ዛሬ ሰልፎችን አድርገዉ ነበር።
ገበያዉ ንጉሴ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ