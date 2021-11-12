የአጃቢዎች ክፍያ በአፋር ክልል

በአፋር ክልል ከቦታ ቦታ በትራንስፖርት የሚንቀሳቀሰዉ ሕዝብ የሚጓዝባቸዉን መኪኖች ለሚያጅቡ የመንግስት የፀጥታ አስከባሪዎች እስከ 10 ሺሕ ብር ለመክፈል እንደሚገደድ ነዋሪዎች አስታወቁ
በአፋር ክልል ከቦታ ቦታ በትራንስፖርት የሚንቀሳቀሰዉ ሕዝብ የሚጓዝባቸዉን መኪኖች ለሚያጅቡ የመንግስት የፀጥታ አስከባሪዎች እስከ 10 ሺሕ ብር ለመክፈል እንደሚገደድ ነዋሪዎች አስታወቁ።በአፋር ክልል የሚንቀሳቀስ ተቃዋሚ ፓርቲና አንድ የመብት ተሟጓች ድርጅት መሪዎች እንዳሉት ለሕክምና ጭምር የሚጓዘዉ ሕዝብ ለፌደራል ፖሊሶች ተጨማሪ ገንዘብ ካልከፈለ የሚጓዝበትን መኪና ከጥቃት የሚጠብቅ ኃይል አይመደብለትም።በአፋር ክልል ባለፉት ሁለት ዓመታት የተረጋጋ ፀጥታ የለም።የክልሉ ባለስልጣናት ግን እስካሁን ድረስ መንገደኞች ሕገ-ቀጥ ክፍያ ስለመጠየቃቸዉ የምናዉቀዉ የለም ባዮች ናቸዉ።
እንዳልካቸዉ ፈቃደ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ