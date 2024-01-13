«የአጭበርባሪው በቀል»ድራማ

ዲጂታል ዓለምአፍሪቃ
«የአጭበርባሪው በቀል»ድራማቅዳሜ፣ ጥር 4 2016
ማስታወቂያ
በኢንዙና ምናባዊ ከተማ በየግላቸው ኑሮን መቋቋም እንደማይችሉ ተረድተው ወጪያቸውን የሚጋሩና አብረው የሚኖሩ ሦስት የወንድማማቾች ልጆችን እንተዋወቅ። ጀምበሬ፣ እምነት እና ራሒም የወንድማማች ልጆች ቢሆኑም በባህሪያቸው እንደ ቀን እና ጭለማ የተለያዩ ናቸው። ጀምበሬ ወጣ ወጣ ማለት የምትወድ ነጻ መንፈስ ያላት ነች። ራሒም በአንጻሩ በራሱ ሐሳብ የሚመሰጥ እና ማኅበራዊ ግንኙነት ግራ የሚያጋባው ነው። እምነት ኢንተርኔት በጣም ትወዳለች። ይህ መውደዷ ሱስ ሳይሆንባት ሁሉ አልቀረም። በዚህ የአጭበርባሪው በቀል የተሰኘው ተከታታይ የራዲዮ ድራማ አንድ ፍቅር የደቆሰው ወጣት እንዴት ኮምፒውተሮች በመሰርሰር፣ በማጭበርበር እና ስም በማጥፋት እነዚህን የወንድማማቾች ልጆች እንደሚበቀል እንሰማለን። እነሱም ራሳቸውን ለማስከበር ግብግብ ይገጥማሉ። ትግሉ የት ያደርሳቸው ይሆን?
ደራሲ: ጀምስ ሙሀንዶ (ኬንያ)
ትርጉም : እሸቴ በቀለ
ፕሮዲውሰር : ልደት አበበ / ሃና ደምሴ