የአገራት ዜጎቻቸውን ከኢትዮጵያ ማስወጣት እና የመንግስት እይታ

አንድ ዓመት ለተሻገረውና እየተባባሰ የሄደው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት አሁን ላይ አስከፊ ሊባል የሚችል የዲፕሎማሲ ጫናን አሳድሮ ዜጎቻቸውን ከኢትዮጵያ የሚያስወጡ ሃገራት ተበራክተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ድርጊቱን በኢትዮጵያ ላይ የታወጀ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት ሲል ገልጾታል፡፡
አንድ ዓመት ለተሻገረውና እየተባባሰ የሄደው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት አሁን ላይ አስከፊ ሊባል የሚችል የዲፕሎማሲ ጫናን አሳድሮ ዜጎቻቸውን ከኢትዮጵያ የሚያስወጡ ሃገራት ተበራክተዋል።
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከኢትዮጵያ ጋር በድንበር እና በአባይ ወንዝ ላይ በሚገነባው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ምክኒያት ውዝግብ ውስጥ የገባችውን ጎረቤት ሱዳንን ጨምሮ ዛምቢያ፣ እንግሊዝ እና ዩናይትድ ስቴትስ ዜጎቻቸውን እያስወጡ ካሉ ሃገራት ውስጥ ተጠቃሾች ናቸው ።
በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የአፍሪካ ጉዳይ ተንታኝ እንደሚሉት አገራቱ ያቀረቡት ጥሪ እና መሬት ላይ ያለው እውነታ አይመጣጠንም፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ድርጊቱን በኢትዮጵያ ላይ የታወጀ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት ሲል ገልጾታል፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ
አዜብ ታደሰ