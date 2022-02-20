 የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ሹመት ፀደቀ | ኢትዮጵያ | DW | 21.02.2022

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ኢትዮጵያ

የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ሹመት ፀደቀ

አሥራ አንዱ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ሹመት ዛሬ በተደረገው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ አስቸኳይ ጉባኤ ፀደቀ። የኮሚሽኑ ሰብሳቢዎችና አባላት ከፍተኛ የትምህርት ዝግጅት እና የሥራ ልምድ ያላቸው መሆኑን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዐፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናግረዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:59

ኮሚሽኑ መተማመን የሰፈነበት አዲስ የፖለቲካ ሥርዓት ለመፍጠር ይሰራል ተብሎአል

አሥራ አንዱ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ሹመት ዛሬ በተደረገው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ አስቸኳይ ጉባኤ ፀደቀ። የኮሚሽኑ ሰብሳቢዎችና አባላት ከፍተኛ የትምህርት ዝግጅት እና የሥራ ልምድ ያላቸው መሆኑን የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዐፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናግረዋል።

በምልመላ ሂደቱ 632 ሰዎች ተጠቁመው የነበረ ሲሆን መረጣው አሳታፊ፣ ግልፅ ፣ ተአማኒነት ያለውና ገለልተኝነትን ያረጋገጠ እንዲሆን ተደርጎ መሠራቱን ገልፀዋል።

Äthiopien Parlament Addis Abeba

የአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ኢትዮጵያ ውስጥ በልሂቃን መካከል በአገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት አለመኖሩ እና በመካከላቸው ያለው አለመተማመን እና ጥርጣሬ የዴሞክራሲ የሽግግር ሂደቱን ፈታኝ በማድረጉ ማስፈለጉ መገለፁ ይታወሳል። ኮሚሽኑ መሰረታዊ በሆኑ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ለተፈጠሩ ልዩነቶች ምክንያቶችን በመለየት ገለልተኛ ናቸው ተብለው ዛሬ በተሾሙት 11 ሰዎች እየተመራ ጉዳዮቹ ላይ ውይይት እንዲካሄድባቸው ያደርጋል በዚህም መተማመን የሰፈነበት አዲስ የፖለቲካ ሥርዓት ለመፍጠር ይሰራል በሚል ውጥን ተይዟል።

 

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ

ነጋሽ መሐመድ

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ኮሚሽኑ መተማመን የሰፈነበት አዲስ የፖለቲካ ሥርዓት ለመፍጠር ይሰራል ተብሎአል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Die Baustelle des Grand Ethiopian Renaissance Dam im Nordwesten von Äthiopien. Im Streit um den künftig größten Staudamm Afrikas haben die Vereinten Nationen die drei wichtigsten betroffenen Staaten zu einer Einigung aufgerufen. +++ dpa-Bildfunk +++

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26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

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የአድማጮች ማህደር 19.02.2022