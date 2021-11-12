 የአጃቢዎች ክፍያ በአፋር ክልል | ኢትዮጵያ | DW | 20.01.2022

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ኢትዮጵያ

የአጃቢዎች ክፍያ በአፋር ክልል

በአፋር ክልል ከቦታ ቦታ በትራንስፖርት የሚንቀሳቀሰዉ ሕዝብ የሚጓዝባቸዉን መኪኖች ለሚያጅቡ የመንግስት የፀጥታ አስከባሪዎች እስከ 10 ሺሕ ብር ለመክፈል እንደሚገደድ ነዋሪዎች አስታወቁ

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የአፋር መንገደኞች የሚከፍሉት ገንዘብ

በአፋር ክልል ከቦታ ቦታ በትራንስፖርት የሚንቀሳቀሰዉ ሕዝብ የሚጓዝባቸዉን መኪኖች ለሚያጅቡ የመንግስት የፀጥታ አስከባሪዎች እስከ 10 ሺሕ ብር ለመክፈል እንደሚገደድ ነዋሪዎች አስታወቁ።በአፋር ክልል የሚንቀሳቀስ ተቃዋሚ ፓርቲና አንድ  የመብት ተሟጓች ድርጅት መሪዎች እንዳሉት ለሕክምና ጭምር የሚጓዘዉ ሕዝብ ለፌደራል ፖሊሶች ተጨማሪ ገንዘብ ካልከፈለ የሚጓዝበትን መኪና ከጥቃት የሚጠብቅ ኃይል አይመደብለትም።በአፋር ክልል ባለፉት ሁለት ዓመታት የተረጋጋ ፀጥታ የለም።የክልሉ ባለስልጣናት ግን እስካሁን ድረስ መንገደኞች ሕገ-ቀጥ ክፍያ ስለመጠየቃቸዉ የምናዉቀዉ የለም ባዮች ናቸዉ።

እንዳልካቸዉ ፈቃደ

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ
 

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የአፋር መንገደኞች የሚከፍሉት ገንዘብ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Getachew Reda, Olusegun Obasanjo, Debretsion Gebremichael Getachew Reda, Member of the Politburo and TPLF´s spokesman, has spoken to DW about the AU special envoy Olusegun Obasanjo Tigray visit. Yesterday (07.11.2021) Obasanjo in Tigray meets with the leader of the Tigray People's Liberation Front, Debretsion Gebremichael. The meeting took place behind closed doors.

ዓለም አቀፉ ሽምግልና፤ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘገባ እና የተቃውሞ ሰልፎች  12.11.2021

ማኅበራዊ መገናኛ ዘዴው በዚህ ሳምንትም በበርካታ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ አስተያየቶችን እያስተናገደ ነው። በየጊዜው ለመጠቆም እንደሞከርነው ጽንፍ የያዙ እና ለችግሩ ከመፍትሄ ይልቅ አባባሽ የሆኑትን ወደ ጎን ብለን ትርጉም ያለው ትችት እና ሃሳብ ያዘሉትን መራርጠናል። 