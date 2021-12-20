የአፍሪቃና ቱርክ፣ የሶስት ዘመን ሶስት ዕዉነቶች

አንዳድ ታዛቢዎች እንደሚሉት በርካታ የአፍሪቃ መሪዎችና ሚንስትሮች በኢስታንቡሉ ጉባኤ የተካፈሉት የቱርክን ጦር መሳሪያ በተለይም ዝነኛዉን ሰዉ አልባ በራሪ (ድሮን) ለመግዛት አስበዉ ነዉ-ይላሉ። በጉባኤዉ ላይ በይፋ የተነገረዉ ግን ቱርክ በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ዉስጥ 15 ሚሊዮን ብልቃጥ የኮቪድ መከላከያ ክትባት ለአፍሪቃ ለመላክ መዘጋጀትዋ ነዉ
ሱልጣን ቀዳማዊ ሳሌም ጠንካራ ጦራቸዉን አዘመቱባት።1516 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ) ሱልጣን አብዱል አዚዝ አስተማሪ ላኩላት።ፕሬዝደንት ኤርዶኸን መሪዎችዋን ኢስታንቡል ላይ ሰበሰቡ።አፍሪቃ።ለምን? ስብሰባዉ መነሻ፣የሶስቱ የሩቅ ለሩቅ ዘመናት ወግ ማጣቀሻ፣ ለምንነቱ መድረሻችን ነዉ ላፍታ አብራችሁኝ ቆዩ።
ዉይይት፣ ንግግር፣ አድናቆቱ የዲፕሎማሲ መሸነጋገል፣ያፍታ ዉዳሴ ሊሆን-ላይሆንም ይችላል።ብቻ ኢስታንቡል ላይ ለኤርዶኸንና ሹማምንቶቻቸዉ ባለፈዉ ቅዳሜ ተንቆረቆረ።የወቅቱ የአፍሪቃ ሕብረት እና የኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዝደንት ፌሌክስ ትሺኬዲ ጀመሩ።የቱርክ-አፍሪቃ ጉባኤ አስተናጋጆችን አመሰገኑ፤ኤርዶኻንን አደነቁም።
«የወቅቱ የአፍሪቃ ሕብረት ፕሬዝደንት በመሆኔ በሕብረቱ ስም መናገር በመቻሌ ታላቅ ክብር ይሰማኛል።አፍሪቃን ወክዬ በድምፄ አስተናጋጃችንን ሳመሰግን በታላቅ አክብሮት ነዉ።እርስዎ (ኤርዶኻን) ከታታላቆቹ አንዱ ነዎት።»=የአፍሪቃ ሕብረት ኮሚሽን ፕሬዝደንት ሙሳ ፋኪ መሐሜት ቀጠሉ።ጉባኤዉ ያሳለፋቸዉን ዉሳኔዎች ገቢር ማድረግ አያቅተንም እያሉ።«እንደ ወዳጅ በጋራ በመቆማችን ይሕንን የወዳጅነት ዓላማ ከግብ የማድረስ እድሉ አለን ብዬ አምናለሁ።ለዚሕ ነዉ በእርስዎ (ኤርዶኻን) ፖለቲካዊ እሳቤ በሚመራዉ በዚሕ ወዳጅነት ላይ እምነት ያሳደርነዉ።»
ካፑዳን (አድሚራል እንደማለት ነዉ)ኸይረዲን ባርባሮሳ ወይም ሒዚር ሐይረቲን ፓሻ የሚመሩት የቱርክ ጦር በ1516 የቅዱስ ሮማኑን የቻርልስ አምስተኛ ባላንጣዉን ጦር ደፍልቆ የዛሬዋን አልጀርስን ለመቆጣጠር ብዙ ጊዜና ጉልበት አልጠየቀዉም።የመምሉክ ሱልጣኔት የሚገዙትን ሰፊዉን መካከለኛዉ ምሥቅና ሰሜን አፍሪቃን ለመቆጣጠር ግን አድሚራሉ የሱልጣን ቀዳማዊ ሳሌምን ይሁንታ መጠየቅ፤ ትዕዛዛቸዉንና ተጨማሪ ጦር መጠበቅ ግድ ነበረባቸዉ።
ሱልጣን ሳሌም የታማኝ ጀግና ጄኔራላቸዉን ጥያቄ ቢቀበሉትም ሮሞች ወርቅና ቅመማቅመም፣ ፖርቱጋሎች ባሪያ ፍንገላ በቀደዱት ፈር ዘለዉ አፍሪቃ ከመግባት ይልቅ ድል ለመንሳት በወታደሮቻቸዉ ዘንድ ተቀባይነት ያለዉ ስልት መንደፍ ነበረባቸዉ።የመጀመሪያዉ የቱርክ ሱልጣኔት ከፋርሶቹ የሳፋቪድ ሥርወመንግስት ጋር
በሚዋጋበት ወቅት መሙሉኮች ከፋርሶች ጋር ወግነዉ ቱርክን በመዉጋታቸዉ ኢስታንቡል የቋጠረችዉን ቂም ማጋጋምና ጦራቸዉን ለበቀል ማነሳሳት ነዉ።
ሁለተኛዉ፣ ቱርክ ከምትቆጣጠራቸዉ ግዛቶች ወደ መካና መዲና የሚያደርሰዉን መንገድ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ነበር።ሁለቱን ዋና ዋና አላማዎች ያነገበዉ የቱርክ ጦር ከመሙልክ ገዢዎች ጦር ጋር ከ1516-እስከ 1518 በተከታታይ ከተዋጋ በኋላ ድፍን መካከለኛዉ ምሥራቅን አስገብሮ ግብፅን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጠረ።
የኦስማን ቱርክ ከምፅዋ በረሐ እስከ ሐረር ጉብታ፣ ከሶማሊያ ጠረፍ እስከ ደቡባዊ አፍሪቃ ጫፍ መዘርጋት የጀመረና የቻለዉም በአብዛኛዉ ከግብፅ ነበር።በአዲስ አበባዉ የሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር መከረም ሚፍታሕ ይሕንን የቱርክና የአፍሪቃን ግንኙነት ታሪካዊ ግን ከአዉሮጳ ቅኝ ገዢዎች «ለየት የሚል» ይሉታል።
ቱርኮች ሰሜን አፍሪቃ ላይ እግራቸዉን ከተከሉ ከ350 ዓመታት ግድም በኋላ በ1862 የታላቅዋ ብሪታንያ ንግስት ቪክቶሪያ ለቱርኩ ሱልጣን ለአብዱልአዚዝ የፃፉት ደብዳቤ ስለሁለቱ የዓለም ገዚዎች ጥንካሬ፣ስለጦር ዘመቻ፣ስለ ቅኝ አገዛዝ ጠብ-ፍቅር የምታወሳ አልነበረችም።አፍሪቃን ቅኝ የመግዛቱን ዘመቻ ዘግይተዉ በተቀላቀሉት በጀርመንና በኢጣሊያ ገዢዎች አዕምሮ ዉስጥ የሚንተከተከዉን ቅሬታም ደብዳቤዉ አይጠቅስም።
እንደዘመኑ ወግ የሱልጣን አብዱልአዚዝን ታላቅነት፣ብልሐትና አርቆ አሳቢነት በሚያወድሱ ቃላት የተቀሸረችዉ የንግስት ቪክቶሪያ ደብዳቤ ይዘት ደቡብ አፍሪቃ ለሚገኙ ሙስሊሞች ሱልጣኑ የእስልምና ኃይማኖት አስተማሪ እንዲልኩላቸዉ የምትጠይቅ ነበረች።
በንግስት ቪክቶሪያ ጥያቄ መሰረት የዳች ቅኝ ገዢዎች ከጃቫ-ምስራቅ ሕንድ አግዘዉ ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ በተባለዉ የደቡብ አፍሪቃ ግዛት ላሰፈሯቸዉ 3 ሚሊዮን ሙስሊም እስረኞችና ለልጆቻቸዉ ቁርዓን እንዲያስተምሩ አቡበከር ኢፈንዲ ከቱርክ ወደ ደብቡ አፍሪቃ ተላኩ።1862።
ባግዳድ ኢራቅ
ዉስጥ መንፈሳዊ ትምሕርት ያጠኑት ኢፈንዲ እስልምናን ከማስተምር ባለፍ በርካታ ኪታቦችን ወደ አካባቢዉ ቋንቋ ተረጉመዋል።በያኑዲን (ለሐይማኖቱን ማስተዋወቅ ቢባል ያስኬዳል) የተባለዉን ጨምሮ ብዙ መፅሐፍትን ፅፈዋል።ብዙ መሳጂዶችን አሰርተዋል።
ባጭር ጊዜ ያካባቢዉን ቋንቋ እጥንተዉ እንደ አፍሪቃዊ ኖረዉ፣ ልጅ የልጅ ልጅ አይተዉ እዚያዉ ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ዉስጥ በ1880 አረፉ።የቱርክና የአፍሪቃ ግንኙነት ሁለተኛ ምዕራፍም በዚሑ ተዘጋ።ደቡብ አፍሪቃ ተወልደዉ ያደጉ 15 የአቡበከር ኢፈንዲ የልጅ ልጅ-ዉላጆች ግን ባለፈዉ ዓመት የቱርክ ዜግነት ተሰጣቸዉ።
የአዉሮጳ ቅኝ ገዢዎች የጀርመንና የኢጣሊያ አቻዎቻቸዉን ቅሬታ ለማስተንፈስ አፍሪቃን የሚቀራመቱበትን አዲስ ስልት ለመቀየስ በ1884 በርሊን ላይ ሲሰበሰቡ የቱርክ ሱልጣኔት ክንድ እየዛለ አፍሪቃ ላይ የነበራቸዉ ተፅዕኖም እየከሰመ ነበር።
ከ500 ዘመናት በላይ ገሚስ ዓለምን ያስገበረዉ የኦሶማን ቱርክ ሥርወመንግስትን ጨርሶ ያፈረሰዉ የመጀመሪያዉ የዓለም ጦርነት በ1914 ሲጀመር ከኢትዮጵያና ከላይቤሪያ በስተቀር የአፍሪቃ ሐገራት በሙሉ በአዉሮጳ ኃያላን ቅኝ ተገዢ ነበሩ።
በአብዛኛዉ ብሪታንያና ፈረንሳይ ዛሬም ድረስ ከቀድሞ ቅኝ ተገዢዎቻቸዉ የአፍሪቃ ሐገራት ጋር ያላቸዉን ግንኙነት ለመቀጠል በተለያየ መንገድ እየጣሩ ነዉ።የዚያኑ ያክል፣ ዶክተር ሙከረም እንደሚሉት አፍሪቃዉያን ሌሎች አማራጮችን ማማተራቸዉ አልቀረም።ቻይና አንዷ አማራጭ ናት።ቱርክ ሁለተኛዋ።
ቱርክ እስከ 2003 ድረስ ከአፍሪቃ ጋር የምታደርገዉ የንግድ ልዉዉጥ 5.4 ቢሊዮን ዶልር ነበር።አምና ግን ወደ 25.3 ቢሊዮን ተንቻርሯል።የቱርክ ቀጥታ የመዋዕለ ነዋይ ፍሰት ከ100 ሚሊዮን ወደ 6.5 ቢሊዮን አድጓል።በአርብና ቅዳሜዉ ጉባኤ እንደተነገረዉ ደግሞ እስካሁን የነበረዉን ምጣኔ ሐብታዊ ግንኙነትን ይበልጥ ለማሳደግ መሪዎቹ ወስነዋል።
ጉባኤዉ የንግድና የምጣኔ ሐብት ግንኙነትን ከማሳደግ በተጨማሪ ሁለቱ ወገኖች ሰላምና ፀጥታን በማስከበር፣በትምሕርት፣ በወጣቶችና ሴቶች ልማት፣የመሰረተ ልማት አዉታርን በማስፋፋት፣ የጤና ሥርዓቶችን በመዘርጋቱ መስክ ተባብረዉ ለመስራት ተስማምተዋል።ቱርክ አፍሪቃን የሚያዉኩ አንደ አሸባብና ቡኩሐራም የመሳሰሉ አሸባሪ ቡድናትን በመዋጋቱ ሒደት ከአፍሪቃዉያን ጎን እንደማትለይም ፕሬዝደንት ሬሴፕ ጠይብ ኤርዶኻን ቃል ገብተዋል።
«በተባበሩት መንግስታት የፀጥታዉ ጥበቃ ምክር ቤት ዉስጥ ያለዉን ዉክልና በመቃወም «ዓለም አምስት ብቻ አይደለችም» በሚል መርሕ የምናደርገዉ ትግል ለኛ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪቃ ወንድሞቻችንም ጭምር ነዉ።በቅርብ ዓመታት የታዩ ዕዉነታቸዉ የዓለም ጉዳይ በ5ቱ ሐገራት እንዲወሰን መደረጉ ስሕተት እንደሆነ እየመሰከሩ ነዉ።1.3ቢሊዮን ሕዝብ ያላት አፍሪቃ በፀጥታዉ ጥበቃ ምክር ቤት አለመወከልዋ ትልቅ ኢፍትሐዊ ነዉ።የአፍሪቃ ወንድሞቻችን ያለባቸዉን የፀጥታ ችግር በጣም እንገነዘባለን።ቦኩ ሐራምና አሸባብን የመሳሰሉ አሸባሪ ቡድናት የተወሰኑ ሐገራት ችግሮች ብቻ አይደሉም።አሸባሪነት እኛንም ያሳስበናል።እነዚሕ ከPKKና ከFETO የተለዩ አይደለም።»
አንዳድ ታዛቢዎች እንደሚሉት በርካታ የአፍሪቃ መሪዎችና ሚንስትሮች በኢስታንቡሉ ጉባኤ የተካፈሉት የቱርክን ጦር መሳሪያ በተለይም ዝነኛዉን ሰዉ አልባ በራሪ (ድሮን) ለመግዛት አስበዉ ነዉ-ይላሉ። በጉባኤዉ ላይ በይፋ የተነገረዉ ግን ቱርክ በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ዉስጥ 15 ሚሊዮን ብልቃጥ የኮቪድ
መከላከያ ክትባት ለአፍሪቃ ለመላክ መዘጋጀትዋ ነዉ።ሰሞኑን ብቻ 2.5 ሚሊዮን ብልቃጥ ክትባት መላክ ጀምራለች።
ከዓለም አንደኛ ሐብታም ዩናይትድ ስቴትስ ናት።ሁለተኛዋ ቻይና።ጃፓን ታሰልሳለች።ጀርመን አራተኛ ናት።በቅርብ ዓመታት ችግረኞችን በመርዳት ወይም ሰብአዊ ርዳት በመስጠት ከዓለም አንደኛዋ ቱርክ ናት።የቱርክና የአፍሪቃ ወዳጅነት የተባለዉ ጉባኤ ሲደረግ ያለፈዉ ሳምንት ሶስተኛዉ ነዉ።በጉባኤዉ ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትርን ጨምሮ የ16 ሐገራት መሪዎችና 102 ሚንስትሮች ተካፍለዋል።26ቱ ሐገሮቻቸዉን የወከሉ ዉጪ ጉዳይ ሚንስትሮች ናቸዉ።ቱርክ ከአፍሪቃ ሐገራት ሁሉ ቀድማ ያወቀቻን ለረጅም ጊዜ የገዛቻት፣ መሸጋገሪያ ያደረገቻትም ግብፅ ግን በጉባኤዉ አልተካፈለችም።ምክንያት ፕሬዝደንት አብዱልፈታሕ አል ሲሲና ፕሬዝደንት ሬሱፕ ጠይብ ኤርዶኻን የገጠሙት ጠብ።
ነጋሽ መሐመድ
ኂሩት መለሰ