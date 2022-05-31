 የአፋር ሕዝብ ፓርቲ ወቀሳ | ኢትዮጵያ | DW | 01.06.2022

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ኢትዮጵያ

የአፋር ሕዝብ ፓርቲ ወቀሳ

ፓርቲዉ ሰሞኑን ሠመራ-አፋር ክልል ባደረገዉ ስብሰባዉ ማብቂያ ላይ እንዳለዉ በተለይ ከሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ጋር በተደረገና በሚደረገዉ ዉጊያ የአፋር ሕዝብ፣ ፓርቲዉ «ያልተገባ» ያለዉን የሕይወትና የሐብት መስዋዕትነት ለመክፈል ተገድዷል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:53

«የአፋር ሕዝብ የሚደርስበትን ጥቃትና በደል መንግስት አልተከላከለም» ተቃዋሚዉ ፓርቲ

 የአፋር ሕዝብ በተደጋጋሚ የሚደርስበትን ጥቃትና በደል ለመከላከል የኢትዮጵያ መንግሥት ብዙም አልጣረም በማለት ተቃዋሚዉ የአፋር ሕዝብ ፓርቱ ወቀሰ።ፓርቲዉ ሰሞኑን ሠመራ-አፋር ክልል ባደረገዉ ስብሰባዉ ማብቂያ ላይ እንዳለዉ በተለይ ከሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ጋር በተደረገና በሚደረገዉ ዉጊያ የአፋር ሕዝብ፣ ፓርቲዉ «ያልተገባ» ያለዉን የሕይወትና የሐብት መስዋዕትነት ለመክፈል ተገድዷል።ፓርቲዉ አክሎ እንዳለዉ በክልሉ የሰፈነዉ ከመጠን ያለፈ ሙስና፣ብልሹ አሰራርና የመልካም አስተዳደር ጉድለት ሕዝቡን ለኑሮ ዉድነት ዳርጎታል።የጎበዝ አለቆችና በመንግሥት ይደጎማሉ ያላቸዉ ኃይላትም ሕዝቡን እየዘረፉት ነዉ-እንደ ፓርቲዉ።

ሰለሞን ሙጬ

ነጋሽ መሐመድ

እሸቴ በቀለ

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«የአፋር ሕዝብ የሚደርስበትን ጥቃትና በደል መንግስት አልተከላከለም» ተቃዋሚዉ ፓርቲ  

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የ«ሀገር ጉዳይ ያሳስበናል» ያሉ ሦስት የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ሥርዓት አልበኘነት የሕጋዊነት ያህል ነግሷል በማለት የጋራ መግለጫ አወጡ። መግለጫውን ያወጡት፦ እናት ፓርቲ፣ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) እና የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ናቸው።

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