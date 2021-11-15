 የአፋር ዲያስፖራ ማኅበረሰብ የተቃውሞ ሰልፍ በብራስልስ | ኢትዮጵያ | DW | 02.02.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የአፋር ዲያስፖራ ማኅበረሰብ የተቃውሞ ሰልፍ በብራስልስ

መንግሥት በአሸባሪነት የፈረጀው ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት)እና የትግራይ ኃይሎች በአፋር ክልል ውስጥ የሚያደርሱትን ጥቃት የዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ችላ ብሏል ሲሉ የአፋር ዲያስፖራ ማኅበረሰብ አባላት ብራስልስ ውስጥ ዛሬ የተቃውሞ ሰልፍ አካኼዱ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:54

መንግሥት በአፋር ክልል ቸልተኝነት ታይቶበታል ብለዋል

መንግሥት በአሸባሪነት የፈረጀው ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት)እና የትግራይ ኃይሎች በአፋር ክልል ውስጥ የሚያደርሱትን ጥቃት የዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ችላ ብሏል ሲሉ የአፋር ዲያስፖራ ማኅበረሰብ አባላት ብራስልስ ውስጥ ዛሬ የተቃውሞ ሰልፍ አካኼዱ። የተቃውሞ ሰልፈኞቹ ተወካይ አቶ ሀጋር ሐማድ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥትም በአፋር  ክልል ጉዳይ ቸልተኝነት ታይቶበታል ሲሉ ቅሬታ እንደተሰማቸው ለዶይቸ ቬለ ተናግረዋል። ምዕራቡ ዓለም ወደ ትግራይ ክልል መንገዶች ተዘጉ ሲል አፋር ውስጥ በሕወሓት የሚፈጸመውን ጥቃት ግን ችላ ብሏል ሲሉም ተቃውሞዋቸውን ገልጠዋል። ከሰልፉ በኋላ ብራስልስ ውስጥ ከሚገኙ የተለያዩ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅቶች ተወካዮች እና በአውሮጳ ኅብረት ምክር ቤት ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከሚለከታቸውም ጋር ፊት ለፊት ለመነጋገር ቀጠሮ መያዛቸውንም አቶ ሀጋር ሐማድ ተናግረዋል።

ማንጋፍቶት ስለሺ

ኂሩት መለሰ

Audios and videos on the topic

መንግሥት በአፋር ክልል ቸልተኝነት ታይቶበታል ብለዋል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ኢትዮጵያውያን ዳግም በብራስልስ አደባባይ ለተቃውሞ ሰልፍ

ኢትዮጵያውያን ዳግም በብራስልስ አደባባይ ለተቃውሞ ሰልፍ 15.11.2021

ቤልጅየምን ጨምሮ ከጀርመን፣ ኔዘርላንድ፤ እና ፈረንሳይ የተሰባሰቡ እጅግ በርካታ መሆናቸው የተገለጸው እነዚህ ወገኖች የአውሮጳ ሕብረት በወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳይ አቋሙን እንዲፈትሽ ጥሪ አቅርበዋል።

የኢትዮጵያና ኤርትራውያኑ ተቃውሞ በ CNN መሥሪያ ቤት

የኢትዮጵያና ኤርትራውያኑ ተቃውሞ በ CNN መሥሪያ ቤት 02.12.2021

በአትላንታ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን የ CNN ጣቢያ በየሃገሮቹ ጉዳይ ላይ ያቀርበዋል ያሉትን የተዛባ ዘገባ አወገዙ። በሲኤንኤን ዋና መሥሪያ ቤት ደጃፍ ላይ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያኑ ትናንት ባካሄዱት የተቃውሞ ሰልፍ የባይደን አስተዳደር በየሀገሮቹ ጉዳይ ላይ ያደርገዋል ያሉትን ያልተገባ ጣልቃ ገብነትና ጫናም በፅኑ ተቃውመዋል።

 የአማራ ወጣቶች ማኅበር አመራርና ደጋፊዎች መታሰር

 የአማራ ወጣቶች ማኅበር አመራርና ደጋፊዎች መታሰር 04.05.2021

የአማራ ወጣቶች ማኅበር «አባሎቼና ደጋፊዎቼ በፖሊስ እየታሰሩብኝ ነው» አለ። ፖሊስ በበኩሉ ሰሞኑን በክልሉ የተደረጉ ሰልፎች ችግር የነበረባቸው ባይሆኑም፤ በባሕር ዳር ከተማ ለሦስተኛ ጊዜ የተደረገውን ስልፍ ወደ አልተገባ አቅጣጫ እንዲሄድ አደረጉ ያላቸውን ተጠርጣሪዎች መያዙን ግን ገልጧል።